Guatemala

El INAB impulsa Probosque entre caficultores para ampliar los sistemas agroforestales en Guatemala

La institución busca incorporar fincas del sector a un esquema que integra árboles y cultivos en una misma parcela, con el objetivo de elevar rendimientos, conservar fuentes de agua y fortalecer la biodiversidad

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Infografía con título Probosque: incentivos para caficultores. Muestra incentivo máximo de Q19.600, requisitos del programa e impactos esperados en Guatemala.
El Instituto Nacional de Bosques de Guatemala, INAB, impulsa el programa Probosque con incentivos de hasta Q19.600 para caficultores que integren sistemas agroforestales en sus fincas para 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El INAB intensificó la promoción de incentivos forestales entre productores de café en Guatemala con apoyos de hasta Q 19.600 por hectárea, una apuesta que busca elevar la productividad de las fincas, recuperar cobertura forestal y ampliar el alcance de Probosque antes de 2026, cuando la institución prevé más de 43 mil proyectos en operación en el país.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Bosques, esa proyección equivale a más de 317 mil hectáreas de bosque bajo manejo sostenible. La entidad estima además la generación de más de 52 mil empleos rurales, beneficios directos para más de 46,600 familias y un aporte de Q 680 millones a la economía nacional.

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El programa apunta a que pequeños, medianos y grandes productores incorporen árboles forestales en plantaciones de café mediante sistemas agroforestales. Esa modalidad combina ambos componentes en una misma parcela y, según la institución, fortalece la producción, protege recursos naturales y refuerza las economías rurales.

Para acceder al incentivo, un caficultor debe establecer un sistema agroforestal en una hectárea con una densidad inicial de 450 árboles. Si cumple ese requisito, podrá recibir hasta Q 19,600 durante la vigencia del proyecto.

Grupo de diecinueve personas de pie sobre un escenario, con un telón de fondo de ladrillo, una pantalla blanca, dos banderas y el logotipo de ANCAFE
La imagen muestra a un grupo de personas en un escenario, con la bandera de Guatemala y el logotipo de ANACAFE visibles al fondo. (INAB Guatemala)

Probosque seguirá vigente hasta 2046 y el INAB busca ampliar la demanda de proyectos

Probosque tiene una vigencia de 30 años y se extenderá hasta 2046, según el INAB. La institución sostiene que ese horizonte garantiza acciones de largo plazo para la conservación, el manejo y el desarrollo sostenible de los recursos forestales, además de beneficios sociales y económicos para comunidades rurales.

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El gerente en funciones del INAB, Luis Francisco Hilton, presentó el programa como una fuente adicional de ingresos para las familias cafetaleras. “Con Probosque estamos creando oportunidades económicas para las familias guatemaltecas. Comentamos a los caficultores cómo mejorar las condiciones productivas de sus fincas”, dijo.

Hilton agregó que el apoyo estatal no reemplaza la renta del cultivo. “El incentivo no sustituye los ingresos del café; se suma a ellos, mientras generan beneficios ambientales y sociales y aumentan la producción en sus tierras”, afirmó.

Herles Martínez, director de Desarrollo Forestal del instituto, explicó que la socialización del programa responde a la existencia de recursos financieros para incrementar la demanda de proyectos, en especial de sistemas agroforestales.

También precisó que ese esquema consiste en la combinación de árboles con actividades agrícolas o pecuarias y que, en esta etapa, la institución presentó la iniciativa ante potenciales productores de café en la sede de Anacafé.

Martínez señaló que el incentivo forestal es un apoyo económico que el Estado de Guatemala entrega a productores que implementan proyectos forestales y asociaciones de árboles con cultivos perennes o anuales. Añadió que la convocatoria permanece abierta para quienes quieran gestionar proyectos y recibir los beneficios del programa.

Sendero de tierra atraviesa un bosque con árboles altos y arbustos. Se observan plantas de maíz en primer plano, montañas y cielo nublado al fondo.
La imagen muestra un sistema agroforestal en Guatemala, donde se combinan cultivos de maíz y café con árboles altos en un paisaje montañoso y nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sistemas agroforestales con café buscan proteger agua, suelos y biodiversidad

Según la institución, el mecanismo también persigue la recuperación de la cobertura forestal y la protección de recursos naturales. Entre los efectos ambientales que atribuye a los sistemas agroforestales figuran la conservación de fuentes de agua y el aumento de la biodiversidad.

El texto oficial añade que estos modelos han cobrado relevancia por su contribución a la conservación de suelos y por aumentar la resiliencia de los cultivos frente a fenómenos asociados al cambio climático. En zonas cafetaleras, los árboles además aportan sombra y ayudan a mantener condiciones favorables para la producción.

El INAB informó que Probosque fue creado en 2015 para incentivar la conservación, la restauración y el manejo sostenible de los bosques. La entidad también indicó que el programa recibió un reconocimiento de la Iniciativa 20x20, una plataforma regional impulsada por el World Resources Institute, por el papel de los incentivos forestales en la recuperación de bosques y en la generación de beneficios ambientales y sociales.

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