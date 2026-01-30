Economía

Jornada financiera: acciones y bonos cerraron en baja en medio del desplome del oro y la plata

Wall Street operó negativo y los metales se hundieron hasta 30% en el día, con tomas de ganancias también para activos argentinos. El riesgo país se acercó a los 500 puntos

Acciones y bonos argentinos cayeron
Acciones y bonos argentinos cayeron y el riesgo país se acercó a los 500 puntos básicos.

El desplome de los metales preciosos, que venían avanzando en una carrera alcista en enero, fue el dato sobresaliente de una rueda negativa de Wall Street, que contagió con esa tendencia a los activos argentinos.

La plata llegó a caer hasta 30% durante la sesión, para finalizar a USD 83 la onza (-27%), con lo que recortó a 18% el beneficio obtenido en enero. El oro cedió 8%, para quedar a USD 4.900 la onza: en el mes mantuvo una ganancia del 12 por ciento.

El repliegue de hasta 1% en los índices de Nueva York se dio después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comunique el nombre del candidato que promoverá para reemplazar a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal de los EE.UU. Se trata de Kevin Warsh, economista y ex gobernador de la entidad, con un perfil ortodoxo de “halcón” contra la inflación.

En ese contexto, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cedió 0,4%, a 3.199.554 puntos. Los bonos Bonares y Globales operan con un descenso promedio de 0,4 por ciento. El riesgo país de JP Morgan avanzó siete unidades, a 496 puntos básicos.

Un informe de MegaQM subrayó que “si en las próximas semanas se avanza con un waiver del FMI y el BCRA logra seguir acumulando reservas, estaremos más cerca de reacceder al mercado de capitales, paso importante para destrabar otros aspectos relevantes de la economía”.

“A pesar de la volatilidad geopolítica, el apetito por riesgo en los mercados globales se mantiene sostenido por una dinámica de crecimiento económico que viene mejorando. Si bien existen episodios de volatilidad como los vistos a inicios de año con la disputa entre Estados Unidos y Europa por Groenlandia y la amenaza recurrente de aranceles como elemento coercitivo, la mejora en las expectativas y en la dinámica de crecimiento viene impactando de manera positiva en el sentimiento de los inversores”, estimaron los expertos de Balanz Capital.

En una sesión de negocios con USD 417,6 millones operados en el segmento de contado, el dólar mayorista ganó 2,50 pesos o 0,2%, a 1.447 pesos.

“Pasado el mediodía, la oferta comenzó a ganar protagonismo y presionó los precios a la baja hasta marcar un mínimo de $1.446,50, nivel donde encontró soporte. Desde allí, el mercado logró estabilizarse y el dólar cerró finalmente en $1.447″, describió Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

“Con este desempeño, el dólar mayorista finalizó enero en baja, registrando una caída del 0,55% respecto del cierre de diciembre, consolidando un mes de corrección moderada y baja volatilidad”, agregó Nicolás Merino.

El Banco Central estableció para la fecha una banda superior de su régimen cambiario en los $1.563,51, que dejó al dólar mayorista a 116,51 pesos o un 8,1% de ese límite de libre flotación.

“Será clave ver cómo evolucionan las tasas y el resto de los activos las próximas ruedas, para dilucidar si el BCRA retoma o no la esterilización de las compras de divisas, en un contexto de mayor liquidez pero con un apretón adicional por el rollover del Tesoro”, indicaron desde IEB.

El dólar al público finalizó sin variantes a $1.465 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El billete minorista se encareció diez pesos o 0,7% en la semana, mientras que a lo largo de enero recortó 15 pesos o 1 por ciento.

El Banco Central compró USD 23 millones en la plaza mayorista e hilvanó 20 jornadas consecutivas con saldo comprador por un total de 1.157 millones de dólares.

“Durante la semana se consolidó un escenario financiero local más favorable, con una dinámica cambiaria y monetaria mejor a la esperada. El Banco Central volvió a destacarse por el ritmo de compras de divisas, acumulando más de USD 1.100 millones en enero y llevando las reservas internacionales a USD 46.200 millones, su nivel más alto desde 2021, para cerrar la semana y el mes en USD 44.500 millones por movimientos de encajes y caída del oro”, sintetizaron los analistas de Puente.

Por otro lado, la cotización blue del dólar restó cinco pesos o 0,3% este viernes, para ser comercializado a $1.470 para la venta, en un mínimo desde el 12 de diciembre último.

