ANSES: cuándo cobro en febrero 2026 si mi DNI termina en 3

El calendario de pagos de ANSES para febrero de 2026 ya está disponible para titulares con DNI finalizado en 3

Quienes perciben prestaciones sociales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y tienen su Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 3 ya pueden consultar el calendario oficial de pagos para febrero de 2026.

La información, publicada por el organismo en sus canales oficiales, detalla las fechas y montos actualizados para cada prestación, incluyendo jubilaciones, pensiones, asignaciones y subsidios especiales. El esquema se organiza con criterios de previsibilidad y escalonamiento, y contempla los feriados nacionales para evitar demoras y congestión en bancos y cajeros.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Quienes cobran la jubilación mínima o una pensión contributiva inferior al monto máximo, y tienen DNI terminado en 3, podrán acceder a sus haberes el 12 de febrero de 2026. El haber mínimo garantizado para este mes es de $359.254,35.

Además, quienes perciben el bono extraordinario de ANSES recibirán un adicional de $70.000, lo que eleva el monto final a $429.219,42 para los jubilados y pensionados de la mínima.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima accederán a $429.219,42 en febrero, incluyendo el bono extraordinario de ANSES

A través de una resolución oficial publicada en su sitio web, el organismo informó que el ajuste se rige por el esquema de movilidad mensual establecido en el decreto 274/2024, y precisó que el incremento representa una suba del 2,85% en relación con el mes anterior. El pago se efectúa exclusivamente en sucursales bancarias habilitadas y en la red de cajeros automáticos.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Para jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo, la fecha de cobro para quienes tienen DNI terminado en 3 será el 24 de febrero de 2026. En este caso, el monto máximo establecido por ANSES para febrero asciende a $2.417.441,63.

Quienes perciban un haber superior al mínimo también pueden acceder a un bono proporcional, siempre que la suma total de su prestación y el bono no supere $429.254,34. El organismo estatal indicó que este beneficio busca equiparar los ingresos de los jubilados de menores recursos, manteniendo la proporcionalidad en los tramos superiores.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Las familias que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Familiar por Hijo y poseen DNI finalizado en 3 podrán cobrar el 12 de febrero de 2026. El monto actualizado para la AUH es de $129.082,71 por hijo, según lo dispuesto por el organismo nacional. Para la Asignación Familiar por Hijo, el valor varía de acuerdo al rango salarial del titular.

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 3 recibirán el pago correspondiente al mes de febrero el 13 de febrero de 2026. El monto de esta prestación es de $121.818,42 por beneficiaria.

La Asignación por Embarazo para titulares con DNI terminado en 3 se pagará el 13 de febrero de 2026, con un monto de $129.082,71

Esta asignación está dirigida a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad social, y se abona durante todo el período gestacional. El organismo recuerda que para acceder al beneficio es imprescindible mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar en su base de datos.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Las beneficiarias de la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad con DNI terminado en 3 recibirán el pago de febrero el 12 de febrero de 2026. El monto varía según la remuneración declarada y las condiciones laborales de la titular.

La asignación por maternidad se otorga a trabajadoras registradas durante el embarazo y el período posnatal, y su abono sigue un esquema escalonado para garantizar el acceso ordenado a los recursos.

Pensiones No Contributivas

Quienes perciben pensiones no contributivas por invalidez o vejez con DNI finalizado en 3 podrán acceder al pago el 10 de febrero de 2026. El monto estimado para febrero es de $251.453,59 por titular, según los valores actualizados informados por ANSES.

En febrero, el haber estimado para las pensiones no contributivas es de $251.453,59 por titular, de acuerdo con los valores vigentes informados por el organismo

Las pensiones no contributivas también incluyen el bono extraordinario de $70.000, por lo que el total para quienes cobran la mínima alcanza $321.453,59. La actualización de estos haberes sigue la misma fórmula de movilidad que las jubilaciones ordinarias, en función del índice de inflación medido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Desempleo

Los beneficiarios del subsidio por Desempleo con DNI terminado en 3 podrán cobrar el 25 de febrero de 2026. El monto de este beneficio varía según los aportes previos y la situación laboral del solicitante.

El cronograma oficial puede consultarse en el portal digital de la Administración Nacional de la Seguridad Social o por la aplicación oficial. ANSES recuerda que es fundamental presentar el DNI y la tarjeta de débito para acceder a los fondos en la fecha asignada y recomienda verificar regularmente el calendario ante posibles modificaciones por feriados o medidas excepcionales.