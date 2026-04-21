Economía

El Gobierno inhabilitó otras cuatro prepagas: la lista completa de las empresas de salud que ya dio de baja

Desde el comienzo de la gestión de Milei, y en el contexto de un proceso de auditoría y regulación, se excluyó a más de 160 entidades

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El Gobierno ya dio de baja 166 empresas de medicina prepaga que no desarrollaban operaciones efectivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno dio de baja otras cuatro empresas de medicina prepaga, por lo que el total de entidades que perdieron su actividad durante la actual gestión alcanza los 166. La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) denegó la inscripción definitiva en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga a cuatro organizaciones que no demostraron haber cumplido con los requisitos establecidos por la normativa actual, según un edicto publicado hoy en el Boletín Oficial.

“Esta decisión se tomó en el marco del reordenamiento del sistema de salud y precisamente en la depuración del padrón de agentes que lleva adelante el organismo, con el objetivo de garantizar transparencia, información confiable para los usuarios y reglas claras para los Agentes del Seguro de Salud”, indicaron desde la SSS. A continuación, se enumeran las cuatro prepagas que fueron dadas de baja:

  • Su Medicina Asistencia S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1167-4)
  • Instituto Panamericano de Salud S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1602-0)
  • Imedical S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1517-1)
  • Seres (R.N.E.M.P. Nº 1-1579-9)

Estas acciones forman parte de los controles implementados por la Superintendencia, cuyo objetivo es “asegurar que el padrón refleje únicamente a entidades que acrediten actividad real, cuenten con afiliados y compitan libremente en el mercado”.

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, 166 entidades resultaron excluidas de este proceso regulatorio. A fines de enero, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) ya había dispuesto 13 bajas.

La decisión forma parte de una serie de medidas que se lleva a cabo desde comienzos de 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)
La decisión forma parte de una serie de medidas que se lleva a cabo desde comienzos de 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuentes oficiales explicaron a Infobae en ese momento: “Las auditorías realizadas detectaron que se trataba de agentes ´fantasmas´, inscriptos en el registro, pero sin actividad, sin afiliados y sin documentación respaldatoria“. “El objetivo es contar con un registro transparente, integrado únicamente por agentes que compitan libremente y brinden prestaciones de calidad a sus afiliados”, añadieron.

La revisión se inició en los primeros meses de la actual administración, luego de comprobar que el listado oficial contenía numerosas entidades habilitadas que no realizaban actividades concretas. En varios casos, correspondían a prepagas sin afiliados, sin estructura y sin la documentación básica exigida por la normativa.

La SSS aclaró que estas bajas no afectan a las compañías que continúan prestando servicios ni a los usuarios. Desde el Gobierno remarcaron que la medida adoptada no impacta en los afiliados del sistema de salud privado, ya que las entidades excluidas carecían de beneficiarios activos y no ofrecían prestaciones al momento de las inspecciones.

El listado completo

  • Prepasa S.A. Prestadora para la Salud
  • Grupo Proyectar S.R.L.
  • Clínica Espora S.A.
  • Emergencias Médicas Fueguinas S.A.
  • SEM Olavarría S.R.L.
  • Emergencia Médica Privada S.A.
  • Grupo IE Traslados S.A.
  • Sanatorios Acreditados Integrados S.A.
  • Medinals S.A.
  • Del Sol S.A.
  • Veramed SRL
  • Cardioblas S.A.
  • Formar Salud S.A.
  • VFMH Desarrollos S.A.
  • Salud Patagónica S.A.
  • UB Asistencial S.A.
  • Cobertmed SRL
  • Azul Salud S.A.
  • Alianza Mediterránea de Salud S.A.
  • Premium Traslados S.R.L.
  • Carmed S.R.L.
  • Coop de Viv, Crédito y Consumo del Rosario Ltda.
  • Usina Popular Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales Ltda. de Necochea
  • Cooperativa de Trabajo 16 de Diciembre Limitada
  • Cooperativa de Trabajo Seinsa Ltda.
  • Cooperativa Bienestar Ltda.
  • Cooperativa de Trabajo Junto a Ti Ltda.
  • Firenze Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios Asistenciales Ltda.
  • Cooperativa de Previsión y Crédito de Villa María Limitada
  • Asociación Mutual Bomberos Voluntarios de Villa Ballester
  • Asociación Mutual San Isidro Labrador
  • Asociación Mutual Médica Gualeguaychú
  • Asociación Mutual 24 de Octubre Cobertura Total
  • Centro Gallego de Buenos Aires Mutualidad Cultura Acción Social
  • Mutual del Círculo Médico del Departamento La Paz
  • Asociación Mutual Trabajo y Progreso
  • Asociación Mutual Renacer
  • Asociación Mutual 22 de Julio
  • Asociación Mutual Bancaria
  • Mutual Agua y Energía Salta
  • Mutual de Docentes Privados
  • Asociación Mutual Crecer
  • Centro Gallego Sociedad Mutual
  • Asociación Mutual Triángulo
  • Mutual de Integración Latinoamericana
  • Mutual de Ayuda entre Ferroviarios Activos, Jubilados y Pensionados
  • Asociación Mutual Voluntarios por la Vida
  • Asociación Mutual Mercantil del Noroeste
  • Asociación Mutual Todos Unidos
  • Asociación Mutual de Servicios 14 de Diciembre de la Provincia de San Juan
  • Asociación Mutual para el Desarrollo y Crecimiento Social Crecer
  • Unión Mutualista de Jubilados y Pensionados de Córdoba
  • Asociación Mutual del Personal de Comercio y Actividades Civiles de la Ciudad de Oberá y L. N. Alem
  • Asociación Mutual Pedro Campos
  • Mutual de Directivos, Ex Directivos, Funcionarios y Ex Funcionarios de Mutuales de Bancos Privados de la RA
  • Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina Protección Recíproca
  • Mutual Mediterránea de Servicios Integrales
  • Mutual Solidaria Génesis
  • Magna Salud S.R.L.
  • OMSA Prosal S.A.
  • Sanatorio San Jerónimo Norte S.R.L.
  • Emergencias Médicas Santa María S.A.
  • Medicina Asistencial Privada S.R.L.
  • Medycin S.R.L.
  • IE Emergencias Chivilcoy S.A.
  • Emesec Emergencias Médicas Esteban Echeverría S.A.
  • Compañía Global de Salud S.A.
  • Vivir Medicina Privada S.A.
  • Medical S.R.L.
  • Servicio de Urgencias Médicas Ushuaia S.R.L.
  • Siempre S.R.L.
  • Merli Elva Ana y Lanter Patricio Eduardo S.H.
  • Roma Salud S.A.
  • Opsal S.A.
  • Master Med System S.R.L.
  • Coseguro Total S.R.L.
  • Centro Médico del Parque SDH
  • Mitre Medical Network S.A.
  • Salud Total S.A.
  • Confederada Salud SRL
  • Noba Pampa Salud SRL
  • Quince
  • MPN Medical International S.A.
  • Compañía Mediterránea de Salud S.A.
  • Gerenciar Salud SRL
  • Medicin Care Servicios Médicos Domiciliarios S.A.
  • Prepaga SRL
  • Aio Care S.R.L.
  • Medicina Privada San Juan Bautista S.A.
  • Centro Salud S.A.
  • Medicina Argentina S.A.
  • Sid Medical S.A.
  • Acarti S.A.
  • Comi Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios en el Área de la Salud
  • Comese Coop. Ltda.
  • Cooperativa Argentina de Medicina Integral-CAMI- de Trabajo Ltda.
  • Cooperativa de Trabajo de Medicina Asistencial Integrada de Diamante Limitada
  • Mutual del Círculo Médico del Departamento Federación
  • Mutual de Activos y Pasivos
  • Asociación Mutual Ciudadanos Bonaerenses
  • Asociación Mutual de Profesionales de la Salud de la República Argentina
  • Asociación Mutual de Asistencia a la Tercera Edad
  • Mutual Doce de Enero
  • Asociación Mutual de Óptica Integral
  • Asociación Mutual Versailles
  • Mutual de Servicios Médicos y Tratamiento de la Hipoacusia
  • Asociación Mutual Los Andes
  • Amtapra
  • Asociación Mutual Arquitas
  • Asociación Mutual Veteranos Argentinos
  • Mutual Ibatin
  • Círculo Médico de 25 de Mayo (SAMI 25 de Mayo)
  • Staff Médico S.A.,
  • Sancor Medicina Privada S.A
  • Obra Social del Personal Aeronáutico
  • Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana
  • Mutual Persona John Deere Argentina
  • Asistencia Mutual Aeronavegante
  • Instituto Médico Asistencial IMA
  • Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil
  • Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina
  • Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios
  • Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre
  • Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.
  • Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios
  • Asociación Mutual Intercooperativa
  • Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada
  • Instituto Materno Infantil S.A.
  • Empy SRL
  • Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación
  • Austral Organización Médica Integral
  • Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda
  • Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda
  • IE Emergencias Médicas Bolivar S.A.
  • Cardio S.A.
  • Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay
  • Asociación Mutual Mercantil del Personal de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba
  • Plan Odontológico Integral S.A.
  • Cámara de Tabaco de Misiones
  • Codime S.A.
  • Mapfre Salud S.A.
  • Sociedad Médica Universitaria S.A.
  • Carra Salud S.A.
  • Huinca Salud
  • Rescate Centro S.A.
  • Emergencia Río Cuarto (Aspurc)
  • Emergencias Médicas Punilla S.A.
  • Grupo Gerenciador G4 S.A.
  • Emergencia Cardio Asistencial S.A.
  • Pangea S.A.
  • Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra)
  • Armiento S.A. (Grupo A Mano)
  • Círculo Médico de San Luis
  • Círculo Médico de Bragado
  • Policlínico Lomas Medicina Prepaga Sociedad Anónima
  • Protección Médica SRL
  • ECSA Salud
  • Obra Social de la Federación de Cámaras y Centro Comerciales Zonales de la República Argentina
  • And the Yellow Too S.A.
  • Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario
  • Asociación Española de Socorros Mutuos-Villa Constitución
  • Mutual Odontológica Argentina
  • Su Medicina Asistencia S.A.
  • Instituto Panamericano de Salud S.A.
  • Imedical S.A.
  • Seres

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