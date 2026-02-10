Economía

Inflación de enero: la categoría alimentos trepó 4,7% y hubo un producto que casi duplicó su precio en solo un mes

Algunos valores tuvieron variaciones muy pronunciadas y condicionaron el resultado del IPC general. También hubo algunos bienes que bajaron

El kilo de tomate tuvo una variación de 92,6% en el último mes (Reuters)

Contra la mayoría de los pronósticos, el IPC de enero marcó una continuidad de la tendencia alcista y rozó el 3% de suba mensual al ubicarse en 2,9 por ciento. La categoría de “Alimentos y bebidas” fue la mayor responsable de esa situación, considerando que subió 4,7% y encabezó los incrementos divididos por categorías.

Al observar las subas por producto, se encuentran resultados muy dispares. Mientras algunos tuvieron incrementos de dos dígitos, otros redujeron su precio en los últimos 30 días. Sin embargo, el caso más llamativo es sin duda el del tomate, que según la medición del Indec prácticamente duplicó su valor en un mes, pasando de $1.460 a $2.812 por kilo (92,6% de incremento).

Si bien es normal que las frutas y verduras tengan variaciones pronunciadas de precio al alza y a la baja en cortos períodos de tiempo -por cuestiones estacionales-, no deja de ser llamativo el caso del tomate, que se destacó por encima del resto de los productos. De hecho, el segundo que más subió, el kilo de naranja, estuvo muy por detrás, con una variación del 30,1%. Esa fruta, en detalle, pasó de $1.241 a $1.615 por kilo.

Los siguientes tres productos en el ranking de aumentos también pertenecen a la categoría de “frutas y verduras”. El podio se completa con la papa, que escaló de $930 en diciembre a $1.205 en enero, registrando así una variación del 29,6% en sólo un mes. Fue algo menos pronunciada la suba del kilo de lechuga, que costaba $3.291 y avanzó a $3.986 (21,1% de aumento).

La manzana deliciosa, por su parte, tuvo un ajuste del 18,6% en el promedio de los negocios relevados por el Indec. En diciembre se vendía a $4.009 y en enero llegó a $4.754.

Recién en el sexto lugar aparte un producto alimenticio que no es ni fruta ni verdura. Se trata del filet de merluza fresco, que pasó de $10.611 a $11.965 el kilo, con lo que tuvo un aumento del 12,8%. Más atrás aparecen el pollo entero (8,9% de variación), las hamburguesas congeladas (6%), el jamón cocido (5,9%) y las galletitas de agua envasadas (5,7%)

Las cinco excepciones

Así como hubo productos que en enero se destacaron por su nivel de incremento, también hubo algunos pocos que sobresalieron por su lento ritmo de incremento. El caso más extremo es el de cinco alimentos que bajaron de valor en el período relevado.

Lo que más retrocedió de precio fue la banana, que costaba $3.081 por kilo promedio en diciembre y bajó a $2.828 en el primer mes de este año, con lo que marcó una baja del 8,2%.

La docena de huevos bajó 2,4% en enero, según el Indec (Europa Press)

Fue menos pronunciada la baja de la docena de huevos de gallina, que pasaron de $3.985 a $3.890 (-2,4%). Fue similar el caso de la batata, que costaba $1.673 y su valor promedio descendió a $1.639 (-2,1%). Los otros dos productos que bajaron en el primer mes de 2026 fueron la cebolla (-0,6%) y la harina de trigo común 000 (-0,4%).

También se pueden mencionar tres casos de productos que aumentaron, pero menos del 1%. Se trata del vino común (0,4%), el arroz blanco simple (0,6%) y el queso cremoso (0,9%).

Las zonas de mayor inflación en alimentos

Los precios mencionados corresponden al Gran Buenos Aires, que en esta oportunidad fue la región del país con mayor nivel de incremento en esa categoría (5,1%).

La segunda región del país con mayor inflación en alimentos fue el Noreste (4,8%), seguido por la región Pampeana (4,5%).

Fue algo menos el nivel de ajuste de precios que tuvieron el Noroeste (4,1%), Cuyo (4%) y la Patagonia (3,4%)

