El Banco Central ya superó el 10% de la meta de compra de reservas para todo 2026 y apuntala la baja del riesgo país

El BCRA acumula compras por más de USD 1.000 millones en lo que va de enero. REUTERS/Agustin Marcarian

A pocos días del cierre de enero, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ya superó el 10% de la meta de compra de reservas internacionales que fijó para todo 2026. En paralelo, la adquisición de divisas dentro y fuera del mercado cambiario propició un descenso del riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos, el menor registro desde junio de 2018.

En el transcurso de los últimos 17 días hábiles, el BCRA sumó USD 1.049 millones, acompañando el inicio de la llamada “fase 4” del programa económico. Las reservas brutas, que no incluyen los pasivos, alcanzaron los USD 45.779 millones, con una suba diaria promedio de USD 39 millones, un nivel no se registraba desde la primera quincena de septiembre de 2021.

Las previsiones oficiales para 2026 indican que la compra de divisas podría ubicarse entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, dependiendo del proceso de remonetización. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, remarcó que la capacidad para seguir aumentando las reservas estará ligada tanto a la demanda de pesos como al flujo de dólares disponible en el mercado. De esta manera, la autoridad monetaria ya se hizo con el 10,49% del piso de la meta fijada para todo el año.

El crecimiento de las reservas también se vio favorecido por la suba internacional del precio del oro. La entidad dispone de cerca de 1,98 millones de onzas troy, equivalentes a 61,5 millones de toneladas, con un valor que superó los USD 5.100 por unidad en la última rueda.

El ritmo de compras de la entidad se explica, en parte, por un mayor ingreso de divisas provenientes del sector agroexportador y por la toma de deuda de compañías privadas. Según cifras del propio Banco Central, aún restan liquidar unos USD 3.600 millones por parte de empresas que se financiaron afuera, lo que amplió la oferta de moneda extranjera en la plaza cambiaria.

Para las compras de dólares, la autoridad monetaria fijó un límite diario del 5% sobre el volumen operado en el Mercado Libre de Cambios. En determinadas ocasiones ese tope fue superado, y fuentes privadas atribuyen la diferencia a operaciones realizadas fuera del circuito habitual.

El Banco Central comunicó que tiene la facultad de realizar compras en bloque fuera del mercado mayorista, negociando directamente montos y tipos de cambio con empresas o instituciones, con el objetivo de evitar distorsiones en el funcionamiento general del mercado.

Desde Invecq destacaron que la acumulación de reservas “dejó de ser un objetivo postergable y pasó a ocupar un rol central dentro del programa macroeconómico” del gobierno de Javier Milei a partir del cambio de año.

En tal sentido, los analistas de la consultora estimaron que el Banco Central le habría vendido al Tesoro Nacional unos USD 450 millones de los más de USD 1.000 adquiridos en las últimas tres semanas. El Ministerio de Economía busca robustecer sus depósitos en dólares de cara a los próximos vencimientos de deuda en moneda extranjera.

“Hacia adelante, será fundamental que el Banco Central continúe y profundice esta dinámica [de compra de divisas], para que el riesgo país comprima aún más y se logre el ansiado rollover de la deuda en dólares, necesario para realmente mejorar el balance del BCRA y darle la sustentabilidad al programa económico, reduciendo eventuales tensiones cambiarias", concluyeron.

El incremento de las reservas contribuyó a que el riesgo país descendiera hasta 495 puntos básicos, el menor valor desde junio de 2018. La suba de los bonos refleja un mayor nivel de confianza de los inversores en el programa económico oficial, que ahora prioriza sumar reservas internacionales.

Luego del triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas, el riesgo país —elaborado por JP Morgan— retrocedió más de 600 puntos. Este escenario acerca a la Argentina a los mercados internacionales y, si la tendencia continúa, mejoraría las condiciones para futuras colocaciones de deuda en el exterior.

“Dado el contexto internacional —con la tasa de interés de la FED—, para que Argentina pueda volver a los mercados internacionales y endeudarse a una tasa razonable, el riesgo país debería caer a los 400 puntos. Obviamente, si cae más, mejor; pero con 400 puntos ya podría volver a los mercados internacionales a una tasa razonable", indicó Iván Cachanosky, economista jefe en la Fundación Libertad y Progreso.

A la vez, Cachanosky remarcó que el descenso actual del indicador responde “a varios drivers, pero está principalmente explicada por dos factores: primero, Argentina mantiene el equilibrio fiscal; y segundo, ahora empezó a comprar reservas de manera sostenida”.