Marcelo Elizondo: “El Gobierno tendrá que elegir entre dogma y supervivencia si sube el petróleo”

Marcelo Elizondo advierte que el precio de la nafta en Argentina depende de factores internacionales y de la política energética del Gobierno

En una entrevista para Infobae en vivo, el especialista en mercados internacionales Marcelo Elizondo alertó sobre la magnitud que pueden tener las expectativas en la economía global y su traducción directa en variables clave para la Argentina. “Las expectativas generan cada vez más impacto económico, incluso fuera de los momentos de conflicto militar. Los mercados se anticipan a todo: realmente las expectativas generan muchísimo impacto, a veces mucho más que la propia realidad”, sostuvo Elizondo, al analizar la reacción de los mercados ante declaraciones de líderes internacionales.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Regreso, donde dialogó con Gonzalo Aziz y Matías Barbería, Elizondo profundizó sobre el escenario que podría abrirse si el conflicto bélico en Medio Oriente se extiende más allá de lo previsto. El economista remarcó: “En términos económicos, claramente lo que tendríamos es una suba del precio del petróleo todavía mayor. Probablemente suba el precio de otros commodities. Pensemos que para producir commodities agrícolas necesitás gasoil. Para trasladarlo necesitás buques que tienen combustible, necesitás fertilizantes que llevan gas. Todo eso generalmente impacta”.

El efecto dominó de la guerra en los precios y en la economía argentina

Elizondo enfatizó que una prolongación de la crisis multiplicaría los efectos negativos para países como Argentina: “Tendríamos suba de precio de commodities hacia arriba y suba de activos que son refugio de valor, como el oro. Seguramente eso sería consecuencia de que se vaya extendiendo y vaya poniendo nerviosos los mercados este conflicto más de lo esperable”.

Elizondo afirma que las expectativas globales influyen más que nunca en el dólar, los commodities y la economía argentina (AP)

Consultado sobre la capacidad del Gobierno argentino para contener el precio de la nafta y su impacto en la inflación, Elizondo se refirió al sesgo ideológico del oficialismo: “Si yo me atengo a lo que ha dicho el presidente o a lo que ha dicho el presidente de YPF, lo más probable es que si sube el petróleo va a subir el precio de la nafta. Si me atengo a lo que dicen ellos. Ahora, la verdad es que el Gobierno también ha mostrado pragmatismo en muchos otros planos, en los cuales ocasionalmente, temporariamente, ha implementado algunas regulaciones o restricciones”.

El pragmatismo frente a la ideología liberal del Gobierno

El especialista recordó que, a pesar del discurso de desregulación, persisten mecanismos de contención estatales: “La suba de las tarifas de los servicios públicos no se produjo toda como para que estemos pagando el precio completo. Y todavía hay subsidios después de dos años de gobierno, mucho menores, pero todavía hay subsidios. Todavía no se ha levantado el cepo contra las empresas, solamente se levantó contra las personas. O sea que no me extrañaría que un pragmatismo sea una excepción, mientras la regla es la ideología”.

El Gobierno argentino enfrenta la disyuntiva entre mantener su ideología o aplicar medidas pragmáticas ante shocks externos (Europa Press)

La hipótesis de una inflación desacelerada, como sostuvo recientemente el ministro Caputo, fue puesta en duda por Elizondo ante el panorama internacional: “Esa manifestación de que la inflación va a empezar con cero es una manifestación de otro contexto. Porque vos pensá que no solamente puede ocurrir todo lo que te dije, sino que hasta podría haber, si el conflicto se extendiera mucho en el tiempo, presión cambiaria, porque podría empezar a haber salida de capitales de los países emergentes, como suele ocurrir, flight to quality, cuando hay escenarios complejos a nivel internacional”.

La incertidumbre como variable central en la economía argentina

El economista evitó dar pronósticos cerrados y subrayó la volatilidad del escenario: “Yo no me animo a predecir ni si va a durar mucho, si va a durar poco, si el Gobierno va a utilizar herramientas de excepción o no, pero claramente el contexto hoy es distinto si pensamos en una baja de la inflación”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodía: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich