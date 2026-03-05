Jornada financiera: las acciones y los bonos argentinos cayeron por el arrastre negativo de Wall Street

La aversión global al riesgo inversor volvió a afectar a los activos domésticos.

Los mercados internacionales negociaron con pérdidas, mientras que la cotización del petróleo avanzó más de 4%, con el conflicto en el Medio Oriente como foco de atención de los inversores, en el sexto día de combates.

Los índices de Wall Street llegaron a caer hasta 2% al promediar la sesión, aunque moderaron los números rojos sobre el cierre. Los mercados de Europa cedieron entre 1,4% y 1,6% y, en la región, el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo perdió 2,3 por ciento.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su país “lo estaba haciendo muy bien en el frente de guerra”, mientras que la Casa Blanca anunció que las fuerzas estadounidenses habían atacado más de 2.000 objetivos y estaban avanzando hacia el “control completo y total del espacio aéreo iraní”.

En cuanto al petróleo, el barril de crudo Brent escaló 4,1%, en los 84,77 dólares. La preocupación por el suministro disminuyó después de que Trump anunciara que Estados Unidos ofrecerá seguros de riesgo y escoltas navales a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz.

“Como cuarto mayor productor de petróleo de la OPEP, el impacto de la reducida capacidad de producción de Irán tiene efectos de amplio alcance en las materias primas y las acciones, y existe la preocupación de que el aumento de los precios del petróleo pueda obligar a la Reserva Federal a evaluar las tasas de interés en un mercado volátil”, evaluó Yahoo Finance.

En ese contexto, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una baja moderada de 0,4% en pesos, en los 2.570.733 puntos. En el panel de acciones líderes la mayor baja fue para Banco Supervielle (-5,1%), a la vez que del lado ganador destacó el salto de 8% para Aluar.

Mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- restaron 1,2% en promedio y devolvieron las alzas del miércoles, el riesgo país de JP Morgan marcó para la Argentina un ascenso de diez unidades, en los 546 puntos básicos.

“La historia demuestra que, ante shocks geopolíticos, la sobrerreacción suele ser moneda corriente. La clave en este momento es la selectividad. El mercado ha dejado de ser un bloque uniforme: hoy la diferencia entre una cartera protegida y una vulnerable reside en la exposición a la cadena logística global y al costo de la energía”, explicó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

“El mercado accionario atraviesa una fase de debilidad por la publicación de balances corporativos con resultados desfavorables. El sector bancario, Grupo Financiero Galicia y Banco Francés, reporta una caída significativa en sus ganancias netas y un incremento en los índices de morosidad del sistema. En el ámbito energético, la posible venta de la participación estatal en distribuidoras de gas genera volatilidad en las cotizaciones, mientras que las empresas de transporte eléctrico muestran utilidades crecientes por el ajuste tarifario”, describieron los expertos de Rava Bursátil.

Wall Street ve vulnerabilidad en Argentina

Los principales bancos de los EEUU advirtieron que la Argentina es una de las economías emergentes más vulnerables ante las repercusiones financieras que podría producir el conflicto en Oriente Medio.

Citi, Morgan Stanley, JP Morgan, Barclays, Wells Fargo y Bank of America (BofA) coincidieron en que, si bien el programa económico de Javier Milei logró avances en materia fiscal y de reducción de la inflación doméstica, la economía enfrenta un riesgo elevado de “sudden stop” (freno súbito de capitales) debido a la fragilidad de sus reservas netas, un tipo de cambio apreciado y un costo de financiamiento externo que sigue siendo prohibitivo.

“Seis grandes bancos globales recomendaron liquidar los bonos argentinos, ante las dudas de la capacidad de pago del país. Coincidieron en señalar que las reservas netas siguen en rojo, dudan que el campo liquide a este tipo de cambio y destacan la continuidad del cepo. Bank of America recomendó específicamente cerrar posiciones en el GD35”, comentó Marcelo Trovato, analista de Pronóstico Bursátil.

“El diagnóstico aparece repetido en reportes del Citi, JP Morgan, Bank of America, Barclays, Wells Fargo y BofA Securities, conocidos este miércoles. Los seis bancos afirman que mantienen interés por el programa económico de Javier Milei, pero coinciden en una advertencia central: Argentina es el mercado más expuesto si cambia el humor global”, agregó Trovato.

En el plano cambiario hubo escaso monto operado de USD 353,9 millones en el mercado de contado, donde el dólar mayorista terminó con una leve suba de 6,50 pesos o 0,5%, en los 1.407 pesos. En lo que va de marzo el tipo de cambio oficial gana diez pesos.

“Como viene ocurriendo en las últimas ruedas, cada vez que el tipo de cambio muestra señales de recuperación aparece mayor oferta de divisas. Así, luego de marcar un máximo intradiario en $1.411, la cotización comenzó a ajustar a la baja, retrocediendo hasta la zona de $1.405, para luego rebotar levemente y cerrar en $1.407″, explicó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El Banco Central estableció el techo de las bandas cambiarias en $1.616,01, lo que dejó al dólar mayorista a 209,01 pesos o 14,9% de ese límite.

La entidad monetaria efectuó una importante compra de USD 124 millones en el mercado de cambios, 35% de la oferta en la plaza de contado. El BCRA anota un saldo a favor de USD 251 millones en lo que va de marzo.

Las reservas internacionales brutas cayeron en USD 383 millones, a USD 45.825 millones, debido a una baja de unos USD 200 millones en cotizaciones de activos (el oro perdió 1,2%, a USD 5.074,60 la onza) y pagos a organismos multilaterales del orden de los 30 millones de dólares.

En sintonía, el dólar al público también terminó con alza de cinco pesos o 0,4%, a $1.425 para la venta en el Banco Nación, luego de marcar un máximo intradiario en los 1.430 pesos.

Asimismo, el dólar blue experimentó un retroceso de 15 pesos o 1,1%, a $1.400 para la venta. El billete informal -ahora el más barato entre todos los segmentos del mercado- estuvo negociado pasado el mediodía a $1.395, es decir debajo de los $1.400 por primera vez desde el 10 de septiembre del año pasado, seis meses atrás.

El mercado blue es de escasa profundidad y detrás de la reciente caída -de 130 pesos o un 8,5% en 2026- está el de una oferta firme en este pequeño circuito, donde se toma al billete a $1.380 -superior al de compra en los bancos, a $1.375,07 en promedio- dada la intensa “sobre dolarización” de carteras de los meses de septiembre y octubre del año pasado, cuando se atravesó el trance electoral.