Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, se perdieron más de 20.000 empleadores

Entre los sectores más afectados aparecen el comercio y los servicios inmobiliarios. Sólo cinco actividades crecieron en los últimos dos años

Los dadores de empleo son cada vez menos en el país, pese al crecimiento económico del 2025 (iStock)

Mucho se ha debatido en los últimos años sobre el empleo en la Argentina. Desde que el Gobierno de Javier Milei inició su gestión (diciembre de 2023) hasta hoy, se perdieron más de 194 mil empleos en el sector asalariado formal, parcialmente compensados por el crecimiento del cuentapropismo. En paralelo a ese cambio del paradigma laboral, se dio otro fenómeno: miles de empleadores y empresas que cerraron sus puertas.

De acuerdo con las estadísticas publicadas por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), en noviembre de 2023, justo antes de que asumiera Milei, había 511.337 empleadores en Argentina -el número incluye tanto a empresas, como a dadores de empleo unipersonales-. Casi dos años después, en octubre de 2025 (último dato disponible), la cantidad de empleadores se redujo a 491.311. Es decir, que en el camino se perdieron 20.026 dadores de empleo.

Los sectores más comprometidos

La cifra habla por sí sola: casi el 4% de los empleadores del país quedaron en el camino. Pero se puede conocer mucho mejor el escenario económico del país si se analiza el desempeño de cada sector por separado.

Según las estadísticas de la SRT, la actividad económica que más empleadores perdió durante la gestión del actual Gobierno fue la de “servicio de transporte y almacenamiento”. En detalle, había 39.394 firmas que daban trabajo en ese rubro a finales de 2023 y en octubre de 2025 el número se redujo a 34.446. En otras palabras, se perdieron 4.948 empleadores sólo en ese sector, lo que representó una caída del 12,6%.

En términos porcentuales, fue significativa también la contracción de los “servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales”, que sufrieron una baja de 12,2% empleadores, pasando de 1.703 en noviembre de 2023 a 1.496 en octubre de 2025, lo que marca una diferencia de 207 dadores de empleo.

Al hablar de valores absolutos, un tercer sector que se destaca por su mal desempeño fue el de “servicios inmobiliarios”. Fueron 3.007 los empleadores que se dieron de baja durante la gestión libertaria. En total, había 29.621 prestados de servicios inmobiliarios en 2023 y se contabilizaron 26.614 en 2025.

Cabe aclarar que la SRT releva a empresas que tienen al menos a un trabajador registrado, por lo que los números mencionados no contemplan ni a la economía informal ni a las empresas que funcionan sin empleados.

Hay otras actividades que se destacan por la disminución de empleadores. En ese grupo aparece, por ejemplo, el comercio, el sector más relevante de la medición. El número de empleadores pasó de 149.038 a 145.136 en el período analizado, lo que refleja la contracción de 3.902 unidades productivas.

Otros rubros con fuerte cantidad de bajas fueron los “servicios profesionales, científicos y técnicos” (-2.212), la agricultura (-1.803) y la construcción (1.704 empleadores menos).

Las cinco excepciones

De un total de 20 actividades relevadas por la SRT, sólo cinco tuvieron un crecimiento en la cantidad de empleadores durante la actual administración.

Medido en unidades productivas, el rubro que más se destacó fue el de “servicios de asociaciones y servicios personales”, que pasó de 40.192 a 41.556 empleadores en el período bajo análisis, lo que dejó como resultado un repunte de 1.364 empleadores (3,4% de crecimiento).

La minería fue una de las actividades que creció, con al aparición de 27 empleadores nuevos.

Con mayor porcentaje de mejora (7,1%), pero con menor incidencia sobre el total, aparece el sector de “actividades administrativas”, que saltó de 11.468 a 12.281 unidades productivas en casi dos años (813 más).

Los otros tres sectores tuvieron mejorías leves en cantidad de empresas. Se trata de la “administración pública” (37 unidades productivas nuevas), el sector de minas y canteras (27 empleadores más) y el rubro de “suministro de electricidad y gas” (sólo dos empleadores nuevos).

En total, tomando en cuenta a todo el universo de empleadores relevados, se dieron de alta 2.243 unidades productivas en los primeros dos años de gestión, pero dejaron de existir 22.269, lo que dejó como saldo un valor negativo de 20.026 empleadores.

Qué pasó a nivel empleo

Según datos del SIPA, en los últimos dos años se han perdido 194 mil empleos en el sector asalariado formal. Sin embargo, resulta interesante analizar qué dice la base de datos de la SRT en relación a la cantidad de trabajadores.

Repasando, en noviembre de 2023 había 511.337 empleadores, que en su momento empleaban a 9.840.290 personas (trabajadores tanto públicos como privados). Casi dos años después, en octubre de 2025, la cantidad de empleadores bajó a 491.311 y el número de trabajadores se achicó a 9.584.566.

Eso quiere decir que, de acuerdo a la base de la SRT, hay 255.724 empleados formales menos en el país. Ese número no puede ser comparado con los 194.000 mencionados anteriormente, ya que toman en cuenta parámetros diferentes.

