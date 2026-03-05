Mundo

La guerra en Medio Oriente sacude a los mercados: sube el petróleo y caen las acciones europeas

Ataques a buques petroleros y rutas marítimas interrumpidas generaron una reacción inmediata en los precios del crudo y fuertes retrocesos en el índice STOXX 600 y sectores industriales de Europa

Se ven petroleros frente a la costa de Fujairah, mientras Irán promete disparar contra los barcos que transitan por el Estrecho de Ormuz, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, el 3 de marzo de 2026. REUTERS/Amr Alfiky

Los precios del petróleo subieron con fuerza el jueves mientras las acciones europeas registraron caídas generalizadas, reflejando el impacto inmediato de la intensificación de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán en los mercados globales. La escalada bélica interrumpió rutas claves de suministro y transporte marítimo, empujando al alza el valor de las materias primas energéticas y generando un efecto dominó en los principales índices bursátiles del continente.

El Brent aumentó 2,92 dólares, un 3,59%, hasta ubicarse en 84,32 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) en Estados Unidos avanzó 4,40 dólares, o un 5,89%, alcanzando los 79,06 dólares. Durante la jornada, los futuros del crudo estadounidense llegaron a trepar más de 7%, marcando su valor más alto desde enero de 2025. Analistas de JPMorgan advirtieron que, de mantenerse cerrado el estrecho de Ormuz, el suministro de Irak y Kuwait podría reducirse en 3,3 millones de barriles diarios en apenas ocho días, afectando cerca de una quinta parte del flujo mundial de petróleo.

En paralelo, el índice paneuropeo STOXX 600 retrocedió 1,3%, revirtiendo la recuperación lograda el día anterior, cuando había tenido su mejor sesión en más de tres meses. Las acciones industriales, fuertemente ligadas a las exportaciones, lideraron las pérdidas con un descenso del 2,4%, destacándose Siemens Energy con una caída próxima al 6%. El sector aeroespacial y de defensa registró su mayor retroceso diario desde abril, con una baja del 4,2%.

La jornada estuvo marcada por nuevos ataques a buques petroleros en el Golfo. El Sonangol Namibe, de bandera de Bahamas, sufrió daños en su casco tras una explosión cerca del puerto iraquí de Khor al Zubair. Además, la agencia iraní ISNA reportó ataques con misiles en el este de Teherán, mientras sonaban sirenas en Dubái. Irán lanzó una oleada de misiles contra Israel durante la madrugada, provocando que millones de residentes buscaran refugio cuando el conflicto alcanzó su sexto día. El Senado de Estados Unidos bloqueó una moción para frenar la campaña aérea de Washington, mientras más países del Golfo se ven arrastrados a la crisis.

La persistencia del conflicto en Oriente Medio y la incertidumbre sobre la normalización de las rutas energéticas afectaron también a los bancos europeos, que perdieron un 1,7%; al sector de viajes y ocio, con una baja del 1,8%; y a las mineras, que retrocedieron un 3,8% ante la caída de los metales. Analistas advirtieron que, sin un final claro del enfrentamiento, la volatilidad podría extenderse en los mercados durante las próximas semanas.

Un panel muestra los precios
Un panel muestra los precios actuales del combustible y el diésel en una gasolinera de la empresa Esso, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Berlín, Alemania, el 4 de marzo de 2026. REUTERS/Annegret Hilse

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sostuvo a Axios que pretende involucrarse personalmente en la selección del próximo líder de Irán, rechazando la opción del hijo de Jamenei y sugiriendo la necesidad de una figura que promueva la armonía en el país.

La continuidad de la guerra y los ataques a infraestructuras energéticas han elevado la tensión en el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo global, generando preocupación sobre posibles disrupciones a gran escala en el suministro mundial.

(Con información de Reuters)

Tensión militar en Medio Oriente: impacto directo en rutas marítimas y energía global

El conflicto en Medio Oriente involucra a dieciséis países y afecta el comercio marítimo y el mercado energético internacional. Un dron marítimo impactó un buque petrolero en el Golfo Pérsico, las exportaciones de combustibles de China enfrentan restricciones y bases militares europeas refuerzan su apoyo logístico a Estados Unidos

Rusia se despega de Irán y analiza cómo hacer negocios con el cierre del estrecho de Ormuz: “No es nuestra guerra”

Para el Kremlin, la preservación de sus beneficios y la protección de la economía nacional guiarán su postura frente a la escalada en Oriente Medio, sin intervenir directamente en el conflicto pese a ser aliado de Teherán

El precio del petróleo vuelve a tocar máximos desde el inicio del ataque a Irán: sube 7% en EEUU y arrastra a las bolsas

El WTI, de referencia en el país norteamericano, alcanzó su nivel más alto en más de un año, mientras en Europa el Brent acumula una suba del 16% desde el inicio del conflicto. El cierre del Estrecho de Ormuz redujo el tránsito de petroleros un 90%

Rusia detuvo al ex primer viceministro de Defensa por corrupción y creación de organización criminal

Ruslan Tsalikov es acusado de malversación de fondos públicos, lavado de dinero y cohecho. Había sido destituido por Putin en junio de 2024 en medio de una purga en el ministerio

Estados Unidos y Canadá detectaron aviones rusos cerca de Alaska

El Mando Conjunto de Defensa Aeroespacial afirmó haber enviado 12 aeronaves, incluidos cazas F-35 y F-22, para “identificar, monitorizar e interceptar” los dos TU-142 detectados, que se utilizan para patrullas marítimas

