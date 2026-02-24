El Gobierno se reunió con el Grupo de los Seis: la postura empresarial sobre la reforma laboral y las preocupaciones de algunos sectores

Los delegados de la Reunión G6 posan para la fotografía oficial durante su cumbre.

Las cámaras empresarias que conforman el “Grupo de los Seis” se reunieron este martes con el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el secretario de Comunicación, Javier Lanari, para debatir acerca del proyecto de reforma laboral, que podría convertirse en ley el próximo viernes en el Senado.

El G6, integrado por la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA), mostró apoyo absoluto a la reforma. Los empresarios, aseguraron que las modificaciones sobre el sistema laboral van a “fomentar la actividad y el empleo” y destacaron el plan económico del Gobierno.

No es la primera vez que estas entidades apoyan los cambios. Hace apenas una semana, el G6 emitió un comunicado en el que reafirmaron “la necesidad de avanzar en una reforma laboral moderna y que promueva la creación de empleo formal, brinde previsibilidad y mejore la competitividad del sector productivo”.

En esa oportunidad, convocaron a la dirigencia política y sindical a “construir acuerdos que permitan superar la informalidad y fortalecer el desarrollo del país”.

Qué se habló en la reunión

Nicolás Pino, presidente de la SRA, fue uno de los presentes en el encuentro. “Fue una reunión correcta. Hablamos de lo que está pasando en el Congreso con el debate de la reforma, y otros temas que van a llegar. Se trabajó mucho y bien en las extraordinarias”, resumió el referente empresario.

“En lo que respecta a nuestro sector, ya se demostró que ante una buena medida, como la baja de retenciones, la respuesta es más producción. Es valorable que el Gobierno las hayan bajado en este contexto”, agregó Pino.

Nicolás Pino, presidente de la SRA, aseguró que el sector empresario responderá a la reforma con más producción y empleo

El representante de la SRA aclaró que no todo el encuentro pasó por la reforma laboral y destacó que algunos sectores aprovecharon la oportunidad para manifestar su preocupación respecto al presente económico de algunas actividades. “Todos sabemos que el camino es este, pero se habló de preocupación en algunos sectores y empresas, algo que manifestaron tanto la UIA como Camarco. Los funcionarios dijeron que entienden la preocupación, pero que se debe mirar el contexto completo”, señaló.

Más allá de eso, desde el G6 remarcaron que la reforma es el camino que se debe seguir para ser eficientes. “El foco es mejorar la macro para expresar ahí sí el potencial productivo, pero de todos. En nuestro sector hoy hay más interés en tener balances productivos que balances que cierren desde lo financiero”, aseguró Nicolás Pino.

También estuvieron presentes en el encuentro Francisco Gismondi (Adeba), Adelmo Gabb (Bolsa de Comercio de Buenos Aires), Mario Grinman (CAC), Gustavo Weiss (Camarco) y Rodrigo Pérez Graziano (UIA).

¿Más empleo en Argentina?

Tras la media sanción de la reforma laboral, el presidente de la CAC, Mario Grinman, aseguró que los cambios que podrían convertirse en ley el viernes tendrán un impacto positivo en la creación de empleo. El integrante del G6 indicó en esa oportunidad que “la reducción en los costos de contratación derivada de la baja de contribuciones patronales actúa como estímulo para la creación de puestos de trabajo, en especial en el sector formal".

Además, el empresario indicó que la incorporación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) podría alentar la incorporación de nuevos empleados sin los riesgos e incertidumbres previos. “El resultado es positivo. Se han contemplado observaciones que desde el sector representado señalamos con claridad y fundamento”, declaró.

De todas formas, el empresario reconoció que se necesitará más que un nuevo marco legal para que observe un impacto real en la economía. “Sabemos que no existe magia y que una norma por sí sola no bastará para resolver males que los argentinos arrastramos desde hace décadas. Pero sin dudas es un paso muy importante en la dirección correcta”, aseguró.