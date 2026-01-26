Las compras del BCRA en el mercado de cambios hoy podrían cruzar los USD 1.000 millones

El BCRA acumula 15 ruedas consecutivas de compras. REUTERS/Agustin Marcarian

Desde el inicio de la nueva fase del programa monetario, en un contexto de mayor oferta de divisas, el Banco Central adquirió USD 979 millones y podría alcanzar el objetivo de acumular USD 10.000 millones en septiembre. El riesgo país, en ese marco, profundiza su sendero descendente, con la expectativa puesta en un retorno a los mercados internacionales de deuda.

La entidad acumula 15 ruedas consecutivas de intervención neta positiva, con un promedio de USD 65,3 millones diarios. De mantenerse este ritmo, hoy cruzaría los USD 1.000 millones y el mes de enero cerraría con un saldo cercano a los USD 1.300 millones.

Pero desde el BCRA señalan que todo dependerá de la evolución de la demanda de dinero y de la capacidad de abastecerla a través de la compra de dólares.

Compras netas del BCRA en el mercado de cambios (GMA Capital)

Cabe destacar, sin embargo, que “no todo lo adquirido se destina a engrosar las reservas: el lunes pasado el Tesoro compró al BCRA USD 279 millones. ¿Las razones? En febrero corresponde un pago al FMI de USD 830 millones en concepto de intereses”, destacó GMA Capital.

Detrás de la racha compradora, indicó Ecolatina, se observa una mayor oferta de divisas, tanto comerciales como financieras. Por un lado, comenzó a acelerarse la liquidación del sector agropecuario, con un volumen diario superior a los USD 100 millones a partir de enero, frente a los USD 53 millones de diciembre de 2025 y los USD 35 millones de noviembre.

En paralelo, los préstamos al sector privado en dólares —excluidos los vinculados a tarjetas— aumentaron USD 985 millones al 20 de enero, luego de tres meses en declive.

Asimismo, la emisión de Obligaciones Negociables (ONs) en dólares continúa a paso firme, con colocaciones cercanas a los USD 1.200 millones en los últimos 10 días.

La emisión de Obligaciones Negociables (ONs) en dólares continúa a paso firme. REUTERS/Irina Dambrauskas

En ese sentido, una presentación del BCRA muestra que entre octubre de 2024 y el 14 de enero de 2025 se emitieron USD 6.400 millones, aunque solo USD 2.800 millones se liquidaron en el mercado, quedando un remanente de USD 3.600 millones, de los cuales alrededor de USD 1.300 millones se destinarían al pago de vencimientos de deuda.

“La emisión corporativa en dólares se aceleró después de las elecciones, pero la oferta efectiva en el mercado por parte de las empresas —derivada de la venta de esos fondos obtenidos vía financiamiento— viene rezagada, lo que debería impulsarla hacia adelante", dijo el vicepresidente Vladímir Werning, durante una presentación en la 12.ª Conferencia BBVA América Latina en Londres.

Por ende, según Ecolatina, la cuenta financiera será clave durante el 2026. A la emisión de deuda de las empresas locales podrían sumarse próximamente colocaciones de las provincias —Córdoba prepara una nueva operación con la que espera captar unos USD 500 millones— que, junto con la continuidad del programa de compras y eventuales novedades en el plano legislativo, contribuirían a que el Riesgo País mantenga su proceso de compresión.

De hecho, el indicador alcanza los 528 puntos básicos y ya se ubica en su nivel más bajo desde mediados de 2018, lo que abriría la puerta a un retorno del Tesoro a los mercados de capitales de cara a los vencimientos de julio, que ascienden a USD 4.400 millones solo en bonos soberanos.

GMA resaltó: “Hasta el momento, las compras del Central promediaron el 15% del total negociado en el mercado de cambios, 3 veces el máximo de 5% que las autoridades vaticinaban hace un mes”.

“Así, en el corto plazo, la acumulación de reservas se apoya en la cuenta financiera. La confianza en el modelo económico es clave. Al respecto, una buena noticia animó a los inversores: la persistencia de los superávits gemelos (fiscal y comercial)”, añadió.

En este escenario, Portfolio Personal de Inversiones (PPI) subrayó en un informe que la deuda soberana en dólares volvió a extender subas y que, más allá del clima externo, el frente local juega un rol clave.

“Los Globales vienen respondiendo a compras genuinas del Banco Central, en un contexto de prácticamente nula presencia oficial en las curvas de LELINKs, cuyo volumen operado se redujo de forma significativa. Este comportamiento resulta particularmente favorable para la renta fija soberana en dólares y se traduce en una compresión del riesgo país”, aseguró PPI.