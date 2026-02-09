Menos empleo en blanco, más trabajo independiente: radiografía del nuevo mercado laboral argentino

El equipo de Infobae al Regreso examinó la pérdida de empleos registrados y el avance de la informalidad, con datos que muestran la magnitud del cambio desde 2023

En el canal de streaming Infobae en vivo, la imagen de una cola de diez cuadras en Burzaco para acceder a un puesto de trabajo formal reavivó el debate sobre la realidad del empleo en la Argentina. “Eso es Burzaco. Son... diez cuadras de filas, estiman. Una empresa, Red Lenik, buscaba treinta puestos de trabajo, buscaba treinta personas para trabajo en el sector de logística”, detalló Matías Barbería, al describir el fenómeno que sorprendió hasta al propio empresario a cargo de la búsqueda: “Se encontró realmente sorprendido de las ganas de trabajar de la gente. Se lamentó, lógicamente, de no poder cubrir toda la demanda que le apareció, toda al mismo tiempo. Eran alrededor de tres mil personas para treinta puestos. Tres mil fueron los currículos que recibió”.

En una charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería, la discusión giró en torno a la calidad y el acceso al empleo formal en el país. “La oferta es en blanco, en relación de dependencia. Es el laburo que en un país tan volátil como Argentina es ideal”, aseguró Gonzalo Aziz, mientras Barbería subrayó: “Es el que está faltando en este momento en la Argentina”.

El derrumbe del empleo registrado

El análisis del staff se apoyó en datos “concretos y objetivos” para explicar el contexto detrás de la imagen viral. Aziz precisó: “Pérdida total: 242.383 puestos de trabajo en blanco menos en comparación con noviembre de 2023, una caída de 2,4 %”. Barbería agregó: “Esto es noviembre de 2023 contra noviembre de 2025. Son puestos registrados. Otros puestos de trabajo no registrados o cuentapropistas reemplazan en buena medida esto. No tenemos un dato de desocupación. Desocupado es la persona que la semana pasada no trabajó ni siquiera una hora cuando lo encuestan. Son puestos registrados. No se han recuperado desde noviembre de 2023 a esta parte más de 240.000 puestos de trabajo que existían”.

La pérdida de más de 240.000 empleos registrados desde noviembre de 2023 refleja el derrumbe del empleo formal en Argentina

El repaso incluyó la dinámica sectorial. “Sector privado: entre junio y septiembre de 2025 se perdieron cuarenta y nueve mil empleos privados”, enumeró Aziz. Barbería contextualizó: “Después de una dinámica muy negativa, hubo un repunte a principios del año pasado, pero en junio y hasta septiembre volvimos a ver una baja”.

El ajuste estatal también fue eje del análisis: “Sector público baja la acumulada de 55.833, es decir, un menos 1,7 % desde el cambio de gestión, desde Alberto Fernández a Milei”, puntualizó Aziz. Barbería amplió: “La motosierra… la dependencia que dirige Federico Sturzenegger va actualizando mes a mes cómo viene la reducción de empleo en el sector público y ya llega a 61.000 puestos en este punto”.

La industria y la construcción se sumaron a los rubros más castigados: “Industria y construcción perdió más de 21.000 empleos en los primeros nueve meses de 2025”, sostuvo Aziz. “Dos de los sectores más golpeados”, remató Barbería.

Cifras, informalidad y poder adquisitivo

El panel reparó en la paradoja estadística del desempleo argentino. “No estamos ante niveles de desocupación enormes. 6,6 %, último dato, tercer trimestre del año pasado. Implicó una baja incluso interanual en ese sentido. Pero cuando miramos adentro del trabajo vamos a ver algo muy distinto”, explicó Barbería.

El empleo informal y el trabajo independiente crecen como alternativas ante la caída de empleos formales en el mercado laboral argentino (EFE)

Diego Iglesias introdujo la figura de la “ocupación demandante”: “Es básicamente, y está muy asociado al fenómeno del poder adquisitivo en la Argentina, que está en franca caída, que es ¿qué mide el INDEC? Vos tenés un trabajo, pero como no te alcanza, estás buscando otro trabajo”. Barbería coincidió: “Correcto”.

Malena de los Ríos profundizó sobre la heterogeneidad: “Cuando nosotros miramos el empleo registrado y el poder adquisitivo, hay un... más del cuarenta por ciento que está en la informalidad. Entonces, ¿a qué sector le está yendo mal? Para mí es un momento donde hay que desagregar. Estamos en un momento tan heterogéneo que hablar de fenómenos que van de forma general es no estar desagregando el dato”.

El crecimiento del monotributo fue destacado como contracara de la caída del empleo en blanco. “Aumenta el monotributo. Son casi ciento veintiséis mil nuevos inscriptos desde noviembre de 2023 al monotributo”, precisó Aziz. De los Ríos lo interpretó como una transferencia “hacia el cuentapropismo”.

Barbería planteó el nuevo rostro del mercado laboral: “Es muy difícil que hoy veamos un pico de desempleo, desempleo estadístico, tal como el que vimos en la década del 90... Pensamos en las apps de delivery, pensamos en las apps de conducción, pero también en todo tipo, todo otro tipo de recursos que hoy están muy frecuentes de freelanceo, que hacen que el... no se note, no se noten los problemas laborales en los datos de desempleo”.

El sector público acumuló una reducción de más de 61.000 empleos tras el cambio de gestión de Alberto Fernández a Javier Milei (Ricardo Rubio / Europa Press)

El debate por la reforma laboral y los desafíos estructurales

Sobre el final, el staff polemizó en torno a la reforma laboral. Aziz propuso: “Hace muy importante el hecho de que estemos discutiendo. Después podemos ver cuál es la mirada correcta que estemos discutiendo, en este momento en Argentina, una reforma laboral. Para actualizar como mínimo los patrones con los cuales... Y no digo patrones por los jefes, me refiero a las bases sobre las cuales se sostiene el sistema de contratación en un país donde tenés más del cuarenta por ciento de laburo en negro y donde los fenómenos tecnológicos colaboran en el hecho de conseguir, al mismo tiempo que colaboran en sostener la precariedad”.

Malena de los Ríos objetó: “La reforma laboral no genera empleo. La reforma...”. Diego Iglesias sumó matices: “Ojo que llega un punto que al haber tanta oferta, por ejemplo, de aplicación de vehículos para que vos te pidas un auto para ir a tal lado, los ingresos también te caen”.

Aziz concluyó con una perspectiva sobre los desafíos del sistema: “Esto no pasa por un partido político que hay que corregir para hacer de la Argentina un país atractivo. Después podemos ver cómo, y yo estoy de acuerdo con algunas de las cosas que vos planteás, yo festejo que la discutamos, por lo menos... El pibe que se pone un bar y que no puede poner a los empleados en blanco porque el sistema impositivo que colabora con el sistema de contratación lo funde en tres minutos... Y, no es un lacayo, es un tipo que quiere invertir en Argentina. Entonces, yo sueño con un país en el cual haya gente que quiera poner guita para dar laburo”.

