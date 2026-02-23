El Banco Central acumula compras por USD 2.500 millones en 2026 y las reservas tocaron un máximo en más de seis años

Las reservas del Banco Central tocaron un máximo desde el 21 de octubre de 2019. REUTERS/Agustín Marcarian

Desde comienzos de 2026, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 34 jornadas consecutivas de compras de divisas, tanto en el mercado de cambios como a través de operaciones directas. La adquisición de USD 95 millones este lunes llevó el total acumulado en el año por encima de los USD 2.500 millones, cifra que ya representa más del 25% de la meta anual de compra de reservas.

Durante la denominada “fase 4” del programa económico, las compras oficiales alcanzaron los 2.507 millones de dólares. Estos movimientos se financiaron con emisión monetaria sin esterilización, lo que sostiene la liquidez en el sistema y modera eventuales presiones sobre las tasas de interés. Parte de esos pesos fueron retirados posteriormente por el Tesoro nacional mediante colocaciones de deuda interna.

Las reservas internacionales rondan actualmente los USD 46.634 millones tras sumar USD 373 millones en la última jornada, el nivel más alto desde el 21 de octubre de 2019, cuando marcaron 46.885 millones de dólares. Parte de la suba de la posición de la entidad monetaria en moneda extranjera estuvo vinculado al alza de la cotización del oro, que se ubicó en USD 5.235 la onza. Cabe destacar que el organismo cuenta con casi 2 millones de onzas o 61,5 toneladas del metal precioso en sus arcas.

El flujo de dólares hacia las arcas del BCRA proviene, entre otras fuentes, de la liquidación de exportaciones del sector agroindustrial y de emisiones de deuda corporativa y subsoberana. A modo ilustrativo, la gobernación de Santa Fe ingresó el viernes pasado los USD 800 millones que había colocado en los mercados internacionales a comienzos de diciembre de 2025. Se espera que el sector privado concrete nuevas colocaciones que amplíen la disponibilidad de divisas. Según PwC, durante 2025 las compañías argentinas obtuvieron más de USD 20.000 millones en los mercados de deuda, contribuyendo a la estabilidad cambiaria del período anterior.

Las previsiones oficiales para este año contemplan compras netas de divisas por entre 10.000 y 17.000 millones de dólares, rango que dependerá tanto de la demanda de pesos como del ingreso de divisas. El titular del BCRA, Santiago Bausili, indicó que la acumulación de reservas estará ligada al avance del proceso de remonetización y al flujo de dólares. El objetivo anual ya fue cumplido en más de un 25 por ciento.

Para resguardar el equilibrio en el mercado cambiario, la autoridad monetaria estableció un tope diario del 5% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios para sus compras. No obstante, en algunas oportunidades ese límite fue superado por operaciones que, según fuentes privadas, quedaron fuera del circuito mayorista habitual.

El BCRA aclaró que tiene la facultad de adquirir divisas fuera del mercado formal a través de acuerdos directos con compañías o instituciones, mecanismo que le permite evitar desajustes en la operatoria cambiaria.

Las compras del BCRA en 2026

5 de enero: USD 21 millones

6 de enero: USD 83 millones

7 de enero: USD 9 millones

8 de enero: USD 62 millones

9 de enero: USD 43 millones

12 de enero: USD 55 millones

13 de enero: USD 55 millones

14 de enero: USD 187 millones

15 de enero: USD 47 millones

16 de enero: USD 125 millones

19 de enero: USD 21 millones

20 de enero: USD 8 millones

21 de enero: USD 107 millones

22 de enero: USD 80 millones

23 de enero: USD 75 millones

26 de enero: USD 39 millones

27 de enero: USD 32 millones

28 de enero: USD 33 millones

29 de enero: USD 52 millones

30 de enero: USD 23 millones

2 de febrero: USD 39 millones

3 de febrero: USD 57 millones

4 de febrero: USD 44 millones

5 de febrero: USD 126 millones

6 de febrero: USD 51 millones

9 de febrero: USD 176 millones

10 de febrero: USD 42 millones

11 de febrero: USD 214 millones

12 de febrero: USD 141 millones

13 de febrero: USD 42 millones

18 de febrero: USD 80 millones

19 de febrero: USD 76 millones

20 de febrero: USD 167 millones

23 de febrero: USD 95 millones

Se profundiza la caída del dólar

El MLC registró un volumen negociado de USD 360,9 millones en el segmento de contado. En ese contexto, el dólar descendió hasta los $1.360, quedando a casi 17% del valor máximo establecido en las bandas cambiarias.

Hacia el final del día, la cotización mayorista recuperó parte de las pérdidas y se ubicó en $1.370,50 para la venta, lo que implicó una baja de 5,50 pesos o 0,4% respecto al cierre anterior. Durante febrero, la cotización acumula una disminución de 76,50 pesos, equivalente a una caída del 5,2 por ciento.

El esquema del Banco Central fijó para este lunes un tope superior de 1.600,66 pesos en el tipo de cambio oficial, lo que deja al dólar mayorista a 230,16 pesos o 16,8% por debajo de ese nivel. Esta diferencia representa la mayor brecha desde el 3 de julio del año pasado, cuando alcanzó el 17,2 por ciento.