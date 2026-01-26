Economía

El Banco Central ya compró más de USD 1.000 millones en enero y avanza el plan para fortalecer las reservas

La autoridad monetaria adquirió USD 39 millones y extendió la racha compradora a 16 jornadas consecutivas. En paralelo, continúa el crecimiento de las tenencias en moneda extranjera

El Banco Central compró dólares
El Banco Central compró dólares dentro y fuera del mercado durante 16 jornadas consecutivas. REUTERS/Agustin Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) avanza a paso firme con el plan para robustecer sus reservas internacionales mediante la adquisición sostenida de divisas, registrando 16 jornadas consecutivas con compra de dólares. Durante este lunes, la autoridad monetaria adquirió USD 39 millones, lo que llevó el saldo acumulado en enero a superar los 1.000 millones de dólares.

El BCRA acumuló USD 1.017 millones en el lapso de esos dieciséis días hábiles. Las reservas brutas, que no contemplan los pasivos, ascendieron hasta USD 45.740 millones, con un incremento diario de USD 179 millones, alcanzando un nivel no visto desde mediados de septiembre de 2021.

El crecimiento en el volumen de reservas también recibió impulso por la suba del precio internacional del oro. La entidad cuenta con aproximadamente 1,98 millones de onzas troy o 61,5 millones de toneladas, cuyo precio superó los USD 5.000 por unidad en la última sesión.

En cuanto al aumento en las compras de dólares, responde a varios factores, entre los que se incluye el mayor ingreso de divisas por por parte del sector agroexportador y la colocación de deuda de empresas privadas. Ambos flujos ampliaron la oferta de divisas en el mercado cambiario.

Proyecciones del Central señalan que en 2026 las adquisiciones de moneda extranjera podrían ubicarse entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, dependiendo de la evolución de la remonetización de la economía. Santiago Bausili, presidente del BCRA, indicó que la capacidad de seguir sumando reservas estará vinculada a la demanda de pesos y al flujo de dólares presente en el mercado.

La entidad establece un límite diario del 5% sobre el total operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para la adquisición de dólares, buscando preservar la estabilidad en las transacciones. En ocasiones puntuales, se superó ese tope y fuentes del sector privado atribuyen esas diferencias a operaciones realizadas por fuera del MLC.

Según informó el propio organismo monetario, puede efectuar compras en bloque al margen del mercado mayorista, pactando montos y tipo de cambio directamente con empresas o entidades institucionales para evitar distorsiones en el funcionamiento del MLC.

Las compras del BCRA en enero

  • 5 de enero: USD 21 millones
  • 6 de enero: USD 83 millones
  • 7 de enero: USD 9 millones
  • 8 de enero: USD 62 millones
  • 9 de enero: USD 43 millones
  • 12 de enero: USD 55 millones
  • 13 de enero: USD 55 millones
  • 14 de enero: USD 187 millones
  • 15 de enero: USD 47 millones
  • 16 de enero: USD 125 millones
  • 19 de enero: USD 21 millones
  • 20 de enero: USD 8 millones
  • 21 de enero: USD 107 millones
  • 22 de enero: USD 80 millones
  • 23 de enero: USD 75 millones
  • 26 de enero: USD 39 millones

Dólar estable y riesgo país a la baja

En el mercado mayorista, la cotización de la moneda registró un aumento de 4,50 pesos, equivalente al 0,3%, y se ubicó en 1.437,50 pesos. El volumen operado en transacciones al contado alcanzó los USD 344,3 millones, una cifra moderada que responde a los movimientos habituales del comercio exterior durante enero.

El sistema de bandas cambiarias fijado por el Banco Central, que desde este año se ajusta según el nivel de inflación, determinó un techo en 1.558,54 pesos para este lunes. De este modo, el valor oficial del tipo de cambio quedó a 121,04 pesos, es decir, un 8,4% por debajo de ese tope previsto para la libre fluctuación.

La aceleración del plan para engrosar las arcas del BCRA se refleja en la evolución de los mercados. Desde el inicio de las intervenciones de la autoridad monetaria, el riesgo país profundizó su descenso y se sitúa en 514 puntos básicos, el nivel más bajo desde el comienzo de la gestión de Javier Milei y en más de siete años.

