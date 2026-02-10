Por qué la caída global del dólar benefició a las reservas y propició una baja del riesgo país

El retroceso global del dólar impulsó las reservas y los bonos soberanos argentinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con un dólar más débil en el mundo, los mercados siguieron operando en modo cautela. El oro retomó su lugar de refugio al cerrar por primera vez desde su derrumbe por encima de 5.000 dólares.

Las Bolsas de Nueva York reflejaron esa cautela y el alza más destacada fue la de la que más padeció la toma de ganancias en la rueda anterior: el Nasdaq (+0,90%). El derrumbe del dólar frente a las seis principales monedas del mundo fue visible; perdió 0,79% de su valor y se ubicaba en 96,74 unidades.

Según el informe de la consultora F2 que dirige Andrés Reschini, “en el plano internacional el inicio de la semana no fue favorable para la divisa estadounidense ya que luego de la victoria de Sanae Takaichi, la primera ministra de Japón, se fortaleció el yen. Por otra parte, trascendió que los reguladores chinos habrían aconsejado a grandes inversores reducir su exposición en bonos del Tesoro americano y este fue otro de los principales factores que empujaron al dólar hacia el debilitamiento”.

El mundo no quiere asumir riesgos y, por primera vez, esta actitud favorece a la región que observa una mayor demanda de sus bonos soberanos y acciones.

Por caso, el S&P 500 el principal índice de Wall Street en lo que va del año subió 1,27 por ciento. El EME, el ETF de los países emergentes, en ese lapso aumentó 8,4% y el indicador de Brasil, 19 por ciento. El oro, refugio en la adversidad, acumula alzas de 16% en 2026.

Por eso no extrañó el repunte de los bonos soberanos argentinos de hasta 0,8% que hizo que el riesgo país baje 8 unidades (-1,6%) a 504 puntos básicos.

Donde hay contraste con Brasil es en la Bolsa local. Ayer el BOVESPA aumentó 1,8% y el S&P Merval de las líderes quedó neutro. En el año el BOVESPA está 18% arriba en dólares y el Merval, pierde casi 8% en divisas. La rueda fue de mayor a menor y el índice de las acciones líderes argentinas terminó neutro en pesos y subió 0,5% en dólares por la caída del dólar contado con liquidación (CCL) que cerró en $1.480,06 (-0,5%).

El MEP, al igual que todos los dólares, cayó 0,7% a 1.438 pesos. El “blue” retrocedió $4 a 1.430 pesos. En el Mercado Libre de Cambios (MLC), el dólar mayorista retrocedió $16 (-1,12%) a 1.416 pesos. Es la mayor caída desde el 17 de noviembre pasado. El Banco Central aprovechó la oferta de divisas para comprar USD 176 millones y elevar las reservas en USD 383 millones a USD 45.323 millones, ayudado por la suba del oro y las demás monedas, en particular el yuan, frente al dólar.

El driver que alentó la caída del dólar fue la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal que rige desde ayer. El ministro de Economìa, Luis Caputo, celebró la noticia con un post en la red social X: “Ahora sí, todos a llevar sus ahorros al banco. Esto aceleraría fuertemente el crecimiento económico, podríamos bajar más rápidamente impuestos, ser más competitivos, que aumente el empleo, y que haya mejores salarios. Además, cobrarían un interés por sus dólares ¡Todo beneficio!”.

La otra noticia importante fue el llamado a la licitación de mañana de la deuda en pesos del Tesoro. El menú incluye LECAP a tasa fija con vencimientos el 17 de abril, el 31 de julio, el 30 de noviembre y el 15 de enero próximos.

También habrá bonos a la tasa variable TAMAR, que es la que se paga por plazos fijos de entre 30 y 35 días por más de $1.000 millones. Los instrumentos son dos; uno que vence el 31 de agosto y otro el 26 de febrero de 2027.

Los BONCER no faltan en el menú. Estos bonos, los más buscados tras la polémica en el Indec, tendrán cuatro versiones: la que vence el 30 de junio; la del 15 de diciembre; la del 30 de junio de 2027; y la del 30 de junio de 2028.

La inflación de ayer de 3,1% en la Ciudad de Buenos Aires puede alentar la demanda de estos bonos. Los que vencen en noviembre ayer subieron 0,3%. Por último, habrá una letra atada a la devaluación -dollar linked- con vencimiento el 30 de abril.

Según el informe de Aldazabal & Cia “el Tesoro, al igual que en las dos licitaciones previas, incluye una letra tasa fija corta (en este caso, la S17A6 de 2 meses), que en ambos casos fue la opción más demandada. El Tesoro enfrenta vencimientos por $9,6 billones, correspondientes al bono tasa fija T13F6, aunque se estima que alrededor de $2 billones están en manos de organismos del sector público”.

El reporte agrega que “los bancos contaban al viernes pasado con solo $0,3 billones en pasivos remunerados del BCRA, señal de que la liquidez del sistema sigue siendo ajustada. No obstante, la tasa overnight continuó aflojando en los últimos días, lo cual podría estar asociado a la inyección de pesos del BCRA por compras de divisas. El saldo de la cuenta del Tesoro en pesos en el BCRA era de solo $4,3 billones al miércoles pasado, con lo cual imaginamos que apuntarán a un rollover alto, aprovechando la compresión reciente del tramo corto de la curva”.

Las tasas de interés parecen ser el principal atractivo ante la caída del dólar. Según Sebastián Di Nucci, de Fondos CRECER del Banco Ciudad, “atentos a los hitos, como el acuerdo con Estados Unidos o la posible aprobación de la reforma laboral, y también con un ojo en la volatilidad externa, se estima un mercado que puede seguir encontrando máximos, y monedas emergentes apreciándose. Las carteras buscan mantener valor, maximizando rendimiento, pero con la menor volatilidad futura, es el caso de los fondos ahorro y renta plus, que rinden por encima de los plazos fijos”.

En las operaciones pre market en Estados Unidos, había cautela porque se aguarda el reporte de ventas minoristas de hoy y el retrasado informe de empleos que se conocerá mañana y es clave para los inversores. La semana cierra con el dato de inflación de enero.

La prudencia hizo que anoche los tres principales indicadores de las Bolsas de Nueva York operen en leves rojos que no superaban 0,20 por ciento. El oro cotizaba con una baja de 0,6% cerca de los USD 5.050, mientras el petróleo Brent, de referencia en la Argentina, subía 1,60 por ciento. El Bitcoin retrocedía y, para desesperanza de los inversores, quebró el piso de USD 70.000 que le costó alcanzar. Entró en la zona de USD 69.000, que siempre tiene impacto psicológico.