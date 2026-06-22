Las acciones argentinas se desplomaron hasta 9% en Wall Street, pero el riesgo país cayó a un nuevo mínimo en ocho años

Los ADR de bancos fueron los más castigados en una sesión dispar en las bolsas.

Mientras se espera la confirmación de mayores progresos en las conversaciones de paz en Medio Oriente entre los Estados Unidos e Irán, los principales indicadores de Wall Street operan mixtos, aún cerca de sus máximos nominales.

La cautela en el exterior condicionó a las acciones argentinas, que cayeron hasta 9%, mientras que los bonos se mantuvieron sostenidos, con un riesgo país cada vez más cerca de los 400 puntos básicos y en su nivel más bajo en más de ocho años.

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Los bonos soberanos argentinos en dólares -Bonares y Globales- progresan un 0,3% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan cayó nueve unidades, en los 421 puntos básicos, luego de tocar un mínimo de 419 puntos por la mañana, la cifra más baja desde 27 de abril de 2018.

La mejora en los títulos de la deuda se dio después de que el Gobierno autorizó la toma de préstamos internacionales con garantía de organismos multilaterales por hasta USD 5.000 millones, lo que permitirá prorrogar la jurisdicción a tribunales de Nueva York para eventuales controversias legales, sin renunciar a la inmunidad de ejecución sobre bienes estratégicos del Estado.

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La medida, publicada en el Boletín Oficial, se produjo tras la aprobación de garantías por parte del BID y el Banco Mundial para afrontar los próximos vencimientos, que en conjunto suman 2.550 millones de dólares.

“La compresión en el riesgo país observada en las últimas semanas creemos que podría ser aprovechado por el Gobierno para cubrir anticipadamente las necesidades de financiamiento de 2027. Dicho esto, esperamos que Argentina siga cotizando con una prima de riesgo político en relación con sus pares con calificación B hasta las elecciones“, indicó Balanz Capital.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires retrocedió un leve 0,4%, a 3.277.511 puntos.

La tendencia bajista para las acciones no solo obedeció a la falta de impulso externo: este martes 23 se conocerá la decisión de MSCI sobre el estatus “standalone” de la Argentina y se debe recordar que la instiutción no brindó la semana pasada una señal favorable en su Global Market Accessibility Review 2026.

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Los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares en Wall Street cedieron en su mayoría. Encabeza las pérdidas Banco Supervielle (-9,3%). Asimismo, el ADR de YPF restó 1,9%, para volver a negociarse debajo de los 50 dólares por primera vez desde el 26 de mayo.

“Los mercados regresan hoy con un sesgo cauteloso tras el feriado estadounidense el viernes pasado”, expresó la consultora Quantum Finanzas. Los operadores analizan “los avances en las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz definitivo entre Estados Unidos e Irán”, añadió.

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“Si bien las señales continúan siendo constructivas, el mercado permanece atento a la posibilidad de nuevos contratiempos en las conversaciones y a sus implicancias sobre los precios de la energía y el escenario geopolítico global”, remarcó.

El descenso en la cotización de los títulos del sector energía se vincula a una nueva caída en el precio del petróleo en torno al 3 por ciento. El barril de crudo Brent del Mar del Norte operó con una baja de 3,3%, a USD 77,94 en los contratos con entrega en agosto.

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“Vaca Muerta atraviesa el momento más expansivo de su historia y Neuquén ya concentra dos de cada tres barriles que produce el país. El boom energético genera empleo, regalías y derrame sobre otros sectores, pero también abre una pregunta clave: cómo transformar esta oportunidad en desarrollo sostenible antes de que aparezcan los límites del crecimiento asimétrico“, expresó Federico Belich, analista del Ieral de la Fundación Mediterránea.

En términos macroeconómicos, el Indec informó que la tasa de desempleo en Argentina se ubicó en el 7,8% durante el primer trimestre de 2026. Esto representó un leve incremento de 0,3 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior, mientras que la informalidad laboral escaló hasta el 44,2 por ciento.

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“La realidad es que, en los primeros trimestres, siempre el desempleo aumenta contra el cuarto trimestre del año anterior, porque están las vacaciones y, durante ese período, hay menos demanda de trabajo. Lo que sí es notable es que haya caído levemente el desempleo en el primer trimestre de este año respecto del primer trimestre del año pasado, aun cuando aumentó mucho la cantidad de gente que quiere trabajar”, explicó Aldo Abram, director Ejecutivo en la Fundación Libertad y Progreso.

El recorrido de las acciones de SpaceX desde su salida al mercado el viernes 12.

Pasada la euforia inicial por la salida a cotización de sus acciones el 12 de junio, SpaceX volvió a caer este lunes, por tercera sesión consecutiva. Los títulos de la compañía aeroespacial de Elon Musk, considerada ahora la “octava Magnífica” por su meteórico ascenso -que llevó casi de inmediato a la acción a cotizar sobre USD 200 la semana pasada- retrocedieron en la presente sesión un 16,4%, en los 154,60 dólares.

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De esta forma, SpaceX ya devolvió el beneficio cosechado desde su debut, pues comenzó a operarse en la zona de USD 150, mientras que también se mantiene sobre el precio objetivo inicial de la oferta pública inicial, de 135 dólares.

El desplome se agudizó luego de que por la mañana SpaceX confirmó a través de un comunicado su primera emisión de bonos. Si bien la compañía no reveló el monto de la emisión, ratificó que “tiene la intención de usar los ingresos netos de la emisión de bonos para liquidar por completo los préstamos pendientes de su línea de crédito puente” y para otros gastos relacionados. Bloomberg informó a finales de la semana pasada que SpaceX estaba preparando una emisión en el rango de los 20.000 millones de dólares.

Dólar estable y compra de reservas

En el mercado mayorista se operaron este lunes USD 582,6 millones en el segmento de contado, con una suba marginal del dólar de solo 50 centavos, a 1.461,50 pesos. El tipo de cambio oficial conserva en junio un incremento de 53,50 pesos o 3,8%, por encima de la inflación proyectada para el mes en curso.

“Ya en el último tramo de la rueda, y ante el inminente inicio del partido, terminó de consolidarse la suba, alcanzando un máximo intradiario de $1.462,50 y cerrando finalmente en $1.461,50, repitiendo el valor de cierre de la jornada anterior”, precisó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El Banco Central estableció una banda superior del régimen cambiario en los $1.794,60, techo que dejó al dólar mayorista a 333,1 pesos o 22,8% de dicho límite.

El dólar al público revirtió la caída de cinco pesos por la mañana y quedó negociado a $1.480 para la venta en el Banco Nación, el mismo precio de cierre del viernes. De esta forma, el billete interrumpió una serie de cuatro días operativos al alza.

La cotización blue del dólar sumó 15 pesos o 1% esta tarde, a $1.495 para la venta, el nivel más alto desde el 22 de enero de este año. A lo largo de junio el dólar informal sostiene una ganancia de 65 pesos o 4,5 por ciento.

También se mostraron al alza los dólares financieros, con un “contado con liquidación” en los 1.527 pesos, su precio más alto desde el 14 de enero.

El BCRA compró USD 50 millones en el mercado, el 8,6% de la oferta de contado, mientras que las reservas internacionales brutas crecieron en USD 139 millones, a pesar de la baja de 1% en la cotización del oro, a USD 4.205 la onza.