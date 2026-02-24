Economía

El Gobierno se reunió con el Grupo de los Seis: la postura empresarial sobre la reforma laboral y las preocupaciones de algunos sectores

En la previa de la votación en el Senado, el sector empresario ratificó su respaldo total a las modificaciones legales, aunque advirtió por la situación de la industria y la construcción

Guardar
Los delegados de la Reunión
Los delegados de la Reunión G6 posan para la fotografía oficial durante su cumbre.

Las cámaras empresarias que conforman el “Grupo de los Seis” se reunieron este martes con el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el secretario de Comunicación, Javier Lanari, para debatir acerca del proyecto de reforma laboral, que podría convertirse en ley el próximo viernes en el Senado.

El G6, integrado por la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA), mostró apoyo absoluto a la reforma. Los empresarios, aseguraron que las modificaciones sobre el sistema laboral van a “fomentar la actividad y el empleo” y destacaron el plan económico del Gobierno.

No es la primera vez que estas entidades apoyan los cambios. Hace apenas una semana, el G6 emitió un comunicado en el que reafirmaron “la necesidad de avanzar en una reforma laboral moderna y que promueva la creación de empleo formal, brinde previsibilidad y mejore la competitividad del sector productivo”.

En esa oportunidad, convocaron a la dirigencia política y sindical a “construir acuerdos que permitan superar la informalidad y fortalecer el desarrollo del país”.

Qué se habló en la reunión

Nicolás Pino, presidente de la SRA, fue uno de los presentes en el encuentro. “Fue una reunión correcta. Hablamos de lo que está pasando en el Congreso con el debate de la reforma, y otros temas que van a llegar. Se trabajó mucho y bien en las extraordinarias”, resumió el referente empresario.

“En lo que respecta a nuestro sector, ya se demostró que ante una buena medida, como la baja de retenciones, la respuesta es más producción. Es valorable que el Gobierno las hayan bajado en este contexto”, agregó Pino.

Nicolás Pino, presidente de la
Nicolás Pino, presidente de la SRA, aseguró que el sector empresario responderá a la reforma con más producción y empleo

El representante de la SRA aclaró que no todo el encuentro pasó por la reforma laboral y destacó que algunos sectores aprovecharon la oportunidad para manifestar su preocupación respecto al presente económico de algunas actividades. “Todos sabemos que el camino es este, pero se habló de preocupación en algunos sectores y empresas, algo que manifestaron tanto la UIA como Camarco. Los funcionarios dijeron que entienden la preocupación, pero que se debe mirar el contexto completo”, señaló.

Más allá de eso, desde el G6 remarcaron que la reforma es el camino que se debe seguir para ser eficientes. “El foco es mejorar la macro para expresar ahí sí el potencial productivo, pero de todos. En nuestro sector hoy hay más interés en tener balances productivos que balances que cierren desde lo financiero”, aseguró Nicolás Pino.

También estuvieron presentes en el encuentro Francisco Gismondi (Adeba), Adelmo Gabb (Bolsa de Comercio de Buenos Aires), Mario Grinman (CAC), Gustavo Weiss (Camarco) y Rodrigo Pérez Graziano (UIA).

¿Más empleo en Argentina?

Tras la media sanción de la reforma laboral, el presidente de la CAC, Mario Grinman, aseguró que los cambios que podrían convertirse en ley el viernes tendrán un impacto positivo en la creación de empleo. El integrante del G6 indicó en esa oportunidad que “la reducción en los costos de contratación derivada de la baja de contribuciones patronales actúa como estímulo para la creación de puestos de trabajo, en especial en el sector formal".

Además, el empresario indicó que la incorporación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) podría alentar la incorporación de nuevos empleados sin los riesgos e incertidumbres previos. “El resultado es positivo. Se han contemplado observaciones que desde el sector representado señalamos con claridad y fundamento”, declaró.

De todas formas, el empresario reconoció que se necesitará más que un nuevo marco legal para que observe un impacto real en la economía. “Sabemos que no existe magia y que una norma por sí sola no bastará para resolver males que los argentinos arrastramos desde hace décadas. Pero sin dudas es un paso muy importante en la dirección correcta”, aseguró.

Temas Relacionados

Reforma laboralG6ProducciónEmpleoAdebaBCBACACACamarcoSRAUIAÚltimas noticias

Últimas Noticias

“Comprá campeón”: qué va a pasar con el dólar, por qué siempre sube y otras claves económicas en el nuevo libro de Martín Tetaz

El ex diputado acaba de presentar su nueva obra que publicó Sudamericana. Aseguró que no es solo un tutorial y que está escrito en “modo X”. “Faltaba un libro que no tuviera un enfoque técnico, sino un enfoque académico con una dinámica de divulgación”, dijo

“Comprá campeón”: qué va a

La Unión Europea prepara una ley para limitar el avance de los autos chinos: qué impacto tendría en Argentina

Mientras en Brasil hay un pedido de autopartistas y fábricas para que el gobierno limite el ensamble de autos chinos con beneficios arancelarios, Europa ultima los detalles de una medida que eleva el porcentaje de autopartes locales que aplicaría al acuerdo UE-Mercosur

La Unión Europea prepara una

Jornada financiera: las acciones argentinas volvieron a subir y el riesgo país superó los 540 puntos

El dólar al público volvió a $1.400 en el Banco Nación. El BCRA absorbió USD 48 millones en el mercado. El S&P Merval ganó 1,8% con el empuje de las alzas de Wall Street, aunque cayeron los bonos y subió el riesgo país

Jornada financiera: las acciones argentinas

Cuál fue el sector clave que traccionó la actividad económica en 2025 y qué esperan los analistas para este año

El campo volvió a ser fundamental para el Gobierno y le permitió cerrar el año con un repunte en comparación con 2024. Los analistas ponen la lupa sobre los sectores que aún no logran despegar

Cuál fue el sector clave

El Gobierno lanza un nuevo bono en dólares: ventajas y riesgos para ahorristas

La economista Lara López Calvo explicó en Infobae a la Tarde cómo funciona el instrumento, quiénes pueden acceder y qué diferencias tiene con otras inversiones

El Gobierno lanza un nuevo
DEPORTES
Prestianni se entrenó en el

Prestianni se entrenó en el Bernabéu antes del duelo ante Real Madrid: los gestos del Benfica tras la denuncia de Vinícius

Juega en el Círculo Polar Ártico y el plantel medita antes de cada partido: Bodo Glimt, el equipo que sacó al Inter de la Champions

Instituto sorprende y vence a San Lorenzo en la continuidad de la séptima fecha del Torneo Apertura

La demanda que sacude al tenis mundial: consumió carne contaminada, la sancionaron por doping y reclama USD 20 millones

La frase con la que Marcelo Gallardo explicó en la intimidad por qué decidió irse de River Plate

TELESHOW
Mauro Albarracín recordó en Infobae

Mauro Albarracín recordó en Infobae en Vivo su paso por Sinaloa en México: “Ahí los chicos sueñan con ser narcos”

La emoción de Topa por el primer día de clases de su hija Mitai: “El tiempo vuela demasiado rápido”

“Pura vida”: el video del espectacular salto en paracaídas de María Susini y la inesperada reacción de Facundo Arana

Andrea del Boca se quebró en llanto en su primer día en Gran Hermano: “Anoche soñé como que estabas acá”

Cómo vivió Alejandro, el hijo de Locomotora Oliveras, su despedida de En el Barro 2: “Fue algo duro de ver”

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay decretó la emergencia sanitaria

Uruguay decretó la emergencia sanitaria por gripe aviar tras detectar el virus H5 en la fauna silvestre

Irán amenazó a los estudiantes tras cuatro días de protestas: no tolerará ataques a los símbolos del régimen islámico

Tras la tensión diplomática, Francia dijo que el embajador de Estados Unidos se comprometió a no intervenir en los asuntos internos

Sin machos ni obreras: así es la increíble colonia de hormigas japonesas donde todas pueden ser reina

Tensión entre el Gobierno del Líbano y Hezbollah por la posible intervención de Estados Unidos en Medio Oriente