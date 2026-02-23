Economía

El Banco Central acumula compras por USD 2.500 millones en 2026 y las reservas tocaron un máximo en más de seis años

La autoridad monetaria hilvanó 34 ruedas consecutivas con compra de dólares. Las tenencias internacionales continúan por encima de los USD 46.000 millones, mientras el tipo de cambio profundiza su caída

Guardar
Las reservas del Banco Central
Las reservas del Banco Central tocaron un máximo desde el 21 de octubre de 2019. REUTERS/Agustín Marcarian

Desde comienzos de 2026, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 34 jornadas consecutivas de compras de divisas, tanto en el mercado de cambios como a través de operaciones directas. La adquisición de USD 95 millones este lunes llevó el total acumulado en el año por encima de los USD 2.500 millones, cifra que ya representa más del 25% de la meta anual de compra de reservas.

Durante la denominada “fase 4” del programa económico, las compras oficiales alcanzaron los 2.507 millones de dólares. Estos movimientos se financiaron con emisión monetaria sin esterilización, lo que sostiene la liquidez en el sistema y modera eventuales presiones sobre las tasas de interés. Parte de esos pesos fueron retirados posteriormente por el Tesoro nacional mediante colocaciones de deuda interna.

Las reservas internacionales rondan actualmente los USD 46.634 millones tras sumar USD 373 millones en la última jornada, el nivel más alto desde el 21 de octubre de 2019, cuando marcaron 46.885 millones de dólares. Parte de la suba de la posición de la entidad monetaria en moneda extranjera estuvo vinculado al alza de la cotización del oro, que se ubicó en USD 5.235 la onza. Cabe destacar que el organismo cuenta con casi 2 millones de onzas o 61,5 toneladas del metal precioso en sus arcas.

El flujo de dólares hacia las arcas del BCRA proviene, entre otras fuentes, de la liquidación de exportaciones del sector agroindustrial y de emisiones de deuda corporativa y subsoberana. A modo ilustrativo, la gobernación de Santa Fe ingresó el viernes pasado los USD 800 millones que había colocado en los mercados internacionales a comienzos de diciembre de 2025. Se espera que el sector privado concrete nuevas colocaciones que amplíen la disponibilidad de divisas. Según PwC, durante 2025 las compañías argentinas obtuvieron más de USD 20.000 millones en los mercados de deuda, contribuyendo a la estabilidad cambiaria del período anterior.

Las previsiones oficiales para este año contemplan compras netas de divisas por entre 10.000 y 17.000 millones de dólares, rango que dependerá tanto de la demanda de pesos como del ingreso de divisas. El titular del BCRA, Santiago Bausili, indicó que la acumulación de reservas estará ligada al avance del proceso de remonetización y al flujo de dólares. El objetivo anual ya fue cumplido en más de un 25 por ciento.

Para resguardar el equilibrio en el mercado cambiario, la autoridad monetaria estableció un tope diario del 5% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios para sus compras. No obstante, en algunas oportunidades ese límite fue superado por operaciones que, según fuentes privadas, quedaron fuera del circuito mayorista habitual.

El BCRA aclaró que tiene la facultad de adquirir divisas fuera del mercado formal a través de acuerdos directos con compañías o instituciones, mecanismo que le permite evitar desajustes en la operatoria cambiaria.

Las compras del BCRA en 2026

  • 5 de enero: USD 21 millones
  • 6 de enero: USD 83 millones
  • 7 de enero: USD 9 millones
  • 8 de enero: USD 62 millones
  • 9 de enero: USD 43 millones
  • 12 de enero: USD 55 millones
  • 13 de enero: USD 55 millones
  • 14 de enero: USD 187 millones
  • 15 de enero: USD 47 millones
  • 16 de enero: USD 125 millones
  • 19 de enero: USD 21 millones
  • 20 de enero: USD 8 millones
  • 21 de enero: USD 107 millones
  • 22 de enero: USD 80 millones
  • 23 de enero: USD 75 millones
  • 26 de enero: USD 39 millones
  • 27 de enero: USD 32 millones
  • 28 de enero: USD 33 millones
  • 29 de enero: USD 52 millones
  • 30 de enero: USD 23 millones
  • 2 de febrero: USD 39 millones
  • 3 de febrero: USD 57 millones
  • 4 de febrero: USD 44 millones
  • 5 de febrero: USD 126 millones
  • 6 de febrero: USD 51 millones
  • 9 de febrero: USD 176 millones
  • 10 de febrero: USD 42 millones
  • 11 de febrero: USD 214 millones
  • 12 de febrero: USD 141 millones
  • 13 de febrero: USD 42 millones
  • 18 de febrero: USD 80 millones
  • 19 de febrero: USD 76 millones
  • 20 de febrero: USD 167 millones
  • 23 de febrero: USD 95 millones

Se profundiza la caída del dólar

El MLC registró un volumen negociado de USD 360,9 millones en el segmento de contado. En ese contexto, el dólar descendió hasta los $1.360, quedando a casi 17% del valor máximo establecido en las bandas cambiarias.

Hacia el final del día, la cotización mayorista recuperó parte de las pérdidas y se ubicó en $1.370,50 para la venta, lo que implicó una baja de 5,50 pesos o 0,4% respecto al cierre anterior. Durante febrero, la cotización acumula una disminución de 76,50 pesos, equivalente a una caída del 5,2 por ciento.

El esquema del Banco Central fijó para este lunes un tope superior de 1.600,66 pesos en el tipo de cambio oficial, lo que deja al dólar mayorista a 230,16 pesos o 16,8% por debajo de ese nivel. Esta diferencia representa la mayor brecha desde el 3 de julio del año pasado, cuando alcanzó el 17,2 por ciento.

Temas Relacionados

Banco CentralReservasDólarSantiago BausiliBCRADivisasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Nuevo bono en dólares: el Gobierno explicó su estrategia para pagar el vencimiento de USD 4.200 de julio

La Secretaría de Finanzas anunció la emisión de un nuevo título con el que buscará obtener hasta USD 2.000 millones para afrontar los pagos de mitad de año

Nuevo bono en dólares: el

Murió el empresario detrás de la marca de churros más famosa de Argentina

Juan Carlos “Cacho” Elías tenía 85 años y fue una de las figuras clave en el crecimiento de la compañía creada en 1968 en Villa Gesell

Murió el empresario detrás de

Jorge Brito, presidente de Banco Macro: “Hay una suerte de estrangulamiento en la actividad privada”

El titular de la entidad bancaria se refirió a la evolución de la actividad económica y pidió discutir el ritmo del proceso desinflacionario, aunque reconoció los logros del Gobierno en materia fiscal

Jorge Brito, presidente de Banco

Una marca líder de motos fabricará cuatriciclos en Argentina: qué modelo es y cuándo comenzará a producirse

Honda anunció que empezará a fabricar localmente un vehículo que se importaba desde Estados Unidos. Serán 10.000 unidades al año y le permitirá aumentar el empleo un 10%

Una marca líder de motos

El dólar sigue cayendo y acumula una baja de 5% en febrero

El tipo de cambio mayorista cedió a $1.370,50, a 230 pesos o 16,8% del techo de las bandas. Al público cerró a $1.390 en el Banco Nación. Son los precios más bajos desde septiembre

El dólar sigue cayendo y
DEPORTES
Respira la selección argentina: se

Respira la selección argentina: se confirmó la gravedad de la lesión de Lisandro Martínez

La decisión del Benfica tras la suspensión provisional de Prestianni para el partido contra el Real Madrid por la Champions

Un futbolista le pidió matrimonio a su novia en el campo de juego y se separó a los tres días: “No voy a hablar mal”

“Dale campeón”: el guiño de Novak Djokovic a Tomás Etcheverry tras la consagración en Río

En defensa de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, los clubes decidieron suspender por cuatro días todos los partidos de fútbol

TELESHOW
Momo Benavides: “Me ofrecieron entrar

Momo Benavides: “Me ofrecieron entrar en política y siempre dije que no”

Adabel Guerrero reveló detalles de cómo es el vínculo de la China Suárez con los padres de sus hijos: “Madraza”

Jimena Monteverde le envió un mensaje a Mirtha Legrand por su cumpleaños y preparó los tres platos favoritos de La Chiqui

Cacho Deicas presentó su primera canción tras su salida de Los Palmeras: “Esto va a matar”

El particular mensaje que escribió el hermano de Mauro Icardi en plena crisis familiar: “A pesar de la distancia”

INFOBAE AMÉRICA

Suiza congeló más de USD

Suiza congeló más de USD 880 millones en activos vinculados a Nicolás Maduro y su entorno

Fósiles prehistóricos, ríos subterráneos y estalagmitas gigantes: así es Hang Son Doong, la cueva más grande del mundo

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional acusó a Duterte de haber autorizado asesinatos en Filipinas

Estados Unidos atacó otra lancha narco en el Caribe: tres muertos

El veto de Hungría y Eslovaquia bloquea el paquete de sanciones de la Unión Europea a Rusia