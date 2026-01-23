Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, viernes 23 de enero

El esquema de pagos sigue un orden basado en el tipo de prestación y la terminación del documento, con valores actualizados para quienes integran el sistema nacional

La ANSES continúa hoy, viernes
La ANSES continúa hoy, viernes 23 de enero, con el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones según el calendario nacional (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos y hoy, viernes 23 de enero, beneficiarios en toda Argentina cobran distintas prestaciones sociales. El calendario contempla jubilaciones, pensiones, prestación por desempleo y asignaciones familiares, distribuidos según el tipo de beneficio y la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Quiénes cobran hoy, 23 de enero

La ANSES sigue con el cronograma de pagos previsto para este viernes:

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

Los jubilados y pensionados que reciben un monto mayor al haber mínimo y cuyos DNI terminan en 0 (cero) y 1 (uno) perciben el depósito correspondiente.

Los jubilados y pensionados cuyos
Los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo, con DNI terminados en 0 y 1, perciben hoy sus depósitos actualizados por ANSES

Titulares de la prestación por desempleo

Los beneficiarios de la prestación por desempleo con DNI finalizados en 2 (dos) y 3 (tres) acceden al pago durante esta jornada.

De cuánto son las jubilaciones en enero 2026

El haber mínimo garantizado para jubilados este mes asciende a $349.299,32. Sobre ese monto se adiciona un bono extraordinario de $70.000, lo que lleva el ingreso total a $419.299,32. El haber máximo vigente es de $2.293.796,92 mensuales.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor se ubica en $279.439,46, cifra que, con la suma del bono, alcanza los $349.439,46 por mes.

Quienes reciben pensiones no contributivas por invalidez o vejez perciben $244.509,52, y el bono adicional eleva la cifra total a $314.509,52 en enero.

El haber mínimo garantizado para
El haber mínimo garantizado para jubilados de ANSES en enero 2026 se ubica en $349.299,32, monto que se incrementa con un bono extraordinario (ANCCOM)

De cuánto son las asignaciones en enero 2026

La Asignación Universal por Hijo tiene un valor mensual de $125.518. En el caso de hijos con discapacidad, el monto es de $408.705 por cada uno.

La Asignación Universal por Embarazo implica un pago de $118.454,32 por hijo; de este total, el 80% se transfiere en cuotas mensuales y el 20% se acredita luego de presentar la libreta anual.

Tanto la Asignación por prenatal como la Asignación por maternidad están fijadas en $28.000. Los pagos pueden ser fraccionados conforme a las condiciones establecidas por ANSES.

Estos valores se actualizan regularmente de acuerdo con la normativa sobre movilidad y los cambios en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

