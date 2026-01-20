El dólar cerró estable y se aleja del techo de las bandas cambiarias

El precio del dólar cede 20 pesos en lo que va de enero.

El dólar finalizó sin variantes este martes tanto en el mercado mayorista como en bancos. Dado que las bandas cambiarias del Banco Central aumentan día a día, ello implica que el precio del billete acentuó la distancia con el techo dispuesto para la libre flotación.

Cabe recordar que en el inicio del año la divisa se encontraba a solo 5% del techo de las bandas, mientras que en septiembre último presionó a romper ese máximo, lo que obligó a fuertes ventas de contado del Banco Central por USD 1.110 millones a lo largo de tres ruedas operativas entre el 17 y el 19 de septiembre.

En 2026, el escenario parece haber cambiado por completo. El tipo de cambio oficial se asienta ahora unos 20 pesos por debajo del cierre del año pasado, mientras que es notoria la actividad compradora del Banco Central en el mercado, con un saldo superior a los USD 700 millones en lo que va del mes.

Este martes el dólar mayorista terminó sin variantes, a $1.434,50, en una jornada con un discreto volumen de negocios por USD 278,6 millones en el segmento de contado. El dólar comercial resta $20,50 o 1,4% en el transcurso de enero, mes en el cual el techo del régimen cambiario aumentará 2,5%, en base al IPC informado por el Indec para noviembre.

Con una banda cambiaria en los $1.551,11, el tipo de cambio oficial quedó a 116,61 pesos o un 8,1% de ese límite, el rango más amplio desde el 14 de noviembre del año pasado (4,8%).

En el Banco Nación el dólar al público terminó sin cambios, a $1.460 para la venta. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.454,04 para la venta y $1.411,50 para la compra.

“En los primeros 20 días del año, el BCRA acumuló más de USD 700 millones en compras de divisas, y sigue vigente el compromiso de mejorar este resultado de cara a la segunda revisión del FMI, prevista para principios de febrero.Las compras diarias promedio se ubican en USD 59 millones y el ritmo de acumulación fue más rápido de lo inicialmente esperado”, observó Max Capital.

“Si este ritmo se sostuviera, las compras anualizadas rondarían los USD 14.800 millones. Dicho esto, si bien los promedios diarios podrían aumentar en los próximos meses por los ingresos estacionales de divisas, deberían moderarse después de mitad de año. Creemos que una acumulación acumulada cercana a USD 8.000 millones es factible”, apuntaron desde Max Capital.

“En el curso de 2026 el dólar ha bajado 1,4% aproximado, ayudado por el flujo de divisas generado por las emisiones de Obligaciones Negociables, donde después de elecciones y a la fecha llevan colocaciones de deuda por alrededor de USD 7.000 millones. Todo lo anterior, refuerza el atractivo de las inversiones en pesos, con una curva Lecap/Boncap ofreciendo una TIR (Tasa Interna de Retorno) promedio de 38,7%” anual, señaló Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“A pesar del avance en las reservas brutas, el panorama sigue siendo más ajustado al observar las reservas netas, que continúan en terreno negativo. Esta situación se explica por la inclusión de pasivos y componentes que no son de libre disponibilidad para el Banco Central, como el swap de monedas con China, los encajes de los depósitos en dólares y el reciente REPO por USD 3.000 millones firmado con bancos internacionales para afrontar el vencimiento de deuda de enero. De este modo, si bien el nivel de reservas brutas marca un hito desde el cambio de gobierno y aporta una señal positiva al mercado, el desafío de recomponer las reservas netas sigue siendo uno de los principales frentes de la política económica", precisó Morales.

El dólar blue también quedó sin variantes, a $1.505 para la venta, tras un inicio a $1.500 para la venta.

En cuanto al dólar futuro, los contratos tuvieron un cierre mixto y creciente volumen de negocios por el equivalente a USD 793 millones, según datos de A3 Mercados. Las posturas más negociadas, para fin de mes, restaron 1,50 peso o 0,1%, a $1.448,50, mientras que a partir de julio de 2026 todos los contratos operaron con alzas en un rango de 0,1 a 0,6 por ciento.