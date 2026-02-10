Sigue la polémica por las tasas municipales: denuncian aumentos de hasta 100% en un distrito bonaerense

Aseguran que el municipio de Chacabuco aumentó entre un 70% y 100% la tasa vial para 2026

Los municipios bonaerenses continúan en el centro de la discusión pública por la suba de tasas generalizada. Esta vez, productores rurales se quejaron de los aumentos en la tasa vial de Chacabuco, distrito que también sumó otro tributo recientemente.

“El municipio de Chacabuco aumentó de 70% a +100% la tasa vial para 2026, y ya la había aumentado 75% en 2025. Además sumaron la “tasa de salud”. Mientras tanto... caminos detonados, festivales casi todos los fines de semana y nuevas “incorporaciones” a la planta municipal", cuestionó Federico Bert, productor de Chacabuco, a través de su cuenta de X. El monto a pagar en su caso se pasó de $15.424 a $34.638 por parcela.

Un primer plano de una boleta de la Municipalidad de Chacabuco para la cuota 1 de 2026, mostrando detalles de pago y fechas de vencimiento (Bert)

No obstante, el municipio no figura entre aquellos distritos bonaerenses con las tasas viales más costosas: General Pueyrredón y Pinamar encabezan con un 3%, le siguen Moreno y Pilar con un 2,5%, y Avellaneda, Berazategui, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús y Lomas de Zamora con un 2%.

Así consta en el Portal de Transparencia Tributaria Municipal, lanzado por el Gobierno nacional para exponer las tasas que cobra cada jurisdicción —incluida CABA—, sus bases imponibles y alícuota. La cruzada del Ejecutivo con los municipios bonaerenses es de larga data y responde a la presión inflacionaria que genera el constante incremento en los tributos.

Nueva tasa de salud

En lo que respecta a la tasa de salud, el intendente de Chacabuco, Darío Golía, en Chacabuco en Red dijo: “Tiene que ver con el contexto que hoy estamos viviendo. Todo el sistema de salud está muy deteriorado, tanto lo público como lo privado”.

“Es una tasa muy módica, lo que vale una consumición de media pizza o un sándwich. Creemos que es una cuota muy accesible para contribuir a mejorar el sistema de salud“, justificó y remarcó la importancia del Hospital Municipal.

En paralelo, los concejales del Bloque UCR – PRO, Ignacio Orsini, Lucía D’Oracio, Lisandro Herrera y Anabella Lalla, y Ezequiel Martínez, de La Libertad Avanza Chacabuco; presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para frenar el aumento de tasas y particularmente la imposición de la tasa de salud de $10.000.

Una factura de la Municipalidad de Chacabuco, Argentina, detalla la Tasa de Salud con un monto a pagar de $10.000 (Bert)

Aseguran que las ordenanzas Nº 10.866, 10.867 y 10.868 fueron aprobadas a través de un procedimiento ilegal, por lo que consideran que carecen de validez y que no corresponde exigir el pago de los tributos establecidos en ellas.

Desde La Libertad Avanza Chacabuco habían asegurado: “Este nuevo tributo representa una carga adicional e injustificada sobre los vecinos de nuestra ciudad, quienes ya se encuentran asfixiados por una presión fiscal desmedida. En un contexto económico crítico, donde las familias luchan día a día por llegar a fin de mes, resulta inadmisible que la respuesta del Estado sea seguir metiéndoles la mano en el bolsillo”.

“La salud pública debe ser una prioridad, pero su financiamiento no puede ni debe sostenerse a costa de seguir exprimiendo a los contribuyentes. Exigimos transparencia en la administración de los recursos existentes y una profunda revisión del gasto público municipal. Antes de crear nuevas tasas, el Ejecutivo debería rendir cuentas sobre el destino de los fondos ya recaudados y optimizar el uso de los mismos”, agregaron.

Transparencia municipal

Otro aspecto relevante en medio del debate es el nivel de transparencia: el 36% de los distritos bonaerenses muestra niveles bajos, regulares o nulos de transparencia, según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

Ese 36% comparte un nivel de cumplimiento insuficiente de las pautas de referencia, tanto en la divulgación de la información como en el respeto de los plazos fijados para su publicación. Chacabuco puntualmente se encuentra entre aquellos considerados con cumplimiento bajo o regular.