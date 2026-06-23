Honduras y Panamá apuestan por una Centroamérica más unida y fortalecen agenda de cooperación regional

Nasry Asfura y José Raúl Mulino se reunieron en el Palacio de Las Garzas para abordar la integración regional y el futuro de Centroamérica.

La cita oficial entre Nasry Asfura y José Raúl Mulino tuvo lugar en el Palacio de Las Garzas, sede del Gobierno panameño, donde ambos mandatarios abordaron el presente y el futuro de Centroamérica, con foco en la integración regional, el comercio intrarregional, la cooperación política y el fortalecimiento del Sistema de la Integración Centroamericana.

Los gobernantes coincidieron en que la cooperación entre los países del istmo debe convertirse en una herramienta para afrontar retos comunes vinculados con el desarrollo económico, la seguridad, la generación de empleo, la inversión extranjera y el fortalecimiento institucional.

También plantearon avanzar hacia una integración más efectiva que permita a las naciones centroamericanas actuar de manera coordinada frente a los desafíos globales y aprovechar mejor las oportunidades del comercio internacional y los procesos de modernización económica.

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El rol del SICA

Uno de los puntos centrales de la conversación fue el fortalecimiento del Sistema de Integración Centroamericana SICA, organismo regional creado para promover la cooperación política, económica, social y cultural entre los países miembros.

Los presidentes consideraron que el mecanismo regional puede desempeñar un papel más relevante en la construcción de consensos y en la ejecución de iniciativas orientadas a impulsar el desarrollo sostenible de la región. También coincidieron en la necesidad de actualizar y fortalecer las acciones impulsadas desde esta plataforma para responder con mayor eficacia a las demandas actuales.

La visión compartida por ambos gobiernos apunta a una Centroamérica más articulada, capaz de coordinar esfuerzos en áreas estratégicas y de consolidarse como una región de paz, libertad y crecimiento económico.

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Honduras y Panamá reafirmaron su cooperación política y diplomática sobre la base de intereses comunes en desarrollo, integración regional y mecanismos multilaterales.

Comercio y cooperación bilateral

Los mandatarios también señalaron la importancia de fomentar el comercio intrarregional como uno de los motores para dinamizar las economías centroamericanas.

Indicaron que una mayor conectividad, la reducción de obstáculos comerciales y la armonización de políticas pueden contribuir al incremento de los intercambios económicos entre los países vecinos.

La reunión también permitió abordar temas de cooperación política y diplomática, áreas en las que Honduras y Panamá han mantenido una relación de respeto mutuo y colaboración.

Ambas naciones comparten intereses comunes en materia de desarrollo, integración regional y fortalecimiento de los mecanismos multilaterales, factores que han favorecido el mantenimiento de vínculos estables a lo largo de los años.

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El marco del Bicentenario

La visita oficial del presidente hondureño a Panamá se desarrolló en el marco de la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, considerado uno de los acontecimientos diplomáticos de la historia latinoamericana.

Nasry Asfura y José Raúl Mulino destacaron el comercio intrarregional, la conectividad y la reducción de obstáculos comerciales como motores para Centroamérica.

Este congreso fue concebido por el libertador Simón Bolívar como un espacio destinado a promover la unidad política y la cooperación entre las nuevas repúblicas americanas surgidas tras los procesos de independencia.

La iniciativa buscaba sentar las bases de una alianza regional capaz de garantizar la soberanía, la estabilidad y la defensa de los intereses comunes de los países latinoamericanos.

Doscientos años después de aquel encuentro, Panamá se ha convertido nuevamente en escenario de reflexiones sobre el futuro de América Latina y el Caribe. Las actividades conmemorativas reúnen a jefes de Estado, representantes gubernamentales, diplomáticos, académicos y especialistas que analizan los desafíos contemporáneos de la región.

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Entre los temas del debate figuran la integración económica, la gobernanza democrática, la seguridad regional, la transformación digital, la sostenibilidad ambiental, el combate a la pobreza y la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación internacional.

Para Honduras y Panamá, la fecha representa una oportunidad para renovar su compromiso con los ideales de unidad regional y para impulsar iniciativas que permitan traducir esos principios históricos en acciones concretas que beneficien a sus poblaciones.

La reunión entre Nasry Asfura y José Raúl Mulino también expresa respaldo al diálogo y al trabajo conjunto para enfrentar los desafíos que afectan a Centroamérica, una región que busca consolidar su crecimiento económico mientras enfrenta fenómenos como la migración, la desigualdad social y los efectos del cambio climático.

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Al concluir el encuentro, ambos gobiernos reiteraron su disposición de continuar fortaleciendo los canales de comunicación y cooperación bilateral, al tiempo que manifestaron su interés en seguir promoviendo una agenda regional basada en la integración, la estabilidad y el desarrollo compartido.