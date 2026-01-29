Electricidad, gas, agua, prepagas, transporte y telefonía: uno por uno, todos los aumentos que llegan en febrero

Pese a la desaceleración del IPC, los precios siguen subiendo y afectan al presupuesto de los argentinos. (Canva)

Febrero de 2026 llegará con una serie de aumentos en distintos rubros que forman parte del gasto cotidiano de los hogares argentinos. Aunque las proyecciones privadas anticipan una inflación mensual menor a la de meses anteriores, el segundo mes del año estará marcado por ajustes en transporte, alquileres, medicina prepaga, servicios de telecomunicaciones y tarifas de energía, entre otros ítems.

Según información oficial y relevamientos sectoriales, los aumentos ya confirmados alcanzan tanto a servicios regulados como a prestaciones privadas, con impactos diferenciados según el nivel de consumo, el tipo de contrato y la ubicación geográfica. A continuación, el detalle rubro por rubro.

Transporte público: colectivos y subte

El transporte será uno de los sectores con ajustes generalizados a partir del 1° de febrero. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, los boletos de colectivos registrarán subas tanto en la Ciudad como en la Provincia.

El boleto de colectivo se incrementará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el incremento será del 2,8%. De este modo, el boleto mínimo de colectivo, correspondiente a viajes de hasta 3 kilómetros, pasará de $619,37 a $637,58. Para los tramos siguientes, las tarifas quedarán de la siguiente manera:

De 3 a 6 kilómetros: $708,46

De 6 a 12 kilómetros: $763,05

De 12 a 27 kilómetros: $817,67

En la provincia de Buenos Aires, el ajuste será mayor y alcanzará el 4,5%. Así, el boleto mínimo, de 0 a 3 kilómetros, subirá de $685,11 a $721,08. Los valores para el resto de los recorridos serán:

De 3 a 6 kilómetros: $803,29

De 6 a 12 kilómetros: $865,17

De 12 a 27 kilómetros: $927,12

Más de 27 kilómetros: $988,63

En cuanto al transporte subterráneo, el pasaje de subte en la Ciudad de Buenos Aires también tendrá una actualización. Con SUBE registrada, el valor pasará de $1.259 a $1.336, mientras que el boleto del Premetro se ubicará en $467,60.

Alquileres: ajustes según el tipo de contrato

El mercado de alquileres volverá a mostrar aumentos significativos para aquellos contratos que deban actualizarse en febrero. En los contratos firmados bajo la ley de alquileres ya derogada, la actualización se realiza de forma anual mediante el Índice de Contratos de Locación (ICL).

Los contratos que se rigen por la antigua Ley de Alquileres tendrán un aumento de 34,6%

Para febrero, ese índice arroja un incremento del 34,6% interanual. Esto implica que un alquiler que hasta enero era de $400.000 pasará a costar $538.400 tras la actualización correspondiente.

En el caso de los contratos firmados luego del DNU, las actualizaciones no siguen un esquema único y pueden ser trimestrales, cuatrimestrales o semestrales, de acuerdo a lo pactado entre las partes. Por ejemplo, un alquiler de $500.000 podría ajustarse de la siguiente manera:

Con actualización trimestral: $530.400 (suba del 6,08%)

Con actualización cuatrimestral: $541.100 (suba del 8,22%)

Con actualización semestral: $564.050 (suba del 12,81%)

Medicina prepaga: subas en cuotas y copagos

Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados un nuevo ajuste en las cuotas a partir de febrero. El aumento será del 2,8%, y alcanzará tanto a los planes como a los copagos asociados a las prestaciones médicas.

Desde el sector señalaron que el incremento responde a la evolución de los costos operativos del sistema de salud privado. En los avisos enviados a los afiliados, las compañías informaron que “la actualización se aplicará sobre el valor total de la cuota correspondiente al mes de febrero”.

Cable, Internet y telefonía

Los servicios de telecomunicaciones también se sumarán a la lista de aumentos del mes. Las principales empresas de cable, internet y telefonía anunciaron ajustes que se ubican en un rango de entre 2,8% y 3,5%, dependiendo del prestador y del tipo de servicio contratado.

Los servicios de telefonía aumentará entre 2,8% y 3,5% en febrero

Estos incrementos están vinculados, entre otros factores, a los acuerdos salariales alcanzados en el sector. Según se informó, las actualizaciones impactarán tanto en los abonos básicos como en los paquetes que incluyen servicios combinados.

Luz y gas con nuevo esquema de subsidios

En febrero comenzará a regir un nuevo esquema de subsidios para los servicios de electricidad y gas natural, basado en un sistema de focalización que redefine los criterios de asignación de la ayuda estatal.

El nuevo mecanismo establece una segmentación más precisa, teniendo en cuenta el nivel de ingresos, el patrimonio y el consumo de cada usuario. De acuerdo con datos oficiales, el objetivo es reducir los subsidios generalizados y concentrar la asistencia en los sectores de menores ingresos.

El impacto final en las facturas dependerá del consumo individual y de la categoría en la que quede encuadrado cada usuario. Desde el Gobierno indicaron que “la aplicación del nuevo esquema busca ordenar el sistema sin generar saltos abruptos en los meses de mayor demanda”.

Agua

Las tarifas de AySA aumentarán un 4% en febrero. La empresa presta servicios para 3,8 millones de usuarios, lo que representa un área de 15 millones de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, que pagarán ese aumento en el segundo mes del año.

Con ese mecanismo, AySA espera revertir el retraso tarifario del 21,05% que implicó el tope de aumento del 1% mensual fijado por el Gobierno para el año pasado. Para evitar un único incremento por ese porcentaje que golpee en exceso en los bolsillos se dispuso el tope de 4% mensual entre enero y abril.

Al mismo tiempo, en la empresa explicaron que habrá dos grupos de usuarios que tendrán una tarifa más baja. El 48% de sus usuarios residenciales pagará con un 15% de descuento por vivir en zonas bajas. Al mismo tiempo, se mantendrá el programa de Tarifa Social que hoy beneficia a 250.000 personas y que tiene duración de un año como máximo, luego del cual debe ser renovado. Para los usuarios con Tarifa Social, el aumento no será inmediato sino que se aplicará recién al momento de la renovación.

Otros aumentos previstos

Además de los rubros principales, febrero también incluirá ajustes en otros servicios y gastos habituales. Entre ellos se encuentran distintos servicios regulados a nivel provincial o municipal, cuyos valores suelen actualizarse al inicio de cada mes.

Si bien no todos los incrementos cuentan con cifras cerradas al momento, los relevamientos privados coinciden en que la desaceleración de la inflación mensual no elimina la presencia de aumentos puntuales en distintos sectores de la economía.

Con información de NA