Economía

El dólar terminó estable y cortó una serie de cuatro subas consecutivas

El billete al público quedó sin variantes a $1.480 en el Banco Nación. Mantiene a lo largo de junio un ascenso de 50 pesos o 3,5%

Guardar
Google icon
El dólar blue sube más de 4% en junio.
El dólar blue sube más de 4% en junio.

En el mercado mayorista se operaron este lunes USD 582,6 millones en el segmento de contado, con una suba marginal del dólar de solo 50 centavos, a 1.461,50 pesos. El tipo de cambio oficial conserva en junio un incremento de 53,50 pesos o 3,8%, por encima de la inflación proyectada para el mes en curso.

El Banco Central estableció una banda superior del régimen cambiario en los $1.794,60, techo que dejó al dólar mayorista a 333,1 pesos o 22,8% de dicho límite.

PUBLICIDAD

“Luego del reacomodamiento reciente, el dólar mayorista está más calmo apenas debajo de los $1.460, con operadores especulando que el fixing del dollar-linked TZV26 podría haber estado influyendo en las últimas ruedas a la plaza cambiaria. Aún así, hacia el segundo semestre los inversores esperan que el dólar pudiera comenzar a acompañar más de cerca a la inflación y además que el BCRA podría desacelerar el ritmo de compras, tal como ya viene sucediendo", comentó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

“El dólar comenzó un recorrido alcista, algo que habíamos adelantado oportunamente, con rumbo decidido a la zona de los 1.500 pesos. Se abrió la venta del mundial más el turismo, aumenta la demanda de dólares, y vamos rumbo a un nuevo punto de equilibrio, que estará no muy lejano a la evolución de la inflación. A fin del año 2025 el dólar estaba en $1.457; la inflación 2026 podría ubicarse en el 24% anual: hagan las cuentas señores”, evaluó el analista y asesor Salvador Di Stefano.

PUBLICIDAD

El dólar al público revirtió la caída de cinco pesos por la mañana y quedó negociado a $1.480 para la venta en el Banco Nación, el mismo precio de cierre del viernes. De esta forma, el billete interrumpió una serie de cuatro días operativos al alza.

La cotización blue del dólar sumó 15 pesos o 1% esta tarde, a $1.495 para la venta, el nivel más alto desde el 22 de enero de este año. A lo largo de junio el dólar informal sostiene una ganancia de 65 pesos o 4,5 por ciento.

También se mostraron al alza los dólares financieros, con un “contado con liquidación” en los 1.527 pesos, su precio más alto desde el 14 de enero.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, señaló que “el sentimiento del mercado consolidó su optimismo tras confirmarse el ingreso de nuevas herramientas de asistencia internacional. Al paquete de garantías por USD 2.000 millones aprobado por el Banco Mundial, se sumó en la semana el aval del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) por otros USD 550 millones. Este blindaje conjunto de USD 2.550 millones en garantías de primera y segunda pérdida busca reducir de manera drástica los costos de financiamiento del Tesoro con la banca privada con vistas a facilitar el regreso a los mercados voluntarios de crédito”.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones observaron que “para suavizar la suba del tipo de cambio” ha sido menor la “cadencia de compras del BCRA en el mercado. La semana pasada la autoridad monetaria compró apenas USD 233 millones -vale considerar que el viernes fue feriado en EEUU-, el equivalente a USD 58 millones diarios. Tomando la media móvil de cinco días, para reflejar una tendencia semanal, las compras se ubican en USD 57 millones diarios, muy por debajo de los USD 195 millones de fines de mayo -que reflejaban grandes operaciones ‘en bloque’, que hoy serían de una magnitud inferior- y en los mínimos desde mediados de marzo”.

“Las menores compras serían reflejo de un BCRA más relajado por el sobre cumplimiento de la meta de compras de USD 10.000 millones, enfocado en mantener las compras, pero también en evitar poner presión adicional en el tipo de cambio en este contexto de mayor demanda -o menor oferta- privada. Como muestra de ello, la autoridad monetaria viene comprando en junio el equivalente al 17,3% del volumen operado, sensiblemente por debajo del 31,1% en abril y el 30,1% en mayo”, precisaron desde Portfolio Personal.

Temas Relacionados

dólar hoybandas cambiariasreservas BCRAúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La desocupación tuvo una leve baja en el primer trimestre y afecta a 1,7 millones de argentinos

Según datos del Indec, la tasa de desempleo retrocedió 0,1 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2025

La desocupación tuvo una leve baja en el primer trimestre y afecta a 1,7 millones de argentinos

AI-first: los detalles de la estrategia de Inteligencia Artificial del banco Santander

Ricardo Martín Manjón, responsable global de Datos e IA, explicó de qué modo la entidad bancaria de origen español avanza en su esquema. El caso local y datos que describen el avance de la tecnología en el trabajo cotidiano del gigante de la banca

AI-first: los detalles de la estrategia de Inteligencia Artificial del banco Santander

Tras la privatización de la Hidrovía, el Gobierno avanza el proceso de licitación para dragar el Río de la Plata

La Comisión Administradora del Río de la Plata cerró la etapa técnica de la licitación con dos oferentes en carrera; la apertura de los sobres económicos está prevista para el 25 de junio

Tras la privatización de la Hidrovía, el Gobierno avanza el proceso de licitación para dragar el Río de la Plata

El Mundial llega a las fábricas: cómo harán las automotrices para seguir produciendo durante el partido

Pantallas gigantes, salidas anticipadas y cambios de horario. Las principales terminales del país adaptaron la rutina de sus fábricas para que sus empleados puedan ver a la Selección durante la jornada laboral

El Mundial llega a las fábricas: cómo harán las automotrices para seguir produciendo durante el partido

Estados Unidos suspendió temporalmente las sanciones al petróleo de Irán y el precio del crudo vuelve a caer

El Departamento del Tesoro autorizó las operaciones con hidrocarburos iraníes hasta el 21 de agosto como parte de un avance diplomático logrado en Suiza, lo que provocó un desplome en el mercado de hidrocarburos

Estados Unidos suspendió temporalmente las sanciones al petróleo de Irán y el precio del crudo vuelve a caer

DEPORTES

Lionel Scaloni habla en conferencia tras la victoria sobre Austria que clasificó a Argentina a los 16avos del Mundial 2026

Lionel Scaloni habla en conferencia tras la victoria sobre Austria que clasificó a Argentina a los 16avos del Mundial 2026

Los mejores memes del triunfo de Argentina ante Austria: de Messi en modo Palermo a la aparición de Shakira

Ponele el puntaje a la actuación de los jugadores de Argentina en el triunfo frente a Austria por el Mundial 2026

Tras el triunfo ante Austria, cuándo volverá a jugar la selección argentina en el Mundial 2026

La calculadora de Argentina para el cruce de 16avos de final del Mundial: cuál puede ser el rival entre España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita

TELESHOW

El Chino Darín posó junto a su hijo Dante y causó furor: la reacción de Úrsula Corberó

El Chino Darín posó junto a su hijo Dante y causó furor: la reacción de Úrsula Corberó

Zaira Nara, Pampita y Maxi López vivieron la previa del partido de Argentina junto a los hinchas en Dallas

Guido Süller contó que se operó la nariz por pedido de Ricardo Fort: “Quedé como un perro pekinés”

Teté Coustarot festejó su cumpleaños en la casa de Mirtha Legrand: los detalles de una celebración única

“Nos cancelaron el vuelo dos veces”: el accidentado viaje de Marcelo Tinelli para llegar al partido de Argentina

INFOBAE AMÉRICA

Descubren cómo las palomas detectan el campo magnético de la Tierra para orientarse

Descubren cómo las palomas detectan el campo magnético de la Tierra para orientarse

Guatemala: Un conflicto de tierras en Sipacate deja tres vehículos incendiados y una persona herida

Línea aérea europea abrirá el 17 de diciembre una ruta regular entre Madrid y El Salvador con tres vuelos semanales

El nuevo Hospital de Nejapa inicia fase de equipamiento con tecnología avanzada en El Salvador

Fingió su muerte, vivió años oculto en Escocia bajo una identidad falsa, pero sus tatuajes lo condenaron a cadena perpetua en Utah