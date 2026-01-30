Mundo

Se derrumbó el oro: tras registrar un máximo histórico, sufrió la mayor caída diaria desde 1983

La cotización del metal precioso al contado retrocedió un 9,5% tras el anuncio de Donald Trump sobre la presidencia de la Reserva Federal de Estados Unidos

Guardar
La cotización del metal precioso
La cotización del metal precioso al contado retrocedió un 9,5%

El precio del oro se desplomó el viernes, registrando su mayor caída diaria desde 1983 tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre su elección para la presidencia de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Kevin Warsh.

La cotización del oro al contado retrocedió un 9,5% hasta 4.883,62 dólares por onza a las 18:57 GMT, después de haber tocado un máximo histórico de 5.594,82 dólares el jueves y haber caído hasta un 12% durante la jornada.

Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero descendieron un 11,4% a 4.745,10 dólares. Según la información disponible, la última vez que el oro sufrió una caída similar fue el 28 de febrero de 1983, cuando retrocedió un 12,1%.

La venta masiva también afectó a otros metales preciosos, en medio de lo que varios analistas describieron como una toma de beneficios acelerada. Suki Cooper, directora global de investigación de materias primas en Standard Chartered Bank, indicó que la corrección podría obedecer a una combinación de factores, incluyendo el anuncio sobre la presidencia de la Fed y flujos macroeconómicos más amplios. Cooper agregó que tanto el comportamiento del dólar como las expectativas de rendimiento real contribuyeron a desencadenar la recogida de beneficios.

El impacto se extendió a la plata, que experimentó un derrumbe del 28% hasta 83,99 dólares la onza, tras haber tocado un mínimo intradía de 77,72 dólares. El jueves, la plata había alcanzado su máximo histórico de 121,64 dólares. Según los datos disponibles, se trató de la mayor caída diaria registrada para este metal. El platino perdió un 19,2% hasta 2.125 dólares la onza, mientras el paladio se desplomó un 15,7% a 1.682 dólares.

Lingotes de oro y plata
Lingotes de oro y plata

Pese a la caída de este viernes, el oro acumuló un avance superior al 13% en enero, marcando su sexto incremento mensual consecutivo. Por su parte, la plata mostró una subida de más del 17% en el mismo periodo.

En los mercados de divisas, el dólar se fortaleció marcadamente. El Bloomberg Dollar Spot Index ascendió hasta un 0,9%, logrando su mayor avance diario desde julio y apreciándose frente a todas las principales monedas rivales. La recuperación del dólar fue impulsada por el desplome de los metales preciosos y el anuncio de Trump de que nominará a Kevin Warsh, exgobernador de la Fed, como sucesor de Jerome Powell al frente del banco central a partir de mayo. Warsh es percibido por los operadores como más inclinado a contener las presiones inflacionarias, lo que podría traducirse en una política monetaria favorable para el dólar.

El salto del dólar afectó especialmente a monedas vinculadas al desempeño de los metales preciosos, como el dólar australiano, el franco suizo y la corona sueca, que lideraron la caída entre las divisas del Grupo de los 10. Según Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB, “los mercados están inquietos” y la tendencia de depreciación del dólar se ha frenado momentáneamente, aunque no necesariamente de forma definitiva.

(Con información de Reuters y Bloomberg)

Temas Relacionados

oroplatadonald trumpreserva federal

Últimas Noticias

Estados Unidos aplicó nuevas sanciones sobre integrantes del régimen de Irán tras la brutal represión a las protestas

Las medidas afectan a miembros del gobierno y la Guardia Revolucionaria, señalados por la violenta represión de manifestantes

Estados Unidos aplicó nuevas sanciones

Un caballo, dos tumbas de élite y más de 300 monedas de plata: la historia detrás de un hallazgo en Suffolk que entrelaza leyendas y linajes perdidos

El descubrimiento arqueológico en el este de Inglaterra incluyó túmulos, joyas, armas y un raro entierro equino. Cómo este descubrimiento podría reconstruir la vida de nobles anglosajones y revelar conexiones históricas que transformarían la comprensión del pasado medieval británico

Un caballo, dos tumbas de

La apreciación del euro amenaza la competitividad de las exportaciones europeas

Tras sortear el impacto de los aranceles de Estados Unidos, la economía de la zona euro enfrenta ahora un nuevo reto: la fortaleza del euro frente al dólar, que podría afectar la recuperación de las exportaciones en 2026

La apreciación del euro amenaza

Donald Trump advirtió al régimen de Irán que hay una fecha límite para llegar a un acuerdo: “Ya veremos qué ocurre”

El presidente de Estados Unidos instó al gobierno iraní a alcanzar un acuerdo para evitar una acción militar, advirtiendo que solo Teherán conoce el plazo impuesto para responder

Donald Trump advirtió al régimen

Descubren joyas reales ocultas por el avance nazi durante la Segunda Guerra Mundial

El hallazgo de coronas y medallones pertenecientes a la realeza polaco-lituana, escondidos en la catedral de Vilna, permite reconstruir episodios claves de la historia europea

Descubren joyas reales ocultas por
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sicarios asesinan a balazos a

Sicarios asesinan a balazos a un hombre que llevaba a su hijo en brazos en Ventanilla

Asesinato en Challapalca: Interno muere apuñalado en su celda tras pelea con líder de organización criminal

Revelan promesa que hizo el congresista Diógenes Quintero a su hija antes de fallecer en accidente aéreo en Norte de Santander

Yeison Jiménez se toma El Campín: así serán los cierres y cambios de movilidad por su esperado concierto homenaje

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

INFOBAE AMÉRICA
Venezuela afirma que considerar a

Venezuela afirma que considerar a Cuba una amenaza a la seguridad de EEUU es un "despropósito"

VÍDEO: Muere la actriz canadiense Catherine O'Hara a los 71 años

Macaulay Culkin se despide de O'Hara, su "madre" en 'Home Alone': "Mamá, te quiero"

España celebra el alto el fuego y reitera su compromiso con una "transición política" pacífica e inclusiva

Detectan compuestos tóxicos en superficies deportivas hechas con neumáticos usados, alerta un estudio

ENTRETENIMIENTO

Catherine O’Hara no podía respirar:

Catherine O’Hara no podía respirar: nuevos detalles sobre la muerte de la actriz salen a la luz

El emotivo adiós de Macaulay Culkin a Catherine O’Hara: “Mamá, pensé que teníamos más tiempo”

“Se podía sentir la energía en el lugar. Parecía muy real”, recordó Kirsten Dunst sobre el rodaje de Un buen ladrón

Murió Catherine O’Hara, estrella de ‘Beetlejuice’ y ‘Mi pobre angelito’

“En fin, nadie me escucha”: Mark Hamill y su reclamo sobre una oportunidad perdida en Star Wars