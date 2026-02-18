El Banco Central aprovecha la estabilidad del dólar: suma compras por más USD 2.100 millones en el año

Un oficial de seguridad custodia de la entrada del Banco Central Argentino, en Buenos Aires, Argentina, el 27 de octubre de 2025. FOTO DE ARCHIVO. REUTERS/Irina Dambrauskas

En un marco del dólar, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó 31 ruedas consecutivas con resultado comprador, tanto en el mercado de divisas como por fuera de él, tras concretar una adquisición de USD 80 millones este miércoles. Desde el comienzo de 2026, la autoridad monetaria suma más de USD 2.100 millones, lo que representa más del 20% del objetivo anual de reservas fijado.

Durante estas 31 jornadas, el monto total de compras alcanzó los USD 2.169 millones, dentro de la llamada “fase 4” del actual plan económico. Estas intervenciones se financian con la emisión de pesos sin esterilización, mecanismo que mantiene la liquidez y evita presiones sobre las tasas. Posteriormente, el Tesoro absorbe parte de esa emisión mediante licitaciones de deuda en moneda nacional.

Las reservas internacionales se ubican en USD 45.129 millones, luego de una baja diaria de USD 29 millones. En el último mes, el stock llegó a un máximo desde agosto de 2021, alcanzando USD 46.240 millones, impulsado por la suba del oro a USD 5.500 la onza. Este metal, considerado activo de resguardo en escenarios de incertidumbre, tiene impacto directo en el balance del BCRA, que posee unas 1,98 millones de onzas troy, equivalentes a 61,5 millones de toneladas. En la actualidad, la onza cotiza a 5.014 de dólares. Esa diferencia con el pico alcanzado semanas atrás incidió negativamente en las tenencias internacionales de la entidad monetaria.

El flujo de divisas hacia el BCRA se explica por la liquidación de exportaciones del sector agroindustrial y la colocación de deuda por parte de empresas privadas. Se espera un ingreso adicional de divisas provenientes de emisiones externas del sector corporativo, lo que ampliaría la oferta de dólares en el mercado oficial. Según PwC, las compañías argentinas emitieron deuda por más de USD 20.000 millones en 2025, contribuyendo a la estabilidad cambiaria en ese período.

De cara a 2026, las previsiones oficiales sitúan las compras netas de divisas entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, de acuerdo con el ritmo de remonetización. Santiago Bausili, titular del BCRA, señaló que la acumulación de reservas dependerá de la demanda de pesos y del ingreso de dólares. Hasta la fecha, la entidad ya superó el 21% del objetivo anual.

El BCRA fijó un límite diario del 5% sobre el volumen operado en el Mercado Libre de Cambios para sus compras, con el propósito de resguardar la estabilidad cambiaria. En ocasiones, este tope se excedió, fenómeno atribuido por fuentes privadas a operaciones fuera del circuito mayorista tradicional.

La autoridad monetaria precisó que cuenta con la atribución de adquirir divisas fuera del mercado mayorista, mediante acuerdos directos con empresas o entidades, para evitar distorsiones en la operatoria cambiaria.

Las compras del BCRA en 2026

5 de enero: USD 21 millones

6 de enero: USD 83 millones

7 de enero: USD 9 millones

8 de enero: USD 62 millones

9 de enero: USD 43 millones

12 de enero: USD 55 millones

13 de enero: USD 55 millones

14 de enero: USD 187 millones

15 de enero: USD 47 millones

16 de enero: USD 125 millones

19 de enero: USD 21 millones

20 de enero: USD 8 millones

21 de enero: USD 107 millones

22 de enero: USD 80 millones

23 de enero: USD 75 millones

26 de enero: USD 39 millones

27 de enero: USD 32 millones

28 de enero: USD 33 millones

29 de enero: USD 52 millones

30 de enero: USD 23 millones

2 de febrero: USD 39 millones

3 de febrero: USD 57 millones

4 de febrero: USD 44 millones

5 de febrero: USD 126 millones

6 de febrero: USD 51 millones

9 de febrero: USD 176 millones

10 de febrero: USD 42 millones

11 de febrero: USD 214 millones

12 de febrero: USD 141 millones

13 de febrero: USD 42 millones

18 de febrero: USD 80 millones

El dólar se mantuvo estable

El segmento mayorista registró este miércoles un volumen negociado de 467,2 millones de dólares. El tipo de cambio cerró en $1.396 tras una baja de 3,50 pesos, equivalente al 0,3%. De este modo, el dólar operó por tercera jornada consecutiva por debajo de los 1.400 pesos.

El Banco Central fijó para la jornada una banda superior de 1.592,79 pesos en el esquema cambiario vigente. Así, la cotización oficial se ubicó 196,79 pesos por debajo de ese techo, lo que representa una diferencia del 14,1 por ciento. Este nivel es el más alto desde el 23 de julio de 2025, cuando la brecha alcanzó el 15,3 por ciento.