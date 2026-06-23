América Latina

Delegación de la ONU inicia una visita oficial a Guatemala para evaluar las desapariciones forzadas

La delegación de Naciones Unidas, integrada por Aua Baldé y Ana Lorena Delgadillo Pérez, realizará reuniones y visitas de campo hasta el 2 de julio de 2026 para revisar avances en verdad, justicia y reparación

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Cuerda con múltiples pósteres de personas desaparecidas en blanco y negro colgando entre troncos de árboles en un bosque, con vegetación y estructuras al fondo
Pósteres con fotografías en blanco y negro de personas desaparecidas cuelgan de una cuerda entre árboles, como parte de una conmemoración en un espacio boscoso. (Copadeh Guatemala)

La ONU inició este martes 23 de junio una visita oficial a Guatemala para evaluar la situación de las desapariciones forzadas y seguir los avances en verdad, justicia, reparación, memoria y prevención, en una misión que se extenderá hasta el 2 de julio de 2026 y que concluirá con observaciones preliminares antes de un informe final previsto para septiembre de 2027.

Según una nota de prensa de Naciones Unidas, la delegación está integrada por las expertas en derechos humanos Aua Baldé y Ana Lorena Delgadillo Pérez, que llegaron por invitación formal del Gobierno guatemalteco.

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Durante la misión se reunirán con autoridades estatales, instituciones encargadas de la búsqueda e investigación de casos, representantes de los poderes judicial y legislativo, personal del Archivo Histórico de la Policía Nacional, víctimas, abogados y organizaciones de la sociedad civil.

La agenda incluye visitas de campo en Quetzaltenango, Suchitepéquez, Petén y Escuintla. Allí las expertas mantendrán encuentros con víctimas, pueblos indígenas y actores sociales para examinar dos ejes: las desapariciones forzadas vinculadas al conflicto armado interno y las ocurridas en el contexto de la migración.

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La misión abarcará desapariciones del conflicto armado interno y casos ligados a la migración

La visita no se limitará a la capital guatemalteca. El Grupo de Trabajo prevé desplazamientos al interior del país para recabar información directa sobre los casos y sobre la respuesta de las instituciones frente a estos hechos.

El mandato de la delegación se concentrará en los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. También revisará los esfuerzos de preservación de la memoria y las medidas destinadas a prevenir nuevas desapariciones forzadas.

Durante su estancia, las expertas participarán en un acto conmemorativo por el Día Nacional contra las Desapariciones Forzadas, previsto en Ciudad de Guatemala este 23 de junio de 2026. Además, rendirán homenaje a las víctimas y sus familias en el memorial Paisajes de la Memoria, en San Juan Comalapa, Chimaltenango, y en el Centro Intercultural de Quetzaltenango.

Mujer con gafas y tocado tradicional sostiene un marco de fotos con imágenes de un hombre y texto, además de un ramo de claveles rojos
Una mujer con atuendo tradicional exhibe el retrato de Pedro Osorio Lucas, desaparecido en Quiché en 1982, acompañada por un ramo de claveles rojos. Guatemala (Copadeh Guatemala)

La delegación presentará sus observaciones el 2 de julio y elevará un informe en 2027

El dato central de la visita es este: la misión internacional de la ONU busca revisar cómo responde Guatemala ante las desapariciones forzadas, tanto en los casos asociados a su conflicto armado como en los relacionados con la migración, mediante reuniones con autoridades, archivos estatales, víctimas y organizaciones civiles dentro y fuera de la capital.

Al cierre de la visita, las expertas ofrecerán sus observaciones preliminares en una rueda de prensa el jueves 2 de julio de 2026, a las 12.00 horas, en el hotel Wyndham Garden Guatemala City. El acceso estará restringido de forma estricta a periodistas, de acuerdo con la comunicación oficial del organismo.

La publicación de Naciones Unidas precisó que el Grupo de Trabajo elevará su informe final con conclusiones y recomendaciones durante el 66º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, previsto para septiembre de 2027.

Gobierno presenta un mecanismo para buscar a los desaparecidos del conflicto armado

El gobierno de Guatemala presentó el Mecanismo de Búsqueda Humanitaria de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno, una ruta estatal para localizar, identificar y restituir con dignidad a las víctimas, en el año en que el país conmemora tres décadas de la firma de los acuerdos de paz y frente a una deuda histórica con unas 45 mil personas desaparecidas.

Durante el acto oficial por el Día Nacional contra la Desaparición Forzada, en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura, las autoridades recordaron que una de cada diez personas desaparecidas era un niño o una niña, unas 5 mil víctimas, según el director ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, Elvyn Díaz Sánchez.

El director de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos dijo que la búsqueda de personas desaparecidas dejó de recaer solo en las familias y en las organizaciones que la sostuvieron por décadas. “Hoy el Gobierno de Guatemala reconoce de manera clara y firme que la búsqueda de las personas desaparecidas es un deber de todas y todos. No es un gesto, no es una concesión, es un deber jurídico, ético y humano”, afirmó Díaz durante la presentación

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