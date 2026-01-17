La canasta de servicios públicos en el AMBA casi alcanza los 200.000 pesos por mes

(Luciano González)

El gasto en servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para un usuario sin subsidios en sus consumos domiciliarios es en enero de $192.665, calculó el primer informe anual de tarifas y susbidios que elabora el Instituto Interdisciplina de Economía y Política de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet.

Esa canasta se integra con un gasto mensual de $50.611 de factura eléctrica y de $22.883 en gas para un usuario N1 (sin subsidios), más una factura media de $33.733 en el servicio de agua y un costo por el uso de servicios públicos de transporte de $85.438 al mes para una familia tipo.

“Hubo incrementos en tarifas de todos los servicios y aumento estacional de consumo de energía eléctrica”, dice el informe, que detalla además que los subsidios se redujeron un 39% anual acumulado a diciembre de 2025, explicado fundamentalmente por la una reducción del 23% en los subsidios al transporte y del 43% en los subsidios a la energía. Actualmente, calcula el reporte, los hogares del BMBA pagan tarifas que en promedio el 52% de lo que cuestan los servicios públicos y “el Estado se hace cargo del 48% restante.

El informe precisa también que el “costo técnico del boleto de colectivo” es actualmente de $1.754 y que la brecha respecto al costo regulado es del 38% y del 184 respecto del precio del boleto en CABA, con IVA incluido.

Subsidios “focalizados”

Además, recuerda, el 2 de enero de 2026 entró en vigencia un nuevo Esquema de Subsidios “Focalizados” creado por el Decreto 943/25. “Sin embargo -aclara- los cuadros tarifarios de enero mantienen la segmentación actual.

Por otra parte, los precios promedio del litro de nafta y de gasoil premium a nivel país son respectivamente de 1.835 y $1.901, habiendo aumentado 52% y 58% en el último año, muy por encima de la inflación del período, que fue del 31,5% en el caso del índice de precios minorista.

Puntualmente, en enero el gasto en gas aumentó 2,8% el cargo fijo y 2,3% (en promedio) el cargo variable en promedio, aunque se reducen las cantidades consumidas por estacionalidad. “El efecto cantidades compensa el incremento en el cuadro tarifario derivando en una leve baja del gasto mensual”, dice el informe.

En electricidad, por el contrario, enero marca el máximo nivel de consumo por hogares, lo que en este caso se vio potenciado por los aumentos tarifarios del mes, del 2,3% en el cargo fijo y 2,6% en el variable.

El caso del transporte público, el costo promedio ponderado del boleto de colectivos, en enero, aumentó 2,7% y en el del agua el aumento del cuadro tarifario se ajusta por la cantidad de días del mes y se establece un sendero de incrementos hasta abril con topes mensuales del 4 por ciento.

Desde que asumió Milei

En un arco de tiempo más amplio, el informe precisa que desde diciembre de 2023, cuando asumió el gobierno de Javier Milei, la canasta de servicios públicos del AMBA aumentó 594% (esto es, se multiplicó casi por siete) mientras el nivel general de precios lo hizo en 194%, esto es 400 puntos porcentuales más. En cambio, como ya se señaló, el aumento del último año fue del 33%, apuntas un punto y medio porcendual por sobre la inflación minorista 2025.

El aumento interanual más importante fue en la factura de transporte, de 52% respecto a enero 2025. Los aumentos interanuales del gasto en agua, energía eléctrica y gas natural fueron de 16%, 21% y 29% respectivamente.

El principal ítem del aumento del gasto en servicios públicos en el último año fue el transporte: explica 20 de los 33 puntos porcentuales de aumento del gasto total en servicios, mientras agua, gas y energía eléctrica aportaron 3, 4 y 6 puntos porcentuales cada uno.

El informe afirma que la cobertura tarifaria de los costos de la canasta de servicios “se presenta levemente creciente desde junio de 2025 pasando del 49% al 52% de manera gradual”. Además, señala, “se observa cierta estabilización alrededor del 52% en los últimos tres meses”.

En cuanto a la relación con los ingresos de la población, el informe precisa que la canasta de servicios públicos del AMBA de enero representa el 11,3% del salario promedio registrado estimado del mes ($1.669.156). Con un salario alcanza para comprar 8,8 canastas de servicios públicos (contra 8,5 hace un año). Diferente es el caso del transporte, que representa el 43% del gasto en servicios públicos, el doble que cualquiera de los otros ítems que componen esa canasta.