Economía

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 3,1% en enero y acumula un 31,7% en los últimos doce meses

La cifra, que muestra una aceleración, estuvo impulsada por los rubros Recreación y Cultura; restaurantes y hoteles; transporte y alimentos y bebidas

La inflación en la Ciudad
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se aceleró en enero, cuando subió 3,1%

A días de la polémica generada a partir de la decisión del Gobierno nacional de suspender la publicación del nuevo Indice de Precios al Consumidor (IPC), medida que motivó la salida de Marco Lavagna al frente del Indec, la ciudad de Buenos Aires dio a conocer el primer dato de inflación del año, que mostró una clara aceleración. La inflación porteña fue del 3,1% en enero y de 31,7% en los últimos doce meses, lo que sienta un precedente a la cifra nacional que este martes dará a conocer el Indec.

Este número marca una suba respecto del valor de diciembre, cuando había trepado a 2,7%, apenas por debajo del número nacional de 2,8%. La inflación de todo el 2025 publicada por el Indec fue de 31,5%, la menor en ocho años; sin embargo, en los últimos meses comenzó a percibirse una aceleración en varios rubros que volvió a quedar de manifiesto en el primer mes de 2026.

De acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA), los rubros que mostraron mayor incremento en enero fueron Recreación y Cultura, que trepó 7,4%; Restaurantes y Hoteles (producto de las vacaciones), que aumentó 5,3%; Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, que subió 4%, al igual que Seguros y Servicios Financieros; y Transporte, con un alza de 3,7 por ciento.

En tanto, Bebidas Alcohólicas y Tabaco mostró una suba de 2,5%; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 2,4%; Salud, 2,2%; y Cuidado Personal, Protección Social y otros productos, 2,5 por ciento. A su vez, Equipamiento y Mantenimiento del hogar subió 1,7%; Información y Comunicación, 0,9%; y Educación, 0,1 por ciento.

El único rubro que mostró deflación fue el de prendas de vestir y calzado, cuyos precios cayeron 0,1% el mes pasado. Se trata, sin embargo, de un mes en el que hay muchas liquidaciones, que en los últimos años se han ido adelantando por el bajo consumo. Este rubro volvió a estar en el centro del debate la semana pasada, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, manifestó que nunca compra ropa en la Argentina porque “es un robo”. Ello disparó varias respuestas del sector y los números demuestran que la indumentaria se abarató 30% en términos relativos durante la gestión de Javier Milei.

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró en enero de 2026 una variación mensual del 3,1% y una interanual del 31,7%

Los precios de los bienes subieron 2,3% en enero en CABA, mientras que los de los servicios treparon 3,5%, lo que demuestra que fueron estos últimos los que impulsaron al alza la inflación promedio. A su vez, mientras que los productos estacionales aumentaron 15,8%, los regulados lo hicieron 1,7% y el resto del IPCBA, 2,2%, según el informe.

En términos interanuales, Prendas de Vestir y Calzado acumula una suba del 15,4%, mientras que un porcentaje similar se observa en Equipamiento y Mantenimiento del Hogar (14,3%). El rubro que mostró un mayor incremento en los últimos doce meses fue Seguros y Servicios financieros, con 54%. Los Alimentos y Bebidas No Alcohólicas treparon 31,4%, casi en línea con el promedio.

Tras la difusión del índice porteño, mañana el Indec hará lo propio. El ministro de Economía, Luis Caputo, había inferido que la inflación de enero sería parecida a la de diciembre, aunque las consultoras privadas esperan una desaceleración. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estimó para el primer mes del año una inflación de 2,4% y proyectó para fin de año una interanual de 22,4%. En la misma línea, Analytica calculó 2,4%, al igual que la consultora de Camilo Tiscornia. El consenso general ubica al dato entre ese número y 2,6 por ciento.

La suspensión de la difusión del nuevo índice de inflación generó un amplio revuelo y hasta causó la salida de Lavagna del Indec. El ministro Caputo minimizó las críticas y planteó que ni Milei ni él estaban de acuerdo con modificar ahora el cálculo, que, por otra parte, no habría implicado demasiados cambios respecto de la medición actual, de acuerdo con los números que mostraron varias consultoras privadas.

