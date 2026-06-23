Economía

Sturzenegger sueña con el modelo Temu para empresas argentinas: la regulación que prepara para impulsar pequeñas exportaciones

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado adelantó que impulsarán el sistema de envíos postales para bajar el costo de las ventas al exterior. Los detalles de cómo será y los números del boom de importaciones vía courier

Guardar
Google icon
FOTOS SENADO - PLENARIA ASUNTOS CONST. Y LEG. GENERAL - STURZENEGGER CIERRE
Exposición del Dr. Federico Sturzenegger en la Reunión Plenaria de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General en el Salón Azul del Honorable Senado de la Nación, Buenos Aires, Argentina. (Fotos: Santiago Pezzini/Comunicación Institucional Senado)

En medio del boom de importaciones vía courier, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, trabaja en una medida para bajar el costo de envío de a las exportaciones de bienes mediante un sistema que aún no se implementa en la Argentina, pero sí en el resto del mundo. En las próximas semanas se van a anunciar medidas para que los productores nacionales puedan vender en el exterior por medio del sistema postal oficial.

En una entrevista con Economía de Quincho, el ministro Sturzenegger explicó los obstáculos que enfrentan los empresarios locales para vender productos fuera del país. Mientras la población accede a plataformas como Shein y Temu para adquirir bienes del extranjero, los productores argentinos encuentran dificultades para exportar productos por los costos logísticos.

PUBLICIDAD

El funcionario señaló que existen dos opciones principales para quienes desean enviar mercancía al exterior: el courier, que implica costos elevados y suele reservarse para artículos de alto valor o trámites específicos; y la exportación postal, donde los sistemas postales oficiales no pagan el servicio en destino gracias a un esquema de reciprocidad internacional. “En Estados Unidos tenes el Servicio Postal de los Estados Unidos, entonces cuando mandas por correo oficial, el delivery en Estados Unidos lo hace el Servicio Postal de los Estados Unidos sin cobrarte porque es un contrato de reciprocidad, porque si alguien de Estados Unidos manda acá, lo va a distribuir el correo oficial sin cobrarle al Servicio Postal de Estados Unidos”, ejemplifico.

Correo Argentino - robots/Sorter
Correo Argentino sería la empresa a cargo de implementar el sistema de servicio postal en Argentina.

En esa linea, Sturzenegger remarcó que la exportación postal permanece desaprovechada en el país. “¿Por qué no se puede hacer exportación postal? Porque nadie lo pensó, este es un país que odia las exportaciones. Eso ya está, pronto, en los próximos días lo vamos a sacar”, afirmó en la entrevista, anticipando una inminente modificación normativa destinada a facilitar las ventas externas de bienes producidos en Argentina.

PUBLICIDAD

Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado sobre si se trataría de un proyecto de Ley o de una resolución que se publicará en el Boletín Oficial no pudieron brindar información al respecto, solo destacar que se trata de una iniciativa en donde se encuentran involucrados diferentes organismos.

Boom de importaciones

El auge de las compras internacionales por parte de consumidores argentinos agrega presión sobre el sistema logístico. Desde la apertura del cepo para personas humanas, el volumen de adquisiciones en el exterior con entrega puerta a puerta aumentó de manera significativa. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) muestran que la categoría “Resto de importaciones”, que incluye compras realizadas en plataformas como Shein y Temu, registró en mayo un monto de USD 118 millones, con una variación interanual del 74,4 por ciento.

Las compras de argentinos en plataformas internacionales como Amazon, además de Shein y Temu, mantienen un ritmo sostenido. El canal courier, que permite importar productos de manera simplificada sin pasar por los procedimientos habituales de la Aduana, volvió a marcar cifras históricas en mayo. A lo largo de 2026, el monto acumulado superó el total importado por esa vía en todo el año anterior.

De acuerdo con un análisis de la consultora Analytica basado en datos del Indec, las importaciones a través de courier alcanzaron USD 115 millones en mayo, lo que implicó un crecimiento interanual de 84,4%. El valor se ubicó apenas por debajo del récord absoluto de USD 118 millones registrado en abril. El acumulado anual llegó a USD 518 millones, con una suba del 113,2% frente al mismo período del año previo.

Importaciones courier
Según Analytica, el canal courier superó los USD 500 millones en importaciones acumuladas en 2026, impulsado por la demanda de plataformas como Shein, Temu y Amazon.

Analytica indicó que el peso del courier dentro del total de importaciones se mantiene reducido. Sin embargo, el análisis a 8 dígitos de la nomenclatura del Mercosur ubica a este canal entre las tres categorías más relevantes, con niveles de importación en mayo similares a los de los vehículos de baja cilindrada. La comparación con automóviles compactos ilustra el salto que experimentó el courier, que pasó de ocupar un lugar marginal a consolidarse dentro de la estructura importadora nacional.

La mecánica del courier lo distingue del servicio postal clásico. Empresas privadas gestionan estos envíos, asumiendo tanto el transporte como los trámites fiscales. Este modelo permite que el comprador reciba el producto en su domicilio después de un único proceso de pago, lo que agiliza la operatoria y reduce la burocracia habitualmente asociada al comercio exterior.

A su vez de que los cambios en el marco normativo acompañó el crecimiento del canal. Las últimas modificaciones regulatorias elevaron el límite de compra permitido hasta USD 3.000 por envío y establecieron una franquicia que habilita la importación de bienes de hasta USD 400 pagando únicamente el IVA. Estas medidas redujeron los costos finales para los consumidores y aceleraron los tiempos de entrega, lo que impulsó la expansión del segmento.

La experiencia de los consumidores con Shein y Temu, junto al avance de Amazon y otras plataformas, forzó a las autoridades a repensar las herramientas disponibles para los productores nacionales. El esquema de reciprocidad postal internacional, que permite la distribución sin cargos extras en destino, representa una oportunidad para equilibrar el acceso a los mercados externos y aprovechar el potencial exportador del país.

El interés por habilitar la exportación postal como alternativa concreta responde a la necesidad de ofrecer condiciones competitivas a las empresas argentinas. Mientras el canal courier ganó relevancia para las importaciones personales, la exportación postal oficial podría convertirse en un instrumento clave para pequeños y medianos productores que buscan insertarse en el comercio global sin asumir los elevados costos de los envíos privados.

La expectativa sobre la inminente implementación de la nueva medida genera atención en distintos sectores. Sturzenegger anticipó que el cambio normativo está listo y será anunciado en breve. La evolución del comercio electrónico y la demanda de soluciones logísticas adaptadas refuerzan la necesidad de actualizar los mecanismos de exportación, en línea con los estándares internacionales.

Temas Relacionados

Federico SturzeneggerExportacionesSheinTemuComercio exteriorÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La otra cara de la mejora laboral: cada vez más argentinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

Pese a la baja del desempleo, crece el pluriempleo. “Hay gente que trabaja nueve horas y cobra $600.000”, afirmó una especialista

La otra cara de la mejora laboral: cada vez más argentinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

Mercado Libre es la primera empresa en adherirse al "RIGI" de la Municipalidad de Tres de Febrero

Un nuevo régimen de incentivos busca atraer inversiones y fomentar empleos calificados en el oeste del conurbano bonaerense

Mercado Libre es la primera empresa en adherirse al "RIGI" de la Municipalidad de Tres de Febrero

Mercados: caen las acciones y sube el riesgo país argentino en una jornada negativa en todo el mundo

Los índices de Wall Street pierden hasta 1,8%, ante la venta acciones de fabricantes de chips de memoria, que genera dudas sobre el sector de la IA. El S&P Merval cae 1,2% y el riesgo país sube a 435 puntos

Mercados: caen las acciones y sube el riesgo país argentino en una jornada negativa en todo el mundo

Ola de frío: las distribuidoras de GNC limitan el despacho a las estaciones de servicio del AMBA

Se suspendió “hasta nuevo aviso” el suministro interrumpible en surtidores e industrias. Es el tercer episodio de frío extremo del año y la medida se mantendrá mientras duren las bajas temperaturas

Ola de frío: las distribuidoras de GNC limitan el despacho a las estaciones de servicio del AMBA

Se disparó 300% la demanda de pasajes para ver a la Selección en Miami: cuánto sale viajar al partido de 16avos de final

Tras el avance del equipo nacional al Mundial 2026, las búsquedas de vuelos y alojamiento hacia Estados Unidos registraron un salto pronunciado, con opciones que van desde paquetes accesibles hasta propuestas con entrada incluida y traslados al estadio

Se disparó 300% la demanda de pasajes para ver a la Selección en Miami: cuánto sale viajar al partido de 16avos de final

DEPORTES

EN VIVO: con un gol de Cristiano Ronaldo, Portugal vence a Uzbekistán por el Mundial 2026

EN VIVO: con un gol de Cristiano Ronaldo, Portugal vence a Uzbekistán por el Mundial 2026

Inglaterra-Ghana, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

¿Uruguay, España, Cabo Verde o Arabia Saudita? Cuál será el rival de Argentina en 16avos del Mundial según las probabilidades

“Probablemente nos ganen y sean campeones”: la inesperada declaración de Haaland sobre el duelo con Francia que recorre el mundo

“Enzo Fernández es el elegido”: La decisión que tomó el Real Madrid en pleno Mundial tras la llegada de Mourinho

TELESHOW

El rotundo cambio de look de Valentina Zenere que desató una ola de comentarios: “¿Otra vez?”

El rotundo cambio de look de Valentina Zenere que desató una ola de comentarios: “¿Otra vez?”

El contundente mensaje del padre de Titi tras su eliminación de Gran Hermano: “El amor no se compra, se gana”

Primera salida pública: Adabel Guerrero blanqueó su romance con su nueva pareja

La particular visita de Joaquín Furriel al Valle de la Luna: paisajes imponentes y el partido de la Selección

Andrea Frigerio contó cuál fue su debut en televisión: “Una publicidad con las Trillizas de Oro”

INFOBAE AMÉRICA

Agricultores advierten que la “súper sequía” en El Salvador podría afectar la producción agrícola y ganadera

Agricultores advierten que la “súper sequía” en El Salvador podría afectar la producción agrícola y ganadera

Incomunicadas más de 900 familias en Honduras por las lluvias

Todo lo que se debe saber sobre el parásito “come carne” que se expande en Estados Unidos

Manuscrito inédito de Mozart: Francia presentó siete obras nunca antes escuchadas

Ovidio vuelve a Roma: la Galería Borghese reabre sus salas al poeta que inspiró su propio palacio