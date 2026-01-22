Cepo, Venezuela, la apertura económica argentina y una frase filosa sobre Lula: las definiciones de Milei desde Davos

Javier Milei en la entrevista con Bloomberg

En el marco de su segundo día en el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente Javier Milei concedió una entrevista a Bloomberg, en la que defendió su política de apertura económica, respaldó la estrategia de Estados Unidos en Venezuela y reiteró su alineamiento geopolítico con Washington. A lo largo del diálogo de poco más de 25 minutos, el mandatario hizo foco en el comercio internacional, el régimen cambiario y el acceso a los mercados financieros.

Al inicio de la entrevista, Milei destacó el accionar del gobierno estadounidense en relación con Venezuela. “Quiero destacar la enorme tarea del presidente Trump y de Marco Rubio, primero en lo que fue extraer al narcotirano, dictador y asesino de (Nicolás) Maduro, que se dedicaba a propagar terrorismo por toda la región”, afirmó. Según señaló, el régimen venezolano “financiaba campañas y actos terroristas” y afectaba a gobiernos que no respondían “al socialismo del siglo XXI”.

En ese sentido, celebró el esquema impulsado por Estados Unidos. “Me parece muy adecuado el plan que ha diseñado el gobierno de Estados Unidos en tres etapas: estabilización, reconstrucción y transición hacia la democracia”, sostuvo. Milei consideró que no existía una alternativa distinta para llevar adelante la estabilización y afirmó que “creer que existe otra posibilidad es no entender los límites de la realidad”.

Javier Milei en la firma de la incorporación de Argentina a Board of Peace

El Presidente aseguró que el proceso ya mostraba resultados. “Estamos viendo que se están liberando distintos presos políticos, lo aplaudimos y esperamos que terminen de liberar a todos”, expresó. También manifestó su preocupación por la situación del gendarme argentino Nahuel Gallo. “Tenemos esperanzas de que Nahuel pueda volver a estar con nosotros en Argentina”, dijo.

Ante una pregunta del periodista sobre su respaldo a María Corina Machado y al dirigente Edmundo González, Milei aclaró su posición. “Tengo un aprecio y una valoración enorme por María Corina, que es una amiga y una gran defensora de la libertad”, señaló, aunque remarcó que el objetivo central era que el proceso de estabilización resultara exitoso. “No sea cosa que por apurarse se termine retrocediendo”, advirtió.

Consultado sobre la economía argentina, el entrevistador preguntó cuándo el Gobierno avanzaría hacia un régimen cambiario totalmente libre, sin controles ni restricciones. Milei respondió que Argentina arrastraba “una muy mala historia” monetaria. “Le ha quitado trece ceros a la moneda y tuvo dos hiperinflaciones sin guerra”, afirmó, y explicó que eso condicionaba la formación de expectativas.

“El tipo de cambio dentro de la banda es libre”, sostuvo, y explicó que el esquema buscaba acotar la volatilidad. “Las bandas tienen la función de mostrarle a la gente que el tipo de cambio no va a valer cualquier cosa y que aprendan a flotar”, dijo. Según indicó, el momento de liberar completamente el peso llegaría cuando se eliminara el excedente monetario. “En ese momento usted va a estar en condiciones de flotar libremente sin ningún tipo de problemas”, afirmó.

Bloomberg también consultó sobre el acceso a los mercados internacionales de crédito. Milei aseguró que el país que preside no enfrentaba una necesidad urgente de financiamiento externo. “Argentina tiene déficit cero y paga los intereses con superávit”, señaló. Agregó que el objetivo era fortalecer el mercado de capitales doméstico y reducir la dependencia del endeudamiento externo. “En el peor de los casos, lo único que iríamos a buscar es el rollover”, afirmó.

Javier Milei en Davos

En relación con China, el mandatario sostuvo que no existía una contradicción entre el alineamiento geopolítico con Estados Unidos y el comercio con Beijing. “Para nosotros China es una fuente de oportunidades para expandir mercados”, explicó. De todos modos, fue categórico sobre su posicionamiento estratégico. “Cuando llega el momento geopolítico, no hay dudas de dónde está Argentina: está con Estados Unidos”, afirmó.

Al abordar su política comercial, Milei insistió en su objetivo de apertura. “Mi plan es abrirme a la Unión Europea, a Estados Unidos, a China y a India”, enumeró. Y agregó: “Quiero una economía abierta. Argentina es el país más cerrado del mundo en relación con su PBI per cápita”.

Consultado sobre los acuerdos comerciales, adelantó avances tanto con Estados Unidos como en el Mercosur. Sobre un eventual acuerdo bilateral con Washington, afirmó: “Estamos listos para firmarlos. Estamos en los detalles. Muy pronto vamos a tener buenas noticias”. En cuanto al acuerdo Mercosur–Unión Europea, defendió la apertura económica y rechazó el proteccionismo. “No se puede justificar que los argentinos paguen más caro bienes que podrían conseguir más baratos”, sostuvo.

Finalmente, al referirse a la región, Milei sostuvo que cada sociedad definiría su rumbo político. “El socialismo siempre fracasa”, afirmó, y defendió los resultados económicos de su gestión. “El libre mercado funciona”, dijo, y destacó la reducción de la inflación, el equilibrio fiscal y el crecimiento de la actividad económica.

En el tramo final de la entrevista, Milei se refirió a la relación con Brasil y lanzó un comentario irónico sobre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Jamás le daría el nombre de alguien de izquierda a mis perros. Los amo mucho como para insultarlos”, dijo, al ser consultado sobre la relación bilateral. De todos modos, aclaró que mantenía una “relación adulta” con el país vecino y que el objetivo era avanzar en todo lo que favoreciera el comercio.