Economía

Sigue la polémica por las tasas municipales: denuncian aumentos de hasta 100% en un distrito bonaerense

Se trata de Chacabuco, donde el incremento de la tasa vial en relación al año pasado generó malestar entre los productores

Guardar
Aseguran que el municipio de
Aseguran que el municipio de Chacabuco aumentó entre un 70% y 100% la tasa vial para 2026

Los municipios bonaerenses continúan en el centro de la discusión pública por la suba de tasas generalizada. Esta vez, productores rurales se quejaron de los aumentos en la tasa vial de Chacabuco, distrito que también sumó otro tributo recientemente.

“El municipio de Chacabuco aumentó de 70% a +100% la tasa vial para 2026, y ya la había aumentado 75% en 2025. Además sumaron la “tasa de salud”. Mientras tanto... caminos detonados, festivales casi todos los fines de semana y nuevas “incorporaciones” a la planta municipal", cuestionó Federico Bert, productor de Chacabuco, a través de su cuenta de X. El monto a pagar en su caso se pasó de $15.424 a $34.638 por parcela.

Un primer plano de una
Un primer plano de una boleta de la Municipalidad de Chacabuco para la cuota 1 de 2026, mostrando detalles de pago y fechas de vencimiento (Bert)

No obstante, el municipio no figura entre aquellos distritos bonaerenses con las tasas viales más costosas: General Pueyrredón y Pinamar encabezan con un 3%, le siguen Moreno y Pilar con un 2,5%, y Avellaneda, Berazategui, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús y Lomas de Zamora con un 2%.

Así consta en el Portal de Transparencia Tributaria Municipal, lanzado por el Gobierno nacional para exponer las tasas que cobra cada jurisdicción —incluida CABA—, sus bases imponibles y alícuota. La cruzada del Ejecutivo con los municipios bonaerenses es de larga data y responde a la presión inflacionaria que genera el constante incremento en los tributos.

Nueva tasa de salud

En lo que respecta a la tasa de salud, el intendente de Chacabuco, Darío Golía, en Chacabuco en Red dijo: “Tiene que ver con el contexto que hoy estamos viviendo. Todo el sistema de salud está muy deteriorado, tanto lo público como lo privado”.

“Es una tasa muy módica, lo que vale una consumición de media pizza o un sándwich. Creemos que es una cuota muy accesible para contribuir a mejorar el sistema de salud“, justificó y remarcó la importancia del Hospital Municipal.

En paralelo, los concejales del Bloque UCR – PRO, Ignacio Orsini, Lucía D’Oracio, Lisandro Herrera y Anabella Lalla, y Ezequiel Martínez, de La Libertad Avanza Chacabuco; presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para frenar el aumento de tasas y particularmente la imposición de la tasa de salud de $10.000.

Una factura de la Municipalidad
Una factura de la Municipalidad de Chacabuco, Argentina, detalla la Tasa de Salud con un monto a pagar de $10.000 (Bert)

Aseguran que las ordenanzas Nº 10.866, 10.867 y 10.868 fueron aprobadas a través de un procedimiento ilegal, por lo que consideran que carecen de validez y que no corresponde exigir el pago de los tributos establecidos en ellas.

Desde La Libertad Avanza Chacabuco habían asegurado: “Este nuevo tributo representa una carga adicional e injustificada sobre los vecinos de nuestra ciudad, quienes ya se encuentran asfixiados por una presión fiscal desmedida. En un contexto económico crítico, donde las familias luchan día a día por llegar a fin de mes, resulta inadmisible que la respuesta del Estado sea seguir metiéndoles la mano en el bolsillo”.

“La salud pública debe ser una prioridad, pero su financiamiento no puede ni debe sostenerse a costa de seguir exprimiendo a los contribuyentes. Exigimos transparencia en la administración de los recursos existentes y una profunda revisión del gasto público municipal. Antes de crear nuevas tasas, el Ejecutivo debería rendir cuentas sobre el destino de los fondos ya recaudados y optimizar el uso de los mismos”, agregaron.

Transparencia municipal

Otro aspecto relevante en medio del debate es el nivel de transparencia: el 36% de los distritos bonaerenses muestra niveles bajos, regulares o nulos de transparencia, según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

infografia

Ese 36% comparte un nivel de cumplimiento insuficiente de las pautas de referencia, tanto en la divulgación de la información como en el respeto de los plazos fijados para su publicación. Chacabuco puntualmente se encuentra entre aquellos considerados con cumplimiento bajo o regular.

Temas Relacionados

tasas municipalestasa vialchacabucoúltimas noticias

Últimas Noticias

La UTA amenazó con un paro de colectivos para el 11 de febrero: qué sectores del país se verían afectados

El gremio lanzó una advertencia a las empresas de transporte del interior, exigiendo la implementación de un esquema salarial vigente en la zona metropolitana

La UTA amenazó con un

Ley de Inocencia Fiscal: una nueva norma de ARCA aumenta el incentivo a “sacar los dólares del colchón”

La disposición publicada este martes en el Boletín Oficial modifica el tratamiento fiscal de los intereses sobre depósitos en moneda extranjera

Ley de Inocencia Fiscal: una

Ricardo Delgado habló de la inflación: “Va a ser difícil que este año el número arranque con 0″

A horas de que se conozca el IPC de enero, el economista expuso sus proyecciones y remarcó que los procesos de desinflación son lentos

Ricardo Delgado habló de la

Cuánto le cuesta a la clase media llenar el changuito y cómo varían los precios de los alimentos entre provincias

Un relevamiento privado mostró diferencias regionales, variaciones mensuales y vínculos con ingresos formales. La inflación porteña fue del 3,1% y hoy se conocerá el IPC nacional

Cuánto le cuesta a la

Impulsan la construcción de una cuarta planta de celulosa en Uruguay: buena parte de la producción iría hacia Argentina

Un grupo inversor está definiendo qué lugar del centro del país es el elegido para producir unas 144 toneladas anuales de papel tisú para exportar

Impulsan la construcción de una
DEPORTES
Franco Colapinto saldrá a pista

Franco Colapinto saldrá a pista en los tests de pretemporada de Fórmula 1 en Baréin: horario, cómo verlos en vivo y todo lo que hay que saber

La leyenda del esquí que abandonó los Juegos Olímpicos de Invierno tras una caída sufrió una grave lesión y deberá pasar por “múltiples cirugías”

Un piloto de Fórmula 1 protagonizó un accidente de tránsito con un lujoso auto deportivo

La pelea del año en la NBA: la agresión entre dos jugadores que terminó en una batalla campal con cuatro expulsados

Copa Davis: diez ausencias, una derrota y otra oportunidad perdida

TELESHOW
Cami Homs celebró el cumpleaños

Cami Homs celebró el cumpleaños de su hija Francesca: inflables, decoración pastel y familia ensamblada

La emotiva despedida de Miguel Ángel Rodríguez tras su paso por MasterChef: “Voy a hacer algo que nunca hice”

La llamativa respuesta de Tini Stoessel cuando le preguntaron por su casamiento con Rodrigo De Paul

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: el desafío de la centolla y una salida que emocionó a todos

Flor de la V celebró el primer cumpleaños de su nieto Morrison: “Sos un rayo de luz en nuestras vidas”

INFOBAE AMÉRICA

Narco uruguayo Luis Fernández Albín

Narco uruguayo Luis Fernández Albín inició huelga de hambre en la cárcel y otros presos se sumaron a su reclamo

Es hora de que Estados Unidos admita que tiene un problema con la marihuana

Jefe de Hong Kong critica decisión sobre puertos en Panamá

China prevé un récord de 9.500 millones de viajes por el comienzo del Año Nuevo Lunar

Preocupación y desconcierto por el paradero de Juan Pablo Guanipa: la sombra de Diosdado Cabello