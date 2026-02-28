Golpe al bolsillo: uno por uno, todos los aumentos que llegan en marzo para los argentinos

El impacto de los ajustes en servicios regulados y transporte durante marzo profundizará la presión sobre los ingresos familiares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer mes del año inicia con una serie de ajustes en las tarifas de servicios públicos, transporte y salud, consolidando una tendencia de actualización de precios regulados. El esquema de aumentos para marzo combina la aplicación de fórmulas de indexación mensual con decisiones administrativas orientadas a la reducción de subsidios estatales.

Suben la luz, el gas y el agua

La Secretaría de Energía de la Nación ratificó que en marzo entrarán en vigencia nuevos cuadros tarifarios para el servicio de electricidad. Según la información oficial, el impacto en la factura final de los usuarios estará condicionado por el comportamiento del consumo estacional. El organismo precisó que el 37% de los usuarios residenciales experimentará incrementos nominales en sus boletas, con subas que oscilarán entre los $400 y los $5.500.

En contrapartida, el Gobierno estima que el 63% restante de los usuarios podría registrar una baja en el monto final a pagar respecto al mes de febrero. Esta dinámica se explica por el factor estacional: marzo es un mes de temperaturas más templadas, lo que habitualmente reduce la demanda de energía para refrigeración. Bajo el nuevo esquema de subsidios SEF, el tope subsidiable se fijó en 150 kWh mensuales, lo que representa la mitad del límite permitido durante los meses de verano. En términos técnicos, aunque el valor de la tarifa por unidad de energía aumenta para todo el universo de usuarios, la reducción en el volumen consumido compensará el ajuste de precio en la mayoría de los hogares.

Marzo llegará con incrementos en las tarifas de los tres servicios públicos escenciales.

En cuanto al gas natural, el incremento promedio a nivel nacional se situará en el 0,96%. Esta variación marginal responde a la incidencia del PAU (Precio de Adquisición de Gas) fijo anual y a la baja estacional del consumo previo a la temporada invernal.

Por otro lado, la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), que presta servicio en la Capital Federal y 26 partidos del conurbano bonaerense, aplicará un aumento del 4% en sus facturas de marzo. Este ajuste forma parte del proceso de revisión tarifaria destinado a cubrir los costos operativos de la compañía.

Salud: ajustes en la medicina prepaga

Las empresas de medicina prepaga aplicarán en marzo el tercer aumento de cuotas del año. Los incrementos se sitúan en un rango que va del 2,85% al 3,2%, en línea con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La dispersión de los ajustes según la entidad prestadora es la siguiente:

Avalian: 3,2%

Swiss Medical, Medifé, Omint, Accord, Sancor Salud, Hospital Italiano y Hospital Alemán: 2,9%

Luis Pasteur: 2,85%

Estos porcentajes se aplican sobre el valor de la cuota de febrero y afectan a los planes de cobertura en todo el territorio nacional, independientemente de la región o el segmento de prestación.

Transporte público en el AMBA y CABA

El sistema de transporte de la Región Metropolitana de Buenos Aires también sufrirá modificaciones en sus cuadros tarifarios. En los colectivos del AMBA, el incremento previsto es del 7,7%, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la suba será del 4,9%.

Un factor determinante en el costo del pasaje será la nominalización de la tarjeta SUBE. Los usuarios que no tengan su tarjeta debidamente registrada ante el sistema nacional deberán abonar tarifas diferenciales significativamente más elevadas. El esquema busca incentivar la identificación de los beneficiarios para la aplicación de subsidios directos a la demanda.

Estos serán los valores que se aplicarán a partir de marzo:

Con SUBE registrada:

De 0 a 3 km: $700.

De 3 a 6 km: $779,78.

De 6 a 12 km: $839,86.

De 12 a 27 km: $899,99.

Más de 27 km: $959,71.

Sin SUBE registrada:

De 0 a 3 km: $1.113.

De 3 a 6 km: $1.239,85.

De 6 a 12 km: $1.335,38.

De 12 a 27 km: $1.430,98.

Más de 27 km: $1.525,94.

Actualización en peajes y rutas nacionales

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) autorizó una suba de hasta el 19% en las estaciones de peaje de las rutas nacionales concesionadas a Corredores Viales S.A. Los nuevos valores entraron en vigencia esta semana y cubren diez tramos distribuidos en las principales arterias del país.

Vialidad Nacional aprobó una suba de hasta el 19% en los peajes de rutas nacionales y la Autopista Riccheri, con valores que alcanzan los $9.000 para vehículos de más de seis ejes.

Para las rutas nacionales, la tarifa para vehículos particulares de hasta 2 ejes y 2,30 metros de altura se fijó en $1.500. Aquellos vehículos que superen dicha altura o posean rueda doble abonarán $3.000. Los vehículos pesados de 5 o 6 ejes tendrán un costo de $7.500, mientras que las unidades de más de 6 ejes pagarán $9.000.

En la Autopista Riccheri, se mantiene la diferenciación por franja horaria. Los automóviles particulares pagarán $1.300 en horario valle y $1.500 en hora pico. Para el transporte de carga y vehículos de más de 6 ejes, el valor asciende a $6.500 y $7.500 respectivamente, según el momento de circulación.

El mercado inmobiliario y los alquileres

Para los inquilinos con contratos vigentes, marzo trae actualizaciones marcadas por los diferentes regímenes legales. Aquellos contratos regidos por la ley anterior y sujetos al Índice de Contratos de Locación (ICL), que combina inflación y salarios, enfrentarán ajustes que reflejan la dinámica de precios de los últimos doce meses. En este caso, el aumento confirmado para el mes de marzo se sitúa en el 33,89%.

Por otro lado, quienes operan bajo el sistema de Casa Propia aplicarán coeficientes que suelen quedar por debajo de la inflación general, al tomar el indicador más bajo entre el promedio salarial y el IPC. En esta oportunidad, la suba será del 16,61%.

En resumen, el mes de marzo se presenta con una reconfiguración general de los precios de servicios y transporte, donde la reducción de la asistencia estatal y la actualización por costos operativos son los ejes centrales de la política tarifaria vigente.