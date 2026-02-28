El Gobierno eliminó el impuesto al lujo de los autos 0 km: qué modelos alcanzaba y qué pasará con los precios desde el lunes

Los autos más caros del mercado bajarán cerca de un 15% con la eliminación del impuesto interno. (Foto AP/David Zalubowski)

El mercado automotor argentino vive días de gran intensidad. Por un lado, con buenas noticias provenientes de los acuerdos de intercambio comercial cerrados con Estados Unidos y la Unión Europea, que permitirán importar autos de ambos orígenes con beneficios arancelarios, y de la eliminación del impuesto interno, ya sea en marzo a partir de abril dependiendo de la fecha de publicación en el Boletín Oficial, por la cual una porción del mercado tendrá una baja impositiva que permitirá mejorar los precios para los usuarios.

Pero como toda moneda tiene dos caras, hay también una situación menos favorable para los actores, tanto fabricantes como importadores y concesionarios, y que es una notoria retracción de las ventas de vehículos 0 km que pasó disimulada en enero, pero se acentuó fuertemente en febrero, con una caída estimada en un 25 por ciento.

Ese escenario no es nuevo ni sorpresivo para las marcas, que ante los cambios de regulaciones ya empezaron a trazar planes. Algunos tienen decisiones concretas que se aplicarán inmediatamente, pero otros esperarán a la reglamentación de ambos programas para aplicar cambios a los precios. Así, algunas automotrices aplicarán bajas de precios según el ítem que aplique desde el próximo lunes y otras quizás lo hagan un mes después.

Stellantis se adelantó a la eliminación de "internos" y bajó el precio del DS7 Híbrido enchufable de USD 90.0000 a USD 72.000

El impuesto al lujo

La eliminación del impuesto interno, que se hizo famoso como “impuesto al lujo”, permitirá que los autos y SUV que hoy cuestan más de $121 millones dejen de tributar el 18% que se aplica desde febrero de 2025 (antes era del 35% con un impacto del 53% efectivo), con lo que ahora podrán bajar a un valor cercano a los $103 millones Aunque en esos casos probablemente el precio sea un poco más alto, ya que varias marcas los tenían “pisados” para no pasarse del límite que los obligaba a tributar.

Si bien cada marca tendrá su propia política comercial que comunicarán una vez promulgada la ley, presumiblemente a partir del lunes próximo, en general habrá una baja entre el 12 y el 15 por ciento.

Sin embargo, hace pocos días, Stellantis dio el primer paso adelantándose a la eliminación de internos, y decidió bajar el precio del DS7 E-Tense, el modelo híbrido enchufable del C-SUV de lujo francés, que pasó de USD 90.000 a USD 72.000, una baja del 20 por ciento.

El resto de las marcas trabajan en sus estrategias con distintos enfoques. “Algunos modelos tendrán una baja mayor y otros una menor. En promedio estaremos aplicando una reducción de precio del 12%”, aseguraron desde una importadora oficial premium este viernes.

“La reducción de impuestos se verá reflejada en los precios a nuestros clientes. Próximamente, con la promulgación de la medida, informaremos los precios de los modelos afectados por el impuesto interno”, señalaron desde Toyota Argentina este viernes, confirmando que habrá una baja en los modelos de la propia marca y también de Lexus.

Otros empresarios del sector insinúan que la baja será lineal, un 18% a cada modelo que estaba alcanzado por el impuesto. “No se debería especular con una pequeña diferencia. La gente tiene que saber que si el impuesto desaparece y era del 18%, la baja también debe acompañar ese porcentaje”, aseguraron a Infobae pidiendo reserva de la marca por “cuestiones estratégicas”.

Los autos de alta gama son los más beneficiados. La baja de precios llevaría a modelos que hoy cuestan más de $121.000.000 a unos $105.000.000

El acuerdo con Estados Unidos

Aunque falta la reglamentación que se hará efectiva en marzo, el acuerdo con Estados Unidos ya se aprobó, con lo cual el cupo de 10.000 vehículos anuales de cualquier tecnología de propulsión que se encuadren en el acuerdo, podrían nacionalizarse también en abril sin pagar el 35% de arancel.

Sin embargo, del mismo modo que Mercedes-Benz se adelantó con una reducción de precios cercana al 10% para los vehículos que hoy pagan impuestos internos y dejarán de tributarlo cuando se sancione la reforma laboral, Ford también reaccionó rápidamente.

Apenas empezó a frenarse la venta de Ford F150 tras conocerse la noticia del inminente acuerdo comercial con Estados Unidos, bajando desde diciembre el precio de las tres versiones de la pick-up full size que se importan desde Norteamérica en 10.000 dólares.

Gracias al acuerdo comercial con Estados Unidos, algunos autos y SUV tendrán un doble motivo para bajar precios sumando internos y arancel extra zona

La combinación de ambas

Lo que resulta interesante en este nuevo escenario, y por lo que se mencionó el acuerdo con Estados Unidos en la apertura de este artículo, es que hay fabricantes que tienen productos que vienen de Estados Unidos y que estaban alcanzados por ambos tributos: el impuesto interno y el arancel extrazona.

Ocurre con varios modelos de Mercedes-Benz como marca Premium, pero también con marcas generalistas como Stellantis, Ford y General Motors. Como se sabe, las pick-ups no pagan el impuesto al lujo por ser vehículos comerciales destinados a la producción, pero los autos y SUV sí pagan ese impuesto.

De ese modo, Stellantis vende en Argentina los Jeep Wrangler (USD 119.000 y USD 126.000 en sus dos versiones) y Jeep Grand Cherokee (USD 133.700) con ese 18% de impuesto adicional; Ford tiene el Bronco Badlands (USD 100.000), y los Ford Mustang GT (USD 90.000) y Mustang Dark Horse (USD 97.000); y Chevrolet tenía planeado importar el Blazer EV pero decidió no hacerlo hasta que no se elimine el impuesto interno porque de otro modo debía vender un C-SUV eléctrico a un precio demasiado elevado, cercano a los USD 80.000.

De hecho, con la intención de comercializarlo en Argentina si esta eliminación del impuesto se concreta, este verano presentaron en su stand de la Costa Atlántica el D-SUV Chevrolet Tahoe, que en Estados Unidos tiene un precio de venta cercano a los USD 70.000 dependiendo de la versión.