Jornada financiera: subieron las acciones y los bonos, y el riesgo país cedió en medio de las compras del BCRA

La mejora en las reservas netas del BCRA puede apuntalar la demanda por activos argentinos.

En el inicio del año queda más claro que una demanda de los inversores se centraba en el refuerzo de reservas netas en las arcas del Banco Central.

Dado que en enero la autoridad monetaria argentina volvió a intervenir en el mercado de cambios con paulatinas compras de contado, que suman casi USD 700 millones en el mes, la señal de solvencia de dicha iniciativa pasó a ser un “driver” para apuntalar las cotizaciones de la deuda soberana. Este viernes el BCRA absorbió USD 125 millones en el mercado de cambios, en la décima rueda seguida con saldo a favor por su intervención.

“Entrado enero, la balanza se dio vuelta para el BCRA que hoy lo ubica en la punta compradora del Mercado Libre de Cambios y sin presiones adicionales en el tipo de cambio. Vale aclarar que no estamos en una época estacionalmente favorable para la liquidación de divisas y por ende este vemos con buenos ojos este ritmo de compras, entendiendo que el flujo financiero es el protagonista”, afirmó un reporte de IOL (InvertirOnline).

El Gobierno afrontó sin sobresaltos los pagos de capital e intereses de títulos Bonares (con ley argentina) y Globales (con ley extranjera) enero por unos USD 4.200 millones, aunque apeló para ello a un préstamo REPO (del inglés Repurchase Agreement) o préstamo garantizado con activos con bancos internacionales por USD 3.000 millones con bancos internacionales.

Por eso, los agentes del mercado ven con buenos ojos que el BCRA acopie divisas propias en cartera más allá de otras maniobras financieras, dado el objetivo oficial de conseguir entre USD 10.000 millones a USD 17.000 millones este año a través de la participación cambiaria.

“Hacia adelante, mantendremos la atención en el ritmo de compra de reservas. El Gobierno ha dado la señal de que la compra de divisas será el único canal de monetización de pesos. En este contexto, se espera que las autoridades mantengan una estrategia prudente, priorizando el control monetario y la estabilidad cambiaria”, indicó un informe del equipo de Research de Puente.

Este viernes los títulos públicos en dólares promediaron una ganancia de 0,3%, mientras que el índice de riesgo país de JP Morgan descontó siete unidades, en los 564 puntos básicos para Argentina. Por la mañana tocó los 556 puntos, un mínimo desde el 27 de julio de 2018 (551 puntos).

El índice S&P Merval ascendió un 0,2%, en los 2.933.230 puntos. El panel de acciones líderes mantiene en enero un descenso de 3,9% en pesos y 3,6% medido en dólares “contado con liquidación”.

“Seguimos buscando catalizadores para el próximo rally del mercado. Hasta ahora, ni el ritmo reciente de compras de divisas ni las condiciones favorables de la última operación de REPO han logrado modificar de manera sustancial el sentimiento de los inversores. Nuestra percepción es que el mercado se mantiene cómodo con el posicionamiento y los precios actuales, y está a la espera de señales más claras -muy probablemente a partir de una oferta de recompra o un canje de bonos- antes de avanzar con movimientos más decididos", observó el equipo de de Research de Adcap Grupo Financiero.

“Luego de la fuerte suba experimentada por las acciones argentinas tras las elecciones nacionales de medio término, el índice S&P Merval comenzó un proceso de lateralización en torno a los USD 2.000 que lleva ya casi tres meses. Esta dinámica evidencia que la suba que tuvo el índice tras el 26 de octubre, se dio por cambios en el nivel de riesgo país, y no por cambios reales en los fundamentos de las compañías”, indicaron los analistas de IEB.

“El riesgo país se mantuvo relativamente estable, con un BCRA activo en mercado a la hora de comprar dólares. El FMI se hizo eco, destacando las medidas orientadas a acumular reservas y calificando como ‘muy positivo’ que las compras de dólares vayan a un ‘ritmo más rápido de lo previsto’. La próxima misión del organismo está programada para febrero, sin conocerse aún una fecha, donde se discutirá el incumplimiento de la meta de reservas para 2025 y un waiver”, puntualizó TSA Bursátil.

Cuarta baja seguida para el dólar

Este viernes el dólar al público experimentó una baja de 15 pesos o 1%, a $1.455 para la venta en el Banco Nación, la mayor caída diaria desde el 7 de noviembre, cuando descontó 30 pesos.

La baja de la cotización al público es consecuencia del descenso de la divisa en el mercado mayorista, donde cayó por cuarto día seguido. Este viernes restó once pesos o 0,7%, a $1.430, un mínimo desde el 21 de noviembre.

“La divisa operó durante la jornada con un sesgo marcadamente bajista, explicó Francisco Díaz Mayer, jefe de Operaciones de ABC Mercado de Cambios. “Se registró un cruce de volumen significativo en $1.429, tras lo cual el tipo de cambio llegó a marcar mínimos intradiarios en 1.426,50 pesos. Hacia el tramo final de la rueda, el mercado logró recomponer parcialmente y se estabilizó en torno a $1.429–$1.430, nivel en el que terminó cerrando prácticamente al cierre del MULC”, detalló.

Dado que el BCRA estableció para la fecha un techo de su régimen de bandas cambiarias en los $1.546,18, el tipo de cambio oficial se asienta ahora a 116,18 pesos o 8,1% de ese límite de libre flotación, la mayor amplitud desde el 17 de noviembre (8,4%).

La escasa expectativa devaluatoria se hizo evidente en todas las franjas del mercado. Por ejemplo, el dólar blue descontó diez pesos o 0,7%, a $1.500, para caer 30 pesos o 2% en enero.

En el mercado de futuros todas las posiciones negociaron en rojo y las posturas para fin de mes se pactaron a $1.450,50 (-0,8%), bien por debajo del techo de las bandas oficiales, previsto en $1.563,26 para el cierre de mes.

El contrato para fin de febrero, a $1.489 (-0,7%), se negoció a 117,50 pesos o 7,9% del techo de las bandas oficiales, establecido a $1.607,03, al ampliarse en función de la inflación de diciembre, que el INDEC informó en 2,8 por ciento.

“El año se está presentando con un escenario positivo, pero con el desafío de lograr un equilibrio monetario–cambiario–financiero. La sintonía fina de estas variables es siempre difícil de lograr y muchas veces puede ser el factor que marque la diferencia entre un esquema exitoso y otro que sigue teniendo volatilidad”, aportaron los expertos de MegaQM.

“El mercado separó en búsqueda nuevos catalizadores. En ese sentido, el Gobierno decidió modificar el esquema cambiario, indexando las bandas de no intervención a la inflación de T-2 (rezago de dos meses) y dando la señal de que el próximo objetivo es la acumulación de reservas”, definieron desde Cocos Research.