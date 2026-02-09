Diez cuadras de cola y 3.000 curriculums para trabajar en un depósito: la imagen viral que expone la crisis de empleo

Postulantes esperaron durante horas en la vereda de la sede de Red Lenic para entregar su currículum en la búsqueda de un empleo formal

La fila se extendió por diez cuadras y reunió aproximadamente a tres mil personas que aguardaron durante horas la oportunidad de entregar su currículum en Red Lenic, una firma dedicada a la venta de artículos electrónicos con sucursales en distintos puntos del conurbano bonaerense. El objetivo era cubrir una de las treinta vacantes ofrecidas por la empresa para su depósito. La magnitud del evento sorprendió a los propios organizadores y se viralizó rápidamente en redes sociales, en un contexto en el que todos los meses se visualiza un caída en el empleo registrado.

El empresario detrás de la empresa expresó en redes sociales: “Se ve que la gente de zona sur tiene ganas de trabajar de verdad. Lamentablemente no podemos tomar a tanta gente aunque me encantaría. Espero que seleccionemos a quienes realmente lo merezcan. Mis respetos a todos los que se presentaron”. El video, difundido por el propio dueño de la compañía en la cuenta oficial de Instagram, mostró la extensión de la fila y el clima de expectativa entre los postulantes. Usuarios de redes sociales comentaron la situación y muchos asociaron la imagen a otros episodios de crisis laborales del pasado.

Una empresa mayorista de electrodomésticos se sorprendió al ver la cantidad de personas que hacían cola para entregar su CV en busca de trabajo en la localidad de Burzaco

La tienda Red Lenic cuenta con sucursales en localidades como José C. Paz, Moreno, González Catán, San Justo y San Francisco Solano, todas ubicadas en sectores del conurbano bonaerense donde la presión sobre el mercado de trabajo se incrementó durante el último año. En la zona, el cierre de firmas como Caromar, mayorista de limpieza, y la fábrica de baterías Ran Bat afectó el tejido laboral y profundizó la recesión en la actividad comercial e industrial.

Durante la jornada de recepción de currículums, la empresa instaló un operativo especial para atender la cantidad de personas que se acercaron a la sede de Burzaco. Los postulantes llegaron desde distintos barrios, muchos de ellos con carpetas y sobres en mano, y permanecieron durante horas a la intemperie. El clima de la convocatoria reflejó la urgencia por acceder a un empleo formal en una región golpeada por la caída del empleo registrado y el aumento de la informalidad.

Datos oficiales de empleo

Según los datos oficiales difundidos por la cartera laboral, que se conocen con mucho rezago, en octubre de 2025 la población con trabajo registrado alcanzó los 12,808 millones de personas. En comparación con el mes anterior, se produjo una baja de 0,3%, equivalente a la salida de 33.100 trabajadores del sistema formal. Esta situación se viene dando desde mediados del año pasado, con caídas intermensuales que fueron creciendo. Los datos de noviembre se esperan para esta semana pero de acuerdo a las estimaciones privadas en función de lo que está sucediendo en las empresas producto del bajo consumo y la apertura de las importaciones, los datos no habrían sido buenos.

La tasa de desocupación en la Argentina se ubicó en 6,6% durante el tercer trimestre de 2025, según el Indec EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

La reducción de la cantidad de trabajadores registrados durante el primer año de gestión de Javier Milei se asoció a la recesión y al cierre de empresas, así como a la implementación de cambios normativos en los criterios del monotributo social. Las nuevas disposiciones, vigentes desde la Resolución 603/2024 del Ministerio de Capital Humano, implicaron la exclusión de un importante número de trabajadores que hasta ese momento figuraban como registrados y tenían acceso a prestaciones contributivas del sistema de seguridad social.

La Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) muestra que el nivel de empleo privado registrado, contemplando empresas de más de diez personas ocupadas en los principales aglomerados urbanos, experimentó en noviembre de 2025 una caída de 0,1% respecto al mes anterior. Este descenso revirtió la leve mejora observada anteriormente y se sumó a la tendencia negativa que predominó durante el año. En términos interanuales, la contracción del empleo registrado fue de 1,1%, una cifra comparable a la de los meses de noviembre de 2018 y 2019, momentos de recesión acentuada en el mercado de trabajo argentino.

La presión sobre el mercado laboral formal se manifestó con fuerza en el conurbano bonaerense, donde la demanda de empleo superó ampliamente las posibilidades de absorción de las empresas. El caso de Red Lenic, con tres mil postulantes para treinta puestos disponibles, se convirtió en un reflejo directo de esa situación. La expectativa por obtener un empleo formal se profundizó entre los sectores más afectados por la recesión. Las empresas del sector industrial y comercial enfrentaron dificultades para sostener sus plantillas, mientras que los trabajadores excluidos del empleo registrado buscaron alternativas en el mercado informal o en ocupaciones de menor estabilidad y protección social.

En cuanto a la tasa de desocupación en la Argentina, se ubicó en 6,6% durante el tercer trimestre de 2025, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Esta cifra implicó una baja de 0,3 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior, cuando el índice marcó 6,9%. A pesar de esa reducción, aproximadamente 1,4 millones de personas continuaron buscando trabajo de manera activa y no lograron acceder a un puesto en el mercado laboral.

El informe del Indec también mostró que la tasa de empleo subió a 45,4% y la tasa de actividad alcanzó 48,6% en el período analizado. Sin embargo, la presión sobre el mercado laboral siguió siendo elevada: la tasa de subocupación se ubicó en 10,9% y el empleo informal abarcó al 43,3% de la población ocupada. El Gran Buenos Aires registró un índice de desocupación de 6,8%, mientras que en los partidos del conurbano esa cifra ascendió a 7,6%, casi el doble que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.