ANSES: quiénes cobran hoy, viernes 23 de enero

La ANSES continúa hoy, viernes 23 de enero, con el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones según el calendario nacional (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos y hoy, viernes 23 de enero, beneficiarios en toda Argentina cobran distintas prestaciones sociales. El calendario contempla jubilaciones, pensiones, prestación por desempleo y asignaciones familiares, distribuidos según el tipo de beneficio y la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Quiénes cobran hoy, 23 de enero

La ANSES sigue con el cronograma de pagos previsto para este viernes:

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

Los jubilados y pensionados que reciben un monto mayor al haber mínimo y cuyos DNI terminan en 0 (cero) y 1 (uno) perciben el depósito correspondiente.

Los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo, con DNI terminados en 0 y 1, perciben hoy sus depósitos actualizados por ANSES

Titulares de la prestación por desempleo

Los beneficiarios de la prestación por desempleo con DNI finalizados en 2 (dos) y 3 (tres) acceden al pago durante esta jornada.

De cuánto son las jubilaciones en enero 2026

El haber mínimo garantizado para jubilados este mes asciende a $349.299,32. Sobre ese monto se adiciona un bono extraordinario de $70.000, lo que lleva el ingreso total a $419.299,32. El haber máximo vigente es de $2.293.796,92 mensuales.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor se ubica en $279.439,46, cifra que, con la suma del bono, alcanza los $349.439,46 por mes.

Quienes reciben pensiones no contributivas por invalidez o vejez perciben $244.509,52, y el bono adicional eleva la cifra total a $314.509,52 en enero.

El haber mínimo garantizado para jubilados de ANSES en enero 2026 se ubica en $349.299,32, monto que se incrementa con un bono extraordinario (ANCCOM)

De cuánto son las asignaciones en enero 2026

La Asignación Universal por Hijo tiene un valor mensual de $125.518. En el caso de hijos con discapacidad, el monto es de $408.705 por cada uno.

La Asignación Universal por Embarazo implica un pago de $118.454,32 por hijo; de este total, el 80% se transfiere en cuotas mensuales y el 20% se acredita luego de presentar la libreta anual.

Tanto la Asignación por prenatal como la Asignación por maternidad están fijadas en $28.000. Los pagos pueden ser fraccionados conforme a las condiciones establecidas por ANSES.

Estos valores se actualizan regularmente de acuerdo con la normativa sobre movilidad y los cambios en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).