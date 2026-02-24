Economía

El Banco Central apura la acumulación de reservas: ya alcanzó el 25% de su meta anual de compra de divisas

La autoridad monetaria se fijó un objetivo base de USD 10.000 millones para 2026, ampliable a USD 17.000 millones en caso de que se cumplan ciertas condiciones. Las reservas brutas tocaron su nivel más alto en más de seis años

Guardar
Foto de archivo - Fachada
Foto de archivo - Fachada del banco central de Argentina (BCRA), en Buenos Aires, Argentina. Jun 16, 2014. REUTERS/Enrique Marcarian

En un contexto de estabilidad cambiaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló 34 ruedas seguidas con compras de divisas, tanto mediante el mercado de cambios como a través de acuerdos fuera de ese ámbito. La compra de USD 95 millones realizada el lunes elevó el total anual por encima de los USD 2.500 millones, superando así el 25% de la meta establecida para la acumulación de reservas en 2026.

Durante la llamada “fase 4” del programa económico, las adquisiciones oficiales totalizaron 2.507 millones de dólares. Para financiar estos movimientos, la entidad apela a la emisión de pesos sin recurrir a mecanismos de esterilización. Posteriormente, el Tesoro absorbe parte de ese excedente monetario mediante colocaciones de deuda interna y, en las últimas licitaciones, evitó inyectar pesos al mercado.

Para 2026, las estimaciones oficiales prevén compras netas de divisas que podrían ubicarse entre 10.000 millones y 17.000 millones de dólares, dependiendo de la demanda de pesos y el flujo de ingresos en moneda extranjera. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, remarcó que el ritmo de acumulación de reservas dependerá de la evolución de la remonetización y del ingreso de dólares. Hasta ahora, la entidad ya superó el 25% del objetivo anual fijado.

El Banco Central estableció un límite diario para sus compras del 5% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios, con el objetivo de sostener la estabilidad cambiaria. Además, la institución explicó que puede concretar adquisiciones de divisas fuera del circuito mayorista tradicional por medio de acuerdos directos con empresas o entidades, lo que le permite sortear eventuales distorsiones en el funcionamiento del mercado.

Actualmente, las reservas internacionales se ubican en USD 46.634 millones de dólares, tras incorporar USD 373 millones en la última jornada. Este monto representa el nivel más elevado desde el 21 de octubre de 2019, cuando alcanzaban los 46.885 millones de dólares. El último incremento de la posición en moneda extranjera se explica en parte por la suba del precio del oro, que alcanzó los 5.235 dólares por onza; el organismo dispone de cerca de 2 millones de onzas, equivalentes a 61,5 toneladas.

Uno de los elementos que condicionó la posibilidad de robustecer las reservas de manera más significativa está vinculado a los pagos que realiza el Tesoro Nacional por obligaciones de deuda externa. Para poder cumplir con estos compromisos financieros, el Ministerio de Economía recurrió a la compra de divisas al Banco Central. Como consecuencia, parte de los dólares que podrían sumarse a las reservas terminaron destinándose a la cancelación de deuda, lo que afecta el ritmo de acumulación de activos en moneda extranjera.

Al mismo tiempo, el flujo de divisas que posibilitó las compras del Central responde a la liquidación del sector agroindustrial y la emisión de deuda tanto corporativa como de los gobiernos provinciales. En efecto, la provincia de Santa Fe transfirió la semana pasada los USD 800 millones que había colocado en el mercado internacionales a comienzos de diciembre de 2025. La entidad conducida por Bausili proyecta nuevas emisiones del sector privado que reforzarían la disponibilidad de divisas.

“El excedente cambiario se apoya en un mejor saldo comercial –buen ritmo en la liquidación del agro y menores importaciones– y en un mayor flujo financiero por ingreso de préstamos, además de una menor demanda de activos externos respaldada por tasas de interés en pesos más altas", definieron desde Cohen Aliados.

Y sumaron: “La baja del tipo de cambio se sostuvo incluso con el BCRA comprando reservas, apoyada en una liquidación del agro que se mantiene firme, en dólares financieros provenientes de colocaciones de ONs y préstamos, y en un contexto en el que las tasas continúan elevadas y sostienen estrategias de carry trade".

Desde LCG destacaron que esta semana, el Central deberá enfrentar pagos por USD 1.000 millones en concepto de capital e intereses del Bopreal serie 3. Se trata de un bono emitido por la propia entidad monetaria y dirigido a empresas para que puedan pagar deudas comerciales en el exterior. Permitió regularizar pagos pendientes con proveedores internacionales usando un instrumento financiero en dólares, pero bajo ley argentina.

“El impacto final sobre las reservas dependerá de cuánto decidan los tenedores locales dejar en el sistema. Pero sobre este efecto, en la semana operará la habitual reducción de encajes de fin de mes, por lo que es de esperar que veamos una caída en las reservas internacionales, aunque reversible en los días posteriores”, acotaron acerca de la evolución esperada de las tenencias en los próximos días.

Por su parte, los analistas de Fundación Capital determinaron que el inicio de la nueva fase del programa económico, que privilegia la acumulación de reservas, “nos deja con un nuevo mix de reservas-inflación, seteando un horizonte de mayor nominalidad”. En palabras de los especialistas, los esfuerzos del Gobierno por sumar divisas podrían derivar en una mayor presión sobre los precios.

No obstante, el centro de estudios fundado por Martín Redrado destacó que en enero-febrero “la compra de divisas por parte del BCRA se dio en paralelo con una baja en el tipo de cambio mayorista y una importante absorción monetaria”.

“Hacia delante, prevemos un tipo de cambio que evolucione en línea con la inflación y no continúe alejándose del techo de la banda para no tensionar la competitividad cambiaria (aprovechando para acumular más reservas y quizá avanzar en liberaciones graduales de las restricciones cambiarias)”, concluyeron.

Temas Relacionados

Banco CentralReservasDólarDólaresSantiago BausiliBOPREALInflaciónÚltimas noticias

Últimas Noticias

Hoy se conoce el dato de actividad de diciembre: cuánto se espera que haya crecido la economía en 2025

Este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) va a publicar el Estimador Mensual de Actividad Económica de diciembre. Las expectativas para el 2026 y la situación de las tasas

Hoy se conoce el dato

Santa Fe sumó USD 800 millones a las reservas del BCRA: cuánto perdió la provincia por esperar para ingresar los dólares

El viernes pasado las tenencias internacionales de la autoridad monetaria saltaron gracias al ingreso de deuda emitida en diciembre pasado. La demora en entrar esas divisas generó polémica con Economía, dadas las pérdidas que sufrió el distrito por la baja del dólar

Santa Fe sumó USD 800

Con el dólar a la baja en el mundo, el Gobierno refuerza reservas y lanza un bono para reducir el riesgo país

La volatilidad externa golpeó a los activos argentinos pero engrosó las arcas del Banco Central. Además, el Ministerio de Economía anunció un nuevo título en dólares para cubrir parte de los vencimientos de julio por USD 4.200 millones

Con el dólar a la

Golpe de timón: otra marca tradicional canceló su auto eléctrico antes del lanzamiento

Aunque era uno de los superdeportivos que ya tenían nombre y fecha de lanzamiento, Lamborghini dio de baja el Lanzador que iba a llegar en 2029

Golpe de timón: otra marca

Alerta industrial: la mitad de las fábricas no puede producir más por la falta de consumo interno

Una encuesta del Indec mostró que el 52,4% de las industrias tiene la cartera de pedidos por debajo de lo normal y que crecen las expectativas de recorte de empleo para el próximo trimestre

Alerta industrial: la mitad de
DEPORTES
El detrás de escena de

El detrás de escena de la decisión de Gallardo de marcharse de River Plate: el intento de convencerlo para que siguiera

Los emotivos mensajes de los hijos de Marcelo Gallardo tras el anuncio de su salida de River Plate: “El más grande, lejos”

Se completó la clasificación y comenzó el cuadro principal del AAT Challenger edición Tigre II

Una estrella de la NBA encendió el debate: con qué leyenda del básquet comparó a Lionel Messi

Quiénes son los 5 candidatos a dirigir a River Plate tras el anuncio de Gallardo: el nombre que tomó ventaja

TELESHOW
Todo el brillo y la

Todo el brillo y la primera tanda de jugadores: así fue la gala estreno de Gran Hermano Generación Dorada

Uno por uno, todos los famosos que saludaron a Mirtha Legrand por sus 99 años

Andrea del Boca fue la primera participante en ingresar a la casa de Gran Hermano: “Mi objetivo es ganar en buena ley”

Mirtha Legrand cumple 99 años: los invitados que la acompañaron

Noche de alta tensión en MasterChef: quién es el nuevo eliminado tras un desafío inesperado

INFOBAE AMÉRICA

Campanella lleva “Parque Lezama” al

Campanella lleva “Parque Lezama” al cine y cuestiona: “Ningún país occidental, capitalista, importante, se tira contra su cultura”

Liberaron bajo fianza al ex embajador británico en EEUU, Peter Mandelson: permanecerá bajo investigación por conducta indebida

Una cena con hongos locos y una historia desopilante con final inesperado

Jacob Elordi, Heathcliff y la polémica sobre “Cumbres Borrascosas”

Lottocracia: cómo la participación ciudadana en el poder puede cambiar la democracia