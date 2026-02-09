Economía

El dólar profundizó la caída y tocó un mínimo en casi tres meses

La divisa al público bajó a $1.440, un mínimo desde el 19 de noviembre. En el mercado mayorista cayó a $1.416, para alejarse del techo de las bandas cambiarias

El dólar mayorista operó a
El dólar mayorista operó a 163 pesos o un 11,5% del techo de las bandas cambiarias.. REUTERS/Dado Ruvic

El dólar siguió en descenso en todas las franjas de mercado, para anotar sus precios más bajos en casi tres meses, con un sostenido monto operado y las continuas compras de contado del banco Central.

Con un volumen operado de USD 430,9 millones en el segmento de contado, un monto adecuado dada la estacionalidad de las exportaciones, el dólar mayorista retrocedió 16 pesos o 1,1% en el día, a $1.416, un nivel mínimo desde el 19 de noviembre ($1.406,50).

En lo que va de 2025, el tipo de cambio oficial desciende 39 pesos o 2,7 por ciento. El Banco Central fijó para este lunes una banda superior de su esquema cambiario en los $1.578,71, que dejó al dólar mayorista a 162,71 pesos o un 11,5% de ese límite de libre flotación. Se trata del margen más amplio desde el 20 de agosto (12,5%).

“La caída del tipo de cambio mayorista de hoy lo volvió a aproximar a los registros exhibidos en la segunda semana de noviembre del año anterior. En consonancia con lo sucedido en el segmento de contado, el mercado de futuros también registró caídas en todos los plazos”, consignó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El dólar al público finalizó con baja de diez pesos o 0,7% este lunes, a $1.440 para la venta según la referencia del Banco Nación, el nivel más bajo desde el 19 de noviembre. En 2026 el dólar minorista mantiene un descenso de 40 pesos o 2,7 por ciento.

En función de la caída generalizada del dólar, la cotización marginal restó otros cinco pesos o 0,3%, a $1.430 para la venta, un piso desde el 4 de diciembre. En 2026 el dólar blue retrocede 100 pesos o 6,5 por ciento.

“Tras el IPC de CABA, el dólar mayorista continúa aflojando por debajo de los $1.430 mientras el BCRA sigue sumando sucesivas jornadas de compras. Ocurre que la expectativa de mayor oferta -tanto de Obligaciones Negociables como de carry-trade- continúan al mando de los flujos. Aún así, en dicho escenario las autoridades podrían inclinarse por acelerar las adquisiciones de divisas, no sólo evitando una apreciación cambiaria sino también aprovechando para avanzar en el proceso de remonetización de la economía dado que contribuiría positivamente en la actividad económica", explicó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

Desde Max Capital observaron que las compras diarias del BCRA se están concretando “por encima del nivel de referencia del 5% comunicado por el Banco Central. Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el BCRA compró dólares todos los días excepto el 2 de enero, con compras diarias promedio de 57 millones de dólares”.

“Se destaca que el tipo de cambio no sufrió presión alcista en el inicio del sendero de acumulación (de reservas), cuestión que vemos vinculada a factores exógenos y a la estacionalidad en la demanda de pesos. Hacia adelante, la dinámica de los flujos, del mercado monetario, financiero y de la actividad económica determinarán a qué velocidad puede continuar la acumulación de reservas internacionales contra remonetización de la economía”, indicó el Grupo SBS.

“Creemos que Argentina buscará volver a los mercados (internacionales) más cerca de mayo, una vez que la acumulación de reservas alcance aproximadamente los 4.000 millones de dólares en el año y se traduzca en condiciones de emisión más favorables”, estimó Adcap Grupo Financiero.

“Se sigue alentando el carry trade para que el Banco Central logre mantenerse activo en la operatoria de compra de dólares en el mercado, y la “rienda corta” monetaria puede temporalmente estabilizar el precio del dólar en términos nominales”, señaló en un informe el IERAL de la Fundación Mediterránea. “Pero, como la suba potencial del tipo de cambio hasta el techo de la banda es del orden del 7,0%, es difícil que las tasas de interés puedan acomodarse a la baja, por lo que la salida del estancamiento del nivel de actividad puede ser lenta”, estimó.

