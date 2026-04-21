El dólar cerró estable y baja más de 5% en lo que va de 2026

El dólar mayorista opera a más de 300 pesos del techo de la banda cambiaria. REUTERS/Luisa González

El mercado cambiario argentino se estabilizó este martes después de dos ruedas alcistas, con una mayor demanda privada y también el accionar diario del Banco Central que interviene para mejorar el perfil de las reservas netas, en línea al compromiso asumido ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) la semana pasada.

El monto operado en el segmento de contado se sostuvo en un nivel relevante de USD 532,1 millones, que sirvió -dado el volumen de oferta- a revertir la suba inicial del tipo de cambio, que terminó con una caída marginal de 1,50 pesos (-0,1%) a 1.375,50 pesos.

El dólar mayorista mantiene así una baja de 6,50 pesos (-0,5%) en abril, y de 79,5 pesos o 5,5% desde que empezó el 2026.

El Banco Central fijó la banda superior de su esquema cambiario en los $1.688,68, lo que dejó al dólar mayorista a una distancia de 313,18 pesos o 22,8% de ese límite ara la libre flotación.

La economía “transita por una inusual fuerte liquidez de divisas debido a cuestiones estacionales, ya que comienza la liquidación gruesa de los agroexportadores, sumada a una balanza comercial superavitaria que alienta el Gobierno del libertario Javier Milei”, indicó Reuters.

Por segundo día el dólar al público finalizó a $1.400 para la venta en el Banco Nación. En abril el billete al público resta cinco pesos o 0,4%,mientras que desde el comienzo del año la pérdida fue de 80 pesos o 5,4 por ciento.

El dólar blue quedó a $1.410 para la venta por tercer día seguido. En las agencias informales tomaron a la divisa a $1.390, unos 40 pesos o 3% más que el precio de venta de la divisa en bancos.

El importante superávit comercial del comienzo del año mejora a la vez las proyecciones de ingresos de divisas en este 2026 tumultuoso para las finanzas internacionales.

El Intercambio Comercial Argentino (ICA) del Indec mostró un saldo favorable de USD 2.523 millones en marzo, el tercer saldo mensual más alto desde que Milei asumió la Presidencia en diciembre del 2023.

Con este resultado, ya son 28 meses consecutivos con superávit por el intercambio de bienes con el exterior.

“Los datos (del ICA) de marzo dejan en claro que la combinación del shock externo de Oriente Medio y una demanda interna aún débil están impulsando un superávit comercial excepcional y la apreciación del peso”, comentó Santiago Casas, economista jefe de la consultora EcoAnalytics.

El BCRA aprovecha esta tendencia y desde el inicio del año acumula compras por unos USD 6.200 millones, que mejoran el saldo de reservas netas -descontados préstamos y depósitos privados- aunque las reservas internacionales brutas no exhiben la misma progresión dados los pagos de deuda pública en moneda extranjera.

“El Banco Central mantiene un ritmo constante de compra de divisas y supera los USD 6.000 millones en lo que va del año. Adicionalmente, la obtención de garantías vía organismos multilaterales como el Banco Mundial y el BID fortalece el programa financiero”, puntualizó Rava Bursátil.

El Gobierno asumió un compromiso con el FMI de sumar entre 8.000 y 10.000 millones de dólares a las reservas netas en todo el 2026.

“Los flujos en el mercado cambios continuarán dando soporte a las compras de divisas del BCRA”, reportó el agente de liquidación y colocación Facimex.

El FMI viene de aprobar a nivel técnico la segunda revisión del programa económico argentino, mientras que el Banco Mundial (BM) trabaja en una garantía por hasta USD 2.000 millones para ayudar al país a refinanciar deuda. Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señaló que espera ampliar el apoyo financiero a más de 7.200 millones de dólares.