Economía

Marcelo Elizondo: “El Gobierno tendrá que elegir entre dogma y supervivencia si sube el petróleo”

En diálogo con Infobae al Regreso, Elizondo sostuvo que la Argentina no está blindada ante un shock externo y que decisiones internacionales pueden definir el valor de la nafta, los alimentos y el dólar local

Guardar
Marcelo Elizondo advierte que el precio de la nafta en Argentina depende de factores internacionales y de la política energética del Gobierno

En una entrevista para Infobae en vivo, el especialista en mercados internacionales Marcelo Elizondo alertó sobre la magnitud que pueden tener las expectativas en la economía global y su traducción directa en variables clave para la Argentina. “Las expectativas generan cada vez más impacto económico, incluso fuera de los momentos de conflicto militar. Los mercados se anticipan a todo: realmente las expectativas generan muchísimo impacto, a veces mucho más que la propia realidad”, sostuvo Elizondo, al analizar la reacción de los mercados ante declaraciones de líderes internacionales.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Regreso, donde dialogó con Gonzalo Aziz y Matías Barbería, Elizondo profundizó sobre el escenario que podría abrirse si el conflicto bélico en Medio Oriente se extiende más allá de lo previsto. El economista remarcó: “En términos económicos, claramente lo que tendríamos es una suba del precio del petróleo todavía mayor. Probablemente suba el precio de otros commodities. Pensemos que para producir commodities agrícolas necesitás gasoil. Para trasladarlo necesitás buques que tienen combustible, necesitás fertilizantes que llevan gas. Todo eso generalmente impacta”.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

El efecto dominó de la guerra en los precios y en la economía argentina

Elizondo enfatizó que una prolongación de la crisis multiplicaría los efectos negativos para países como Argentina: “Tendríamos suba de precio de commodities hacia arriba y suba de activos que son refugio de valor, como el oro. Seguramente eso sería consecuencia de que se vaya extendiendo y vaya poniendo nerviosos los mercados este conflicto más de lo esperable”.

Elizondo afirma que las expectativas
Elizondo afirma que las expectativas globales influyen más que nunca en el dólar, los commodities y la economía argentina (AP)

Consultado sobre la capacidad del Gobierno argentino para contener el precio de la nafta y su impacto en la inflación, Elizondo se refirió al sesgo ideológico del oficialismo: “Si yo me atengo a lo que ha dicho el presidente o a lo que ha dicho el presidente de YPF, lo más probable es que si sube el petróleo va a subir el precio de la nafta. Si me atengo a lo que dicen ellos. Ahora, la verdad es que el Gobierno también ha mostrado pragmatismo en muchos otros planos, en los cuales ocasionalmente, temporariamente, ha implementado algunas regulaciones o restricciones”.

El pragmatismo frente a la ideología liberal del Gobierno

El especialista recordó que, a pesar del discurso de desregulación, persisten mecanismos de contención estatales: “La suba de las tarifas de los servicios públicos no se produjo toda como para que estemos pagando el precio completo. Y todavía hay subsidios después de dos años de gobierno, mucho menores, pero todavía hay subsidios. Todavía no se ha levantado el cepo contra las empresas, solamente se levantó contra las personas. O sea que no me extrañaría que un pragmatismo sea una excepción, mientras la regla es la ideología”.

El Gobierno argentino enfrenta la
El Gobierno argentino enfrenta la disyuntiva entre mantener su ideología o aplicar medidas pragmáticas ante shocks externos (Europa Press)

La hipótesis de una inflación desacelerada, como sostuvo recientemente el ministro Caputo, fue puesta en duda por Elizondo ante el panorama internacional: “Esa manifestación de que la inflación va a empezar con cero es una manifestación de otro contexto. Porque vos pensá que no solamente puede ocurrir todo lo que te dije, sino que hasta podría haber, si el conflicto se extendiera mucho en el tiempo, presión cambiaria, porque podría empezar a haber salida de capitales de los países emergentes, como suele ocurrir, flight to quality, cuando hay escenarios complejos a nivel internacional”.

La incertidumbre como variable central en la economía argentina

El economista evitó dar pronósticos cerrados y subrayó la volatilidad del escenario: “Yo no me animo a predecir ni si va a durar mucho, si va a durar poco, si el Gobierno va a utilizar herramientas de excepción o no, pero claramente el contexto hoy es distinto si pensamos en una baja de la inflación”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodía: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Temas Relacionados

Marcelo Elizondoguerra en Medio Orientegobierno MileiInfobae al RegresoInfobae en Vivo

Últimas Noticias

Después del discurso de Milei, la UIA exigió “respeto” a los empresarios y advirtió por la “situación crítica” de la industria

La entidad fabril advirtió sobre la coyuntura que atraviesan las pymes ante el desplome del consumo y las dificultades financieras

Después del discurso de Milei,

Jornada financiera: el conflicto en Medio Oriente sacudió a las bolsas, arrastró a los activos argentinos y subió el riesgo país

El S&P Merval bajó 0,2% en pesos, en la quinta caída consecutiva. Los bonos cedieron 0,6% en promedio y el riesgo país quedó en 573 puntos. El dólar subió a $1.435 en el Banco Nación

Jornada financiera: el conflicto en

En medio de una guerra entre accionistas, la Justicia decretó la quiebra de Bioceres SA

Envuelta en un sinfín de conflictos internos, se había presentado en convocatoria de acreedores a comienzos de año. La notificación judicial llega en medio de la tensión entre su exCEO y el accionista mayoritario del grupo

En medio de una guerra

El Banco Central sumó 40 días consecutivos con compras de divisas: cuántos dólares adquirió en 2026

La autoridad monetaria continúa con la compra de divisas dentro y fuera del mercado cambiario. El principal motivo por el que las reservas no crecieron a la par de las adquisiciones

El Banco Central sumó 40

El dólar rebotó en medio de la tensión financiera internacional

La divisa al público avanzó 20 pesos, a $1.435 para la venta en el Banco Nación, su precio más alto desde el 9 de febrero

El dólar rebotó en medio
DEPORTES
El show de atajadas de

El show de atajadas de Juan Musso ante Barcelona en la sufrida clasificación del Atlético de Madrid a la final de la Copa del Rey

La increíble historia detrás del video viral de la apretada de la barra de Godoy Cruz: “El que no quiera jugar, que se vaya”

Las cuatro sedes alternativas para la Finalissima entre Argentina y España si no se juega en Qatar

Colapinto llegó a Australia y está listo para su primer año completo en la Fórmula 1: “Es una nueva forma de correr”

El crudo relato de una ex estrella de la Premier League sobre su adicción: “La cocaína destruye todo”

TELESHOW
Anamá Ferreira reveló en Infobae

Anamá Ferreira reveló en Infobae en Vivo el consejo que le dio a Marta Fort antes de su debut en el mundo del modelaje

Maxi López contó cómo logró recomponer su vínculo con Wanda Nara tras su separación: “No podía verla ni en figurita”

L-Gante habló sobre su polémica foto en el camarín de la China Suárez: “Un chistecito para ese momento”

El orgullo de Luisana Lopilato por el nuevo hobby de su hijo Noah Bublé: “Chocho explorando el mundo”

Así es el nuevo contenido que te espera este año en Infobae

INFOBAE AMÉRICA

Chefs con estrellas Michelin alertan

Chefs con estrellas Michelin alertan sobre la inminente extinción de la anguila europea y promueven quitarla del menú

La inteligencia artificial reveló los secretos de un juego de mesa romano tras casi 20 siglos

Proyecto de túnel peatonal bajo el Canal entra en fase final del concurso de The Boring Company

Entre osos míticos y leyendas ancestrales: así es Mato Tipila, la roca sagrada que guarda el espíritu de los Lakota Sioux en Estados Unidos

Venezuela firmó nuevos contratos para exportar petróleo y derivados a Estados Unidos