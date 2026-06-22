El dólar terminó estable y cortó una serie de cuatro subas consecutivas

El dólar blue sube más de 4% en junio.

En el mercado mayorista se operaron este lunes USD 582,6 millones en el segmento de contado, con una suba marginal del dólar de solo 50 centavos, a 1.461,50 pesos. El tipo de cambio oficial conserva en junio un incremento de 53,50 pesos o 3,8%, por encima de la inflación proyectada para el mes en curso.

El Banco Central estableció una banda superior del régimen cambiario en los $1.794,60, techo que dejó al dólar mayorista a 333,1 pesos o 22,8% de dicho límite.

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“Luego del reacomodamiento reciente, el dólar mayorista está más calmo apenas debajo de los $1.460, con operadores especulando que el fixing del dollar-linked TZV26 podría haber estado influyendo en las últimas ruedas a la plaza cambiaria. Aún así, hacia el segundo semestre los inversores esperan que el dólar pudiera comenzar a acompañar más de cerca a la inflación y además que el BCRA podría desacelerar el ritmo de compras, tal como ya viene sucediendo", comentó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

“El dólar comenzó un recorrido alcista, algo que habíamos adelantado oportunamente, con rumbo decidido a la zona de los 1.500 pesos. Se abrió la venta del mundial más el turismo, aumenta la demanda de dólares, y vamos rumbo a un nuevo punto de equilibrio, que estará no muy lejano a la evolución de la inflación. A fin del año 2025 el dólar estaba en $1.457; la inflación 2026 podría ubicarse en el 24% anual: hagan las cuentas señores”, evaluó el analista y asesor Salvador Di Stefano.

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El dólar al público revirtió la caída de cinco pesos por la mañana y quedó negociado a $1.480 para la venta en el Banco Nación, el mismo precio de cierre del viernes. De esta forma, el billete interrumpió una serie de cuatro días operativos al alza.

La cotización blue del dólar sumó 15 pesos o 1% esta tarde, a $1.495 para la venta, el nivel más alto desde el 22 de enero de este año. A lo largo de junio el dólar informal sostiene una ganancia de 65 pesos o 4,5 por ciento.

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También se mostraron al alza los dólares financieros, con un “contado con liquidación” en los 1.527 pesos, su precio más alto desde el 14 de enero.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, señaló que “el sentimiento del mercado consolidó su optimismo tras confirmarse el ingreso de nuevas herramientas de asistencia internacional. Al paquete de garantías por USD 2.000 millones aprobado por el Banco Mundial, se sumó en la semana el aval del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) por otros USD 550 millones. Este blindaje conjunto de USD 2.550 millones en garantías de primera y segunda pérdida busca reducir de manera drástica los costos de financiamiento del Tesoro con la banca privada con vistas a facilitar el regreso a los mercados voluntarios de crédito”.

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Los analistas de Portfolio Personal Inversiones observaron que “para suavizar la suba del tipo de cambio” ha sido menor la “cadencia de compras del BCRA en el mercado. La semana pasada la autoridad monetaria compró apenas USD 233 millones -vale considerar que el viernes fue feriado en EEUU-, el equivalente a USD 58 millones diarios. Tomando la media móvil de cinco días, para reflejar una tendencia semanal, las compras se ubican en USD 57 millones diarios, muy por debajo de los USD 195 millones de fines de mayo -que reflejaban grandes operaciones ‘en bloque’, que hoy serían de una magnitud inferior- y en los mínimos desde mediados de marzo”.

“Las menores compras serían reflejo de un BCRA más relajado por el sobre cumplimiento de la meta de compras de USD 10.000 millones, enfocado en mantener las compras, pero también en evitar poner presión adicional en el tipo de cambio en este contexto de mayor demanda -o menor oferta- privada. Como muestra de ello, la autoridad monetaria viene comprando en junio el equivalente al 17,3% del volumen operado, sensiblemente por debajo del 31,1% en abril y el 30,1% en mayo”, precisaron desde Portfolio Personal.

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