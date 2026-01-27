El Banco Central sigue de compras: sumó otros USD 32 millones y volvieron a crecer las reservas

El Banco Central acumula compras por USD 1.049 millones en las últimas 17 jornadas hábiles. REUTERS/Enrique Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa con la compra diaria de divisas y este martes se hizo de USD 32 millones, hilvanando 17 ruedas consecutivas con saldo comprador. El objetivo es reforzar las reservas internacionales, que se encuentran en el mayor nivel en casi cuatro años y medio.

Durante diecisiete jornadas hábiles, el BCRA acumuló USD 1.049 millones, en línea con el inicio de la “fase 4″ del programa económico. Las reservas brutas, que excluyen los pasivos, ascendieron a USD 45.779 millones, con un incremento diario de USD 39 millones de dólares. Este volumen representa el nivel más alto registrado desde la primera mitad de septiembre de 2021.

El avance en la acumulación de reservas recibió un aporte adicional por el aumento en la cotización internacional del oro. El Central posee alrededor de 1,98 millones de onzas troy, equivalentes a 61,5 millones de toneladas, cuyo valor superó los USD 5.100 por unidad en la última sesión.

Al mismo tiempo, la aceleración en la tendencia compradora de la autoridad monetaria se explica por varios motivos, entre ellos una mayor liquidación de divisas del sector agroexportador y la emisión de deuda por parte de empresas privadas. Según estimaciones del banco de bancos, todavía restan liquidar unos USD 3.600 millones por parte de las firmas que se endeudaron en los mercados internacionales. Estos factores ampliaron la disponibilidad de moneda extranjera en el mercado cambiario.

Las proyecciones oficiales para 2026 estiman que la adquisición de divisas podría fluctuar entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, en función del proceso de remonetización de la economía. Santiago Bausili, titular del organismo, señaló que la posibilidad de seguir fortaleciendo las reservas dependerá de la demanda de pesos y la oferta de dólares en plaza.

La autoridad monetaria estableció un tope diario del 5% sobre el volumen operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para las compras de dólares, con el objetivo de sostener la estabilidad de las operaciones. En ciertos casos, se superó ese límite, y fuentes privadas explican ese desvío por operaciones que se concretan por fuera del circuito habitual del MLC.

En efecto, el propio Banco Central informó que está habilitado a realizar adquisiciones en bloque fuera del mercado mayorista, pactando montos y precios directamente con empresas o instituciones, con el fin de evitar desequilibrios en el funcionamiento general del mercado cambiario.

Las compras del BCRA en enero

5 de enero: USD 21 millones

6 de enero: USD 83 millones

7 de enero: USD 9 millones

8 de enero: USD 62 millones

9 de enero: USD 43 millones

12 de enero: USD 55 millones

13 de enero: USD 55 millones

14 de enero: USD 187 millones

15 de enero: USD 47 millones

16 de enero: USD 125 millones

19 de enero: USD 21 millones

20 de enero: USD 8 millones

21 de enero: USD 107 millones

22 de enero: USD 80 millones

23 de enero: USD 75 millones

26 de enero: USD 39 millones

27 de enero: USD 32 millones

Suben las reservas, baja el riesgo

Como consecuencia de la compra de dólares del Banco Central, el riesgo país quebró los 500 puntos básicos al ubicarse en 493 unidades, el menor nivel desde junio de 2018. La suba de los bonos cristaliza una mayor confianza en los inversores en el programa económico del Gobierno, que ahora se focaliza en engrosar las tenencias internacionales del BCRA.

Tras la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas, el indicador elaborado por JP Morgan se redujo en más de 600 puntos básicos. El actual contexto acerca a la Argentina a los mercados internacionales y, de continuar el descenso, implicaría que el país podría colocar deuda en el exterior a una tasa menor.

Por otra parte, el dólar mayorista subió cinco pesos, equivalentes a 0,4%, y cerró a $1.442,50 para la venta, el valor más alto desde el 14 de enero. En lo que va del año, el tipo de cambio oficial retrocedió 12,50 pesos, o 0,9%, desde los $1.455 registrados el 30 de diciembre.

A la vez, el organismo conducido por Bausili estableció para la jornada un tope de $1.559,78 en el régimen de bandas cambiarias. El mayorista quedó 117,28 pesos por debajo de ese límite, lo que representa una distancia de 8,1% respecto al valor máximo permitido para la libre flotación.