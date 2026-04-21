Guatemala

El Ministerio de Educación de Guatemala anuncia apertura de convocatoria para la Orden Nacional Francisco Marroquín 2026

La iniciativa permitirá que maestros en activo o jubilados sean postulados por sus méritos destacados en el ámbito educativo y social, con plazo para las aplicaciones hasta el 8 de mayo de 2026, según las bases oficiales

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Primer plano de una medalla circular de color turquesa y dorado, con el grabado de un busto de hombre y la inscripción "ORDEN FRANCISCO MARROQUIN"
El Ministerio de Educación de Guatemala ha lanzado la convocatoria para otorgar el prestigioso Galardón Francisco Marroquín, reconociendo la labor educativa. (Agencias de gobierno de Guatemala)

La convocatoria para la Orden Nacional Francisco Marroquín 2026 ha sido abierta por el Ministerio de Educación de Guatemala, en un proceso que busca distinguir a los maestros guatemaltecos cuya trayectoria profesional y compromiso social hayan impactado de manera determinante en la formación de estudiantes y en el desarrollo cultural y científico del país. Este galardón constituye el máximo reconocimiento estatal a la labor educativa y, junto al diploma, medalla y homenaje público, supone una pensión vitalicia cuya cuantía fue actualizada por ley en 2014.

Uno de los elementos que singularizan esta distinción, según el medio Ministerio de Educación - Guatemala, es que los galardonados reciben desde 2014 una pensión vitalicia de Q4.000 mensuales, cifra que duplicó el monto original de Q2.000 aprobado en el año 2000 mediante el Decreto 92-2000. Este beneficio, sumado a la entrega de la medalla y el diploma el 25 de junio de cada año —en el marco del Día del Maestro—, refuerza el alcance concreto y la trascendencia nacional de la Orden Francisco Marroquín.

El proceso de selección distingue la excelencia y la vocación docente

La convocatoria para la edición 2026 se mantendrá vigente hasta el 8 de mayo y acepta postulaciones en todas las direcciones departamentales y en la sede central del Ministerio de Educación, ubicada en zona 10 de la Ciudad de Guatemala. De acuerdo con las bases informadas por el Ministerio de Educación - Guatemala, podrán ser propuestos docentes en servicio o jubilados, de nacionalidad guatemalteca, con una reconocida honorabilidad y una trayectoria caracterizada por su contribución relevante y constante al sistema educativo nacional.

Entre los méritos evaluados destacan la participación en investigación pedagógica, la defensa de la pluriculturalidad, el trabajo en comunidades rurales y la creación de modelos didácticos innovadores. El proceso prioriza a quienes han impulsado el reconocimiento de la identidad étnica, cultural y multilingüe de Guatemala, así como avances en educación formal y no formal, publicación de libros, trabajos científicos o impulso de la formación en distintas lenguas indígenas.

Las propuestas deben entregarse en un expediente foliado, incluyendo el formulario oficial y documentación detallada que respalde los méritos del candidato o candidata. Una comisión calificadora revisa las postulaciones y selecciona a los ganadores entre educadores de diversos departamentos, como señala el Ministerio de Educación - Guatemala.

foto de archivo para ilustrar. Ministerio de Educación convoca a la Orden Francisco Marroquín. (Fotografía: agencias de gobierno)
foto de archivo para ilustrar. Ministerio de Educación convoca a la Orden Francisco Marroquín. (Fotografía: agencias de gobierno)

Más de 400 docentes han sido galardonados desde 1963

La Orden Nacional Francisco Marroquín fue creada el 17 de junio de 1963, durante el gobierno de Enrique Peralta Azurdia y mediante el Decreto Ley 51, en tributo a Francisco Marroquín, primer obispo de Guatemala y pionero en la promoción educativa y la enseñanza de lenguas mayas en el país, según la Agencia Guatemalteca de Noticias.

En los 59 años transcurridos, la selección del profesorado premiado ha sido rigurosa. Hasta el año 2022, se han entregado 402 condecoraciones, con un promedio anual de entre 8 y 10 galardonados, de acuerdo con la información recogida en Wikipedia. Los primeros en recibir la Orden fueron J. Daniel Contreras, José Antonio López, Josefina Alonso, Anita Castilla y Domingo Gracias. En 1999, Rubén Alfonso Ramírez también obtuvo este reconocimiento.

La distinción está dirigida a académicos del Magisterio Nacional, docentes y miembros de las Facultades de Humanidades de universidades guatemaltecas, el Colegio Profesional de Humanidades y organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la educación. El proceso de postulación, que tradicionalmente se abre en abril para culminar con la entrega de la orden en junio, coloca en relieve los aportes extraordinarios y la dedicación de quienes han modelado generaciones y fortalecido el desarrollo intelectual del país.

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