Mercado Libre es la primera empresa en adherirse al "RIGI" de la Municipalidad de Tres de Febrero

El centro logístico de Mercado Libre en Tres de Febrero emplea a 440 personas y planea sumar más puestos este año (Imagen Ilustrativa Infobae)

El municipio de Tres de Febrero implementó recientemente el Régimen de Incentivos a la Generación de Inversión (RIGI) a nivel local, y la empresa Mercado Libre se convirtió en la primera en incorporarse a este marco. De acuerdo con información difundida hoy, la compañía formalizó su adhesión tras instalar un centro de almacenamiento en el Parque Logístico Buen Ayre, una inversión que apunta a consolidar el desarrollo económico y la generación de empleo en la zona.

El RIGI Municipal establece un esquema de bonificaciones de tasas por un período de 15 años, condicionado a la realización de inversiones relevantes y la creación de puestos de trabajo. Se trata de una política local que se alinea con iniciativas nacionales orientadas a promover el desembarco de empresas en el territorio. De acuerdo con lo informado, Tres de Febrero fue pionero en la provincia en lanzar este tipo de régimen durante la gestión de Diego Valenzuela y lo mantiene bajo la actual conducción de Rodrigo Aybar.

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Mercado Libre inauguró en julio de 2025 su centro logístico, ubicado en el Parque Logístico Buen Ayre, y desde ese momento consolidó su presencia en la región. La inversión destinada a la construcción y equipamiento de la nave alcanzó los USD 65 millones y la superficie abarca 58.000 metros cuadrados. Según cifras oficiales, el centro tiene la capacidad de procesar 100.000 productos por día y almacenar hasta 570.000 artículos voluminosos que incluyen tecnología, electrodomésticos, productos para el hogar y autopartes.

El impacto de la llegada de Mercado Libre se refleja de manera directa en el mercado laboral local. El centro emplea actualmente a 440 trabajadores, de los cuales la mitad reside en Tres de Febrero. Según declaraciones recogidas por Infobae, Diego Valenzuela, ex intendente del partido, indicó que la proyección es alcanzar 650 empleados hacia fin de año. “Esto activa la cadena de trabajo y valor agregado, porque Mercado Libre es utilizada por gran parte de los emprendedores del país”, sostuvo Valenzuela.

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El actual intendente, Rodrigo Aybar, afirmó que la adhesión de la compañía al RIGI representa un avance en la estrategia para impulsar el desarrollo productivo local. “Seguimos promoviendo inversiones y generando trabajo para los vecinos del municipio”, destacó Aybar en diálogo con Infobae. La continuidad de políticas orientadas a la atracción de capital privado y la creación de empleo formal constituyen, según el mandatario, los ejes principales de la gestión municipal.

Rodrigo Aybar, Jacobo Cohen Imach, Diego Valenzuela y un cuarto hombre participan en el reconocimiento del Ministerio de Trabajo a Meli Log S.R.L.

El centro de almacenamiento de Mercado Libre se integra al corredor industrial del oeste del conurbano, donde diferentes empresas buscan aprovechar los beneficios fiscales y logísticos que ofrece el distrito. La operación diaria del centro incluye la recepción, clasificación y distribución de productos de diversas categorías. Esta infraestructura permite optimizar los tiempos de entrega y ampliar la cobertura de servicios para miles de usuarios y negocios a escala nacional.

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“Valoramos que el Municipio de Tres de Febrero impulse las condiciones necesarias para incentivar el desarrollo económico y el empleo formal, aspectos clave para construir un futuro con más oportunidades para todos”, expresó Jacobo Cohen Imach, Vicepresidente de Asuntos Públicos y Legales de la empresa. De esta manera, la compañía ratifica su compromiso con la generación de oportunidades laborales y el crecimiento de la actividad comercial en el área metropolitana.

El RIGI Municipal de Tres de Febrero constituye una herramienta para atraer inversiones de mediano y largo plazo, en un contexto donde la competencia entre jurisdicciones por captar proyectos productivos es cada vez más intensa. La experiencia de Mercado Libre se presenta como un caso testigo para otras firmas interesadas en expandirse o relocalizar operaciones dentro de la provincia de Buenos Aires.

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Según las autoridades municipales, el esquema de incentivos ofrece previsibilidad para los inversores, al garantizar estabilidad en las condiciones tributarias durante quince años. Además, el régimen incluye requisitos vinculados a la magnitud de la inversión y al impacto en el empleo directo, con el objetivo de maximizar el beneficio para la comunidad y asegurar la sustentabilidad de los proyectos radicados en el distrito.

El desembarco de Mercado Libre en Tres de Febrero también impacta sobre la red de proveedores y servicios conexos que participan en la cadena de valor del comercio electrónico. El centro logístico funciona como un nodo que articula el trabajo de transportistas, pymes y emprendedores que utilizan la plataforma para distribuir productos en todo el país. La posibilidad de procesar grandes volúmenes de mercadería y la generación de empleo formal se suman a los beneficios fiscales previstos en el régimen.

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La municipalidad apuesta a replicar este modelo de incentivo con nuevas empresas y sectores. Autoridades locales señalaron que se mantienen conversaciones con otros grupos inversores interesados en acceder al RIGI Municipal. La expectativa es que el caso de Mercado Libre sirva como referencia para ampliar la base productiva y fortalecer la posición del distrito como polo logístico y comercial.

El proceso de adhesión al régimen implicó la presentación de un plan de inversión y la certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos por el municipio. La evaluación de los proyectos y el seguimiento de los compromisos asumidos por las empresas forman parte de la estrategia para garantizar la transparencia y la eficacia de la política de incentivos.

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El RIGI Municipal de Tres de Febrero representa un instrumento para potenciar la radicación de empresas en el oeste del conurbano bonaerense, en un escenario donde la generación de empleo y la atracción de inversiones se posicionan como prioridades de la gestión local.