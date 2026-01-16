Economía

El Banco Central compró dólares por décimo día consecutivo y suma casi USD 700 millones en enero

La autoridad monetaria adquirió USD 125 millones este viernes y las tenencias internacionales se ubicaron en USD 44.607 millones. Cuántas divisas planea acumular el Central en 2026

Desde comienzos de enero, el Banco Central aceleró la compra de dólares para engrosar las reservas internacionales. REUTERS/Agustin Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró este viernes USD 127 millones y acumuló USD 469 millones en la semana. Para sostener ese ritmo comprador, la autoridad monetaria realiza operaciones tanto en el mercado mayorista como fuera de él, además de ofrecer cobertura cambiaria a inversores privados.

A lo largo de las últimas diez ruedas, desde la puesta en marcha del plan para engrosar las reservas internacionales, el BCRA adquirió un total de USD 687 millones e intensificó sus esfuerzos para incrementar sus tenencias en moneda extranjera, que se ubican en USD 44.607 millones por una baja diaria de USD 39 millones.

Las estimaciones oficiales prevén que las adquisiciones de divisas a lo largo de 2026 se moverían entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, dependiendo del grado de remonetización que experimente la economía. Santiago Bausili, titular del BCRA, explicó que la dinámica de acumulación de reservas estará determinada por la demanda de dinero y la liquidez disponible en el mercado de cambios a lo largo del año.

A la vez, la entidad monitorea de cerca el volumen de dólares que compra en el mercado, con la norma de que las compras diarias no excedan el 5% del total operado en el segmento cambiario, con el propósito de no modificar la dinámica habitual.

En algunas jornadas puntuales, las compras superaron ese tope, lo que sugiere que podrían haberse realizado fuera del Mercado Libre de Cambios (MLC). Sobre esta modalidad, la entidad ya había adelantado que “podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado”. Esto implica acordar los montos y el nivel de tipo de cambio con empresas por fuera del MLC.

Como referencia, el Banco Central sumó USD 187 millones el miércoles, lo que equivale a casi el 70% de los USD 268,8 millones operados en el mercado cambiario. Al mismo tiempo, el tipo de cambio mayorista no mostró variaciones e incluso experimentó leves descensos en los últimos días, lo que indica que el organismo habría concretado parte de sus compras fuera del circuito mayorista.

“La combinación de un volumen operado reducido, la magnitud de las compras del Central y el dólar a la baja sugiere que las compras se habrían concretado mediante operaciones en bloque, una modalidad prevista dentro de la actual ‘fase de remonetización’“, planteó un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Bajo la perspectiva de la consultora Epyca, la aceleración en la compra de divisas por parte del BCRA “se explica por una estrategia activa de esterilización y administración de expectativas” ya que la autoridad monetaria “neutralizó la emisión asociada a la compra de dólares mediante el uso intensivo de instrumentos dólar linked y futuros; operó en bloque fuera del MLC; también hubo desarme de posiciones en dólares por parte del sector privado y mayor oferta de divisas de agroexportadoras".

En paralelo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) celebró la adquisición de dólares. Julie Kozack, portavoz del organismo internacional, señaló que la Argentina “ha comenzado el año sobre bases sólidas”, y resaltó los avances en los esfuerzos de estabilización económica. “Observamos progresos continuos y esfuerzos de estabilización, lo que contribuye a mejorar el sentimiento del mercado en Argentina”, señaló en conferencia de prensa.

La vocera del organismo fue clara al referirse al cambio en el esquema de bandas cambiarias y al objetivo del BCRA de incrementar reservas. “Nos alienta mucho la acción de las autoridades para reconstruir reservas”, expresó Kozack.

Además, hizo hincapié en el lanzamiento del programa de compra de divisas por parte del organismo comandado por Bausili, mencionando que “la acumulación de reservas comenzara el año a un ritmo más rápido que lo anticipado”. Detalló que las adquisiciones superaron “el piso del 5% del volumen diario de divisas en la mayoría de los días”.

“El proceso de acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy positivo. Se espera que estos esfuerzos contribuyan a mejorar las perspectivas para un acceso pleno y duradero a los mercados internacionales de capital y a que Argentina gestione mejor los shocks”, remarcó la funcionaria.

Dapsa y Chevron firmaron un

El dólar cayó por cuarto

Economía anunció que 2025 cerró

El Gobierno extendió otros 5

YPF: Burford busca que el
Tras los ásperos cruces por

La llamativa reacción de Griselda

El comité palestino apoyado por

