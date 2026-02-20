Carrefour canceló la venta de la cadena en la Argentina y anunció un nuevo plan para el país

La compañía proyecta abrir dos nuevos Maxi y 40 tiendas Express, generando más de 400 empleos en el país Foto NA: CORA SURRACOzzzz

Luego de descartar por ahora la venta de la operación local tras evaluar que las propuestas recibidas no eran satisfactorias, el Grupo Carrefour comunicó un ambicioso plan de crecimiento local.

La comunicación oficial surgió pocas horas después de la presentación del plan estratégico global 2030 en París. En la Argentina, el anuncio se hizo público a través de un mensaje del director general, David Collas, en su cuenta de LinkedIn. En ese texto, el directivo planteó la continuidad de las operaciones y la apuesta por la expansión, con énfasis en nuevas aperturas, generación de empleo y desarrollo de servicios digitales.

El mensaje detalló los principales lineamientos del plan local para el periodo 2026–2028. “En Carrefour Argentina, seguimos adelante con un compromiso claro: fortalecer nuestro liderazgo y consolidarnos como el supermercado preferido por cada argentino”, escribió el ejecutivo. Collas destacó que la filial comenzó el año con una cuota de mercado histórica y que, pese a los desafíos que presenta el consumo interno, el equipo de más de 17.000 colaboradores continuará enfocado en superar las metas y avanzar con la estrategia definida para los próximos años.

Dentro de las medidas previstas para 2026, Collas confirmó la apertura de dos nuevos Maxi y 40 tiendas Express, lo que generará más de 400 nuevos puestos de trabajo. Además, la compañía buscará impulsar el crecimiento de seis puntos en volumen, desarrollar la Cuenta Digital y fortalecer el posicionamiento del Banco de Carrefour, ampliando el ecosistema de servicios asociados a la marca. El directivo también anticipó el relanzamiento de la aplicación móvil, orientada a ofrecer una experiencia más simple, personalizada y digital para los clientes.

David Collas, Director General de Carrefour Argentina, se toma una selfie con su equipo, celebrando el compromiso de la empresa tras la presentación del plan estratégico 2030. (Linkedn)

La operación de Carrefour Argentina comprende más de 700 sucursales en distintos formatos, una banca propia y una plantilla que supera los 17.000 empleados. El grupo francés incluye la filial local dentro de la categoría de “otros países”, junto a Bélgica y Polonia, donde mantiene una administración flexible de activos y monitorea el desempeño operativo en el contexto de su plan global 2030.

Proceso de venta inconcluso

El proceso de venta de la filial argentina se desarrolló durante el segundo semestre de 2025, en el marco de una revisión estratégica que abarcó a mercados considerados no prioritarios para el grupo. Según declaraciones recientes del CEO Global de la cadena, Alexandre Bompard, el directorio de Carrefour desestimó todas las propuestas recibidas, al entender que no reflejaban el valor potencial de la operación local ni garantizaban las condiciones laborales de la plantilla. La decisión de suspender la venta incluyó la evaluación de posibles sinergias con otras cadenas y la continuidad de la marca en el país.

El proceso de revisión estratégica incluyó el análisis de distintas ofertas de compra, entre ellas una propuesta formal de Francisco de Narváez por USD 1.000 millones. El empresario propuso la absorción de los más de 17.000 empleos y la continuidad de la marca en el país. La operación contó con la coordinación de Deutsche Bank, que fijó como fecha límite para recibir ofertas el 15 de noviembre de 2025, aunque el plazo se extendió hasta diciembre por la aparición de otros interesados, como la cadena Coto y el fondo estadounidense Klaff Realty.

El director general de Carrefour Argentina, David Collas, anticipó el plan de inversiones para este año, tras la decisión global de suspender la venta de la cadena a nivel local

La compañía mantuvo conversaciones con los distintos actores y extendió el plazo para recibir ofertas ante la posibilidad de sumar contraofertas, pero el directorio global optó por no avanzar en la negociación. Por lo tanto, por ahora la filial argentina continuará bajo la estructura actual, mientras la casa matriz monitorea el desempeño y mantiene abiertas distintas opciones estratégicas para el futuro.

Ante inversores en París, Bompard explicó que la revisión estratégica incluyó no solo a la filial argentina, sino también a las de Bélgica y Polonia. “La revisión ya concluyó. Tenemos países estratégicos, en los que vamos a permanecer y desarrollar el negocio, y otros tres países fuera de ese núcleo. En estos últimos, la sensación que tenemos hoy es que las ofertas recibidas no reflejan el potencial de creación de valor que creemos que existe”, afirmó el ejecutivo.

En el mismo encuentro, Bompard señaló que la gestión de los activos en mercados no estratégicos se mantendrá dinámica. “La prioridad para los equipos en estos países es realmente mejorar la operación para aprovechar nuestra creación de valor y mejorar eso, y veremos qué sucede en el futuro”, sostuvo el CEO global.

La comunicación de Collas en LinkedIn cerró con un mensaje destinado a reafirmar el compromiso de la compañía con el país y su comunidad de empleados y clientes. “¡Vamos por más Carrefour Argentina!”, concluyó el directivo, en un contexto de expectativas renovadas para el sector supermercadista y de consumo masivo.