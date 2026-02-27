Economía

El CEO de una marca internacional de relojes de lujo le confirmó a Milei que volverá a abrir un local en la Argentina

La compañía suiza avanza en su plan de expansión nacional y prepara una nueva tienda junto a su socio local, tras el encuentro con el Presidente. Supo tener una boutique en Buenos Aires, pero la cerró en 2018

Sensation du Temps, socio estratégico
Sensation du Temps, socio estratégico local, será responsable de la operación y gestión del nuevo espacio de relojería de lujo (Reuters)

En la Casa Rosada, Javier Milei recibió a la cúpula directiva de Breitling, la reconocida casa de relojería suiza, donde se anunció la próxima apertura de una boutique exclusiva de la marca en la Argentina, un paso que marca su regreso con local propio al país. El encuentro contó con la presencia de Georges Kern, CEO global de Breitling, acompañado por responsables regionales y socios estratégicos, en el marco de una agenda orientada a consolidar la presencia de la marca en el mercado nacional.

La reunión tuvo lugar durante la visita de Kern a Buenos Aires, un viaje que incluyó definiciones clave sobre la nueva etapa de la empresa en el país y el anuncio directo al Presidente sobre el relanzamiento de la boutique. En la comitiva también participaron Antoine Loron, director general para América Latina y el Caribe, Pablo Kohen y Hernán Díaz, representantes de la firma local Sensation du Temps, junto a Mario Kohen, vicepresidente de la Cámara de Comercio Argentina-Suiza.

La decisión de reabrir una tienda propia en la Argentina responde al plan de expansión global de Breitling, así como a las condiciones cambiantes del entorno económico local. La marca, fundada en 1884 por Léon Breitling y actualmente propiedad del grupo suizo Partners Group, confía en la sinergia con su socio local para la gestión de los puntos de venta y el servicio técnico oficial en el país. Sensation du Temps representa a la empresa tanto en Argentina como en Uruguay desde 1994 y administra espacios exclusivos de alta relojería en Buenos Aires.

Según dijo Pablo Kohen de Sensation du Temps a Infobae, Breitling abrió su primer boutique en Buenos Aires en 2011 y la cerró en 2018, año en que la marca fue adquirida por CVC Capital Partners. Desde entonces, Sensation du Temps reabrió su local en Patio Bullrich, mientras la firma suiza avanzó en una transformación estratégica, ampliando su público más allá del nicho aeronáutico y apostando a un perfil generalista. La compañía prevé ahora la apertura de su nueva boutique para el cuarto trimestre de 2026.

El Presidente Javier Milei se
El Presidente Javier Milei se reunió en Casa Rosada con directivos de la empresa suiza Breitling S.A., incluyendo a su CEO Georges Kern, para fortalecer lazos comerciales y de inversión. (Oficina del Presidente)

La visita de Kern ocurre en un contexto de normalización del flujo de importaciones en la Argentina. El CEO global de la marca sigue de cerca las reformas implementadas por el Gobierno y destacó durante su paso por el país la importancia de la apertura comercial para favorecer la competitividad y el crecimiento económico. En ese sentido, consideró que la Argentina ofrece condiciones para que marcas internacionales refuercen o retomen sus operaciones locales, siempre que existan reglas claras y previsibilidad.

La agenda del directivo suizo en Buenos Aires incluyó una presentación especial en el Palacio Duhau, donde se celebró la alianza global de Breitling con Aston Martin y el equipo Aston Martin Aramco Formula One. Durante el evento, se exhibió por primera vez el Navitimer B01 43 Aston Martin Aramco Formula One Team, un reloj numerado “Uno de 1959”, creado en homenaje al debut de Aston Martin en la Fórmula 1. Esta pieza, elaborada en titanio y con esfera de fibra de carbono, sintetiza el espíritu de colaboración entre ambas casas y muestra la apuesta de Breitling por innovar en diseño dentro del segmento de lujo.

El diálogo entre la empresa suiza y el Gobierno argentino se produce en un momento donde el sector de manufactura de precisión y bienes de lujo es relevante en el intercambio bilateral. Desde la Cámara de Comercio Argentina-Suiza, Mario Kohen destacó que Suiza figura entre los diez principales inversores extranjeros directos en la Argentina, con una presencia sostenida en industrias como la farmacéutica, la alimentaria y la de maquinaria industrial.

La compañía ya tuvo local
La compañía ya tuvo local en la Argentina. Fue abierto en 2011 y cerró en 2018 (Reuters)

A escala global, Breitling opera más de 280 puntos de venta con el formato de boutique de estilo loft industrial y desarrolla colecciones orientadas a actividades aéreas, terrestres y marítimas. El grupo impulsó en los últimos años una profunda transformación bajo la conducción de Kern, con eje en la innovación, el marketing, la diversidad y la sostenibilidad.

En el plano local, Sensation du Temps administra tiendas especializadas en lujo y alta relojería, y comercializa piezas de marcas como Rolex, Omega, Cartier y Gucci en Patio Bullrich y en Sensation du Temps Privée, el espacio privado abierto en 2022 en el Palacio Duhau-Park Hyatt.

La reapertura de la boutique de Breitling coincide con la vigencia del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), bloque del que participa Suiza. Este acuerdo, firmado en 2025 y en proceso de ratificación, elimina aranceles para las exportaciones suizas, lo que abre una ventana de competitividad para la industria de relojería y amplía las oportunidades de negocios para el sector.

Según el balance de Sensation du Temps, las condiciones de importación actuales favorecen el regreso de la marca con local propio y permiten proyectar competitividad regional en términos de precios. La empresa, surgida en Punta del Este en 2001, administra hoy espacios de lujo en la Argentina y Uruguay y acompaña el desembarco de la nueva boutique, orientada a captar tanto al público tradicional como a nuevos consumidores.

