El dólar cayó por tercer día consecutivo y tocó el nivel más bajo en un mes

El BCRA anota compras de contado durante nueve ruedas operativas.

Todo parece marchar dentro de lo previsto para las expectativas oficiales en cuanto al mercado de cambios se refiere, con el dólar oficial bajando por tercer día consecutivo. Además, este jueves el Banco Central hilvanó la novena rueda operativa con compras de contado, esta vez por USD 47 millones, que le permitieron exhibir un saldo neto a favor de USD 563 millones por su intervención en lo que va de enero.

Las reservas internacionales brutas, en tanto, cedieron en USD 71 millones, a USD 44.646 millones, pues las cotizaciones de activos aportaron USD 21 millones, pero a la vez el Gobierno pagó vencimientos por casi USD 100 millones al BID y al Banco Mundial.

El dólar mayorista bajó por tercera rueda consecutiva: esta vez cedió nueve pesos o 0,6%, a $1.441, el nivel más bajo desde el 15 de diciembre, en una sesión con moderado monto de negocios por USD 410,8 millones en el segmento de contado. Esto indica que el Central absorbió 11,4% de la oferta, aún por encima del 5% previsto en el programa monetario.

El régimen de bandas cambiarias del BCRA fijó para la fecha un límite superior de $1.544,97, lo que dejó al tipo de cambio oficial a 103,97 pesos o 7,1% de ese techo, la mayor amplitud desde el 18 de noviembre último.

El dólar al público cayó diez pesos o 0,7% la baja del día, a $1.470 para la venta en el Banco Nación, también el precio más bajo desde el 15 de diciembre ($1.465). El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.466,87 para la venta y $1.423,63 para la compra.

Mientras que el dólar blue cedió cinco pesos o 0,5%, a $1.510 para la venta -en lo que va de enero el billete informal recorta 25 pesos o 1,6%-, todos los contratos de dólar futuro operaron en baja, con negocios por el equivalente a USD 691,7 millones según la plataforma A3 Mercados. Las posturas con vencimiento más cercano fueron las que más cayeron: para el cierre de enero cedieron 14 pesos o 1%, a $1.461,50, más de 100 pesos debajo del techo de la banda cambiaria oficial, previsto en $1.563,78 para fin de mes.

Para Milo Farro, analista de Rava Bursátil, las compras oficiales de divisas en el mercado están “dando una buena señal a los tenedores de títulos públicos en dólares”.

“La desaceleración del tipo de cambio de las últimas semanas está asociada a un cambio en la dinámica de cobertura del mercado. La presión cambiaria viene de la búsqueda de cobertura y hoy esa cobertura se canaliza por tres vías: compra de dólar spot, contratos de futuros o bonos dólar linked. En las últimas ruedas se observaron volúmenes inusualmente altos en futuros del A3 Mercados y en bonos dólar linked con vencimiento en enero, lo que sugiere que hubo suficiente oferta de instrumentos para satisfacer la demanda de cobertura y descomprimir la presión sobre el tipo de cambio”, señaló Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital Group.

Dado que las bandas cambiarias actualizan en base a inflación pasada, los estrategas de IOL (InvertirOnline) observaron que “para los próximos meses, la mediana del REM (Relevamiento de Expectativas del Mercado del BCRA) estima que los próximos dos datos de inflación marcarán a la baja (enero en 2% y febrero en 1,8%), seguido por un leve aumento a 1,9% en marzo. Esto corresponde a la dinámica estacional del IPC, que suele verse más presionado al alza durante los meses de marzo, septiembre y diciembre, mientras que el segundo trimestre del año suele ser más favorable”.

“Mientras tanto, el mercado tiene en precios un escenario similar, donde la inflación de enero sería 2,3% y el promedio para los meses entre febrero-abril del 2%”, añadió el reporte de IOL.

“Cabe recordar que las bandas cambiarias se actualizan al inicio de cada mes según la inflación conocida hasta ese momento -correspondiente a dos meses atrás-”, comentó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital. “La reciente aceleración inflacionaria introduce presión sobre el tipo de cambio bajo el nuevo esquema, aunque desde el Gobierno insisten en que el dólar no debe desplazarse automáticamente hacia los extremos de la banda. En este contexto, el mercado sigue de cerca la efectividad de la estrategia oficial para anclar expectativas, con especial atención en las tasas de interés de corto plazo y en la intervención del BCRA como factores clave para la estabilidad cambiaria”, añadió Morales.

“A nivel internacional, la baja de instituciones financieras impactan en el mercado local, donde no se pierde el foco en el nivel de reservas netas, que se mantienen en terreno negativo”, continuó el especialista de Wise Capital.

En otro orden, la portavoz del FMI (Fondo Monetario Internacional), Julie Kozack, expresó este jueves que la Argentina “ha comenzado el año sobre bases sólidas”, y resaltó los avances en los esfuerzos de estabilización económica.

“El proceso de acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy positivo. Se espera que estos esfuerzos contribuyan a mejorar las perspectivas para un acceso pleno y duradero a los mercados internacionales de capital y a que Argentina gestione mejor los shocks”, destacó la funcionaria.