Cuánto aumentarán las tarifas de luz y gas en febrero tras la reducción de los subsidios

La Secretaría de Energía dio a conocer los incrementos que tendrán los usuarios en sus facturas y los motivos por los cuales son mayores que en meses previos

La factura de gas llegará
La factura de gas llegará con un fuerte aumento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno informó cuáles serán los aumentos de tarifas promedio en febrero y el impacto que tendrán en las facturas de electricidad y gas, luego de la aplicación del nuevo esquema de subsidios focalizados y el ajuste determinado para evitar atrasos.

En detalle, el precio de la electricidad aumentará un 3,59% en promedio para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que reciben el servicio a través de Edenor y Edesur. En el resto del país, el ajuste en las tarifas eléctricas dependerá de las decisiones que adopte cada jurisdicción provincial.

Por otra parte, el gas registrará un incremento promedio del 16,86% a nivel nacional.

El precio de la electricidad
El precio de la electricidad aumentará un 3,59% en promedio

La Secretaría de Energía aseguró que las causas de dichos incrementos son las siguientes:

  • Cuota mensual de la Revisión Quinquenal Tarifaria
  • Aumento mensual por fórmula (Índice de Precios Internos al por Mayor+ Índice de Precios al Consumidor) para que las tarifas no pierdan valor
  • Aplicación del nuevo esquema de subsidios: Subsidios Energéticos Focalizados (SEF)
  • Aplicación del precio de gas unificado/fijo en todo el año. Esto genera un salto en febrero por única vez, pero en un mes de bajo consumo de gas.

“Se busca darle previsibilidad al usuario para que en los meses donde más necesita consumir gas (invierno) no se dispare el precio. Se evita así sobresaltos estacionales de la factura a lo largo del año”, señaló la cartera a cargo de María Tettamanti.

A su vez, dieron ejemplos de aumentos de gas en grandes centros urbanos:

  • La categoría Residencial más numerosa (R1), que representa el 42% del total de usuarios (casi 4 millones de usuarios) tendrá aumentos de $3.000 o menos.
  • Aproximadamente 1 de cada 5 usuarios tendrá un aumento menor a $1.000.
  • Para las primeras 4 categorías Residenciales (70% del total de usuarios de gas a nivel pais), los aumentos se ubican, en promedio, entre los $960 y los $6.400.
  • Para el resto de las categorías residenciales con mayores consumos (30% del total), los incrementos van de los $2.900 a $11.300, en promedio.

Cabe recordar que el gasto en servicios públicos en el AMBA para un usuario sin subsidios fue en enero de $192.665, según el informe que elabora el Instituto Interdisciplinario de Economía y Política (UBA- Conicet).

Esa canasta estuvo integrada por un gasto mensual de $50.611 en la factura eléctrica y de $22.883 en gas para un usuario N1 (sin subsidios), además de una factura promedio de $33.733 por el servicio de agua y un costo mensual de $85.438 por el uso del transporte público para una familia tipo.

Desde diciembre de 2023, cuando asumió el gobierno de Javier Milei, la canasta de servicios públicos del AMBA aumentó 594%, mientras que el nivel general de precios subió 194%, lo que implicó una brecha de 400 puntos porcentuales.

Aumento de la canasta de
Aumento de la canasta de servicios públicos en el AMBA sin subsidios en el último año (IIEP)

En tanto, el incremento del último año fue del 33%, 1,5 puntos porcentuales por encima de la inflación minorista de 2025. El mayor aumento interanual se registró en la factura de transporte, con una suba del 52% respecto de enero de 2025. En tanto, los incrementos interanuales del gasto en agua, energía eléctrica y gas natural fueron del 16%, 21% y 29%, respectivamente.

Cómo funcionará el nuevo esquema de subsidios

El Gobierno puso en marcha el nuevo Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que redefine por completo el esquema de asistencia en tarifas y deja sin efecto la segmentación por niveles N1, N2 y N3, así como la Tarifa Social de Gas como regímenes diferenciados. A partir de ahora, el sistema establece solo dos categorías: hogares con subsidio y hogares sin subsidio, según ingresos, patrimonio y condición socioeconómica.

Bajo este nuevo esquema, los hogares que resulten beneficiarios reciben una bonificación directa sobre el valor de la energía, mientras que aquellos que no califiquen abonan el costo pleno del servicio. El principal criterio de elegibilidad queda fijado en ingresos familiares iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales, junto con la evaluación de supuestos específicos de vulnerabilidad.

Para implementar el nuevo régimen, el Decreto crea el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que reemplaza al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Las personas que ya estaban inscriptas no deben volver a registrarse: sus datos se migran de manera automática y pueden actualizar su Declaración Jurada y consultar su situación a través de la opción Trámites de Mi Argentina.

Con el SEF, se deja
Con el SEF, se deja sin efecto la segmentación por niveles N1, N2 y N3, así como la Tarifa Social de Gas como regímenes diferenciados (Canva)

En el caso de la electricidad, los hogares que califican acceden a una bonificación base del 50% durante todo el año, aplicada sobre un bloque de consumo subsidiado de 300 kWh mensuales en los meses de mayor demanda y 150 kWh en los meses templados. Para el gas por redes, se mantienen los bloques de consumo vigentes y el subsidio del 50% se concentra entre abril y septiembre, período de mayor consumo, sin contemplar bonificaciones durante los meses de baja demanda.

De manera excepcional y solo durante 2026, el esquema incorpora una bonificación adicional de hasta 25% en enero para los beneficiarios de electricidad, gas natural y propano por redes. Ese refuerzo se reduce de forma gradual a lo largo del año hasta desaparecer en diciembre.

El nuevo régimen también integra a los usuarios de gas propano indiluido por redes y a los beneficiarios del ex Programa Hogar, que pasan a recibir el subsidio bajo reglas homogéneas. En este caso, los usuarios cuentan con un plazo de seis meses para inscribirse en el SEF, período durante el cual se garantiza la continuidad de la asistencia mientras se completa la migración. Finalizado ese proceso, el Programa Hogar queda dado de baja y los beneficiarios pasan a formar parte del régimen general de subsidios energéticos focalizados.

