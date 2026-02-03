Enero registró un récord de venta de motos 0 km desde 2018 y volvió a superar el crecimiento de los autos

Las motos volvieron a prevalecer sobre los autos en el patentamiento de unidades nuevas en enero

El mercado argentino registró en enero el mayor volumen de patentamientos de motos desde 2018, con 68.383 unidades, según datos de Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA).

Este resultado representa un incremento del 15,4% respecto al mismo mes del año anterior y un 13,1% más que en diciembre de 2025. En ese mismo período, las ventas de autos 0 km alcanzaron las 65.080 unidades, lo que consolida la brecha entre ambos segmentos y renueva el histórico debate sobre se trata de una preferencia de los argentinos por las motos frente a los automóviles o si tiene relación con la capacidad de compra de uno u otro tipo de vehículo para los usuarios.

De acuerdo con el informe mensual publicado por SIOMAA, el crecimiento interanual del segmento de motovehículos fue uno de los más altos de los últimos años. La cifra de 68.383 patentamientos no solo supera ampliamente los registros de enero de 2025, donde se registraron 59.252 operaciones, sino que también se ubica por encima del nivel alcanzado en diciembre, cuando se concretaron 60.439 operaciones. El reporte atribuye este desempeño al sostenimiento de la demanda y a la mayor disponibilidad de modelos en concesionarios.

Un gráfico de datos revela que las ventas en enero de 2026 ascendieron a 68.383 unidades, con una variación interanual del 15,4% y un incremento mensual del 13,1% (ACARA SIOMAA)

En comparación, el mercado de autos 0 km, que también mostró signos de recuperación, quedó levemente por debajo del segmento de motos, con 65.080 unidades comercializadas en enero. Esta diferencia se mantiene como una tendencia que se repite cada inicio de año, aunque el ritmo de crecimiento en motos fue superior en el arranque de 2026.

Entre las marcas, Honda recuperó el liderazgo en ventas de su icónico modelo Wave 110S luego de haber cedido la primera posición en el acumulado de enero a diciembre de 2025 furente a la Gilera Smash que terminó como la moto más vendida del año anterior.

El modelo de Honda se ubicó nuevamente en el primer puesto en el mes con 6.802 unidades patentadas, escoltada por la Gilera Smash (5.857 unidades) y la Motomel B110 (4.693 unidades). Estas cifras reflejan una consolidación de los modelos de baja cilindrada, que continúan representando el grueso de las operaciones.

Esta tablapresenta el ranking de los 10 modelos de motos 0 km más vendidos en Argentina durante enero de 2026, destacando a la Honda Wave 110S en primer lugar (ACARA SIOMAA)

El informe de SIOMAA destaca que Honda logró un crecimiento del 24,1% interanual en sus ventas, alcanzando 13.692 unidades y una participación del 20% en el mercado nacional. Detrás se ubicaron Gilera (8.743 unidades) y Motomel (8.543 unidades), ambas con incrementos interanuales superiores al 15%. La composición del mercado muestra que las cinco primeras marcas concentran más del 60% de los patentamientos.

En cuanto a la distribución geográfica, Buenos Aires lideró el ranking de provincias con 22.938 unidades, seguida por Santa Fe (6.932), Córdoba (6.687) y Tucumán (4.068). El crecimiento más marcado correspondió a Tucumán, con un salto del 62,9% respecto a enero del año anterior. Otras provincias como Chaco y Mendoza también registraron subas significativas.

El reporte incluye una radiografía del tipo de motovehículo adquirido en enero: las motocicletas representaron el 97% del total, seguidas por scooters, cuatriciclos y triciclos. Solo 3% de los patentamientos correspondió a unidades importadas, lo que confirma la marcada preferencia por la producción nacional en el rubro.

En el top 10 de los modelos más vendidos, después de la Honda Wave, Gilera Smash y Motomel B110, se ubican Keller KN110, Corven Energy 110, Mondial LD110, Zanella ZB 110, Motomel SZ 150, Honda XR150 y Motomel CX 150. Como se puede observar, el segmento de baja cilindrada con motores de 110 cm3 sigue siendo el preferido por razones de precio y practicidad.

El comportamiento del mercado de motos contrasta con el de los autos 0km, que si bien muestra una recuperación, lo hace a un ritmo más moderado. Este documento señala que factores como el costo de mantenimiento, la eficiencia en el consumo y la agilidad para el tránsito urbano explican la ventaja creciente de las motos frente a los automóviles en las preferencias de los compradores argentinos en el inicio de 2026.