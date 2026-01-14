El empleo formal privado cayó a niveles mínimos desde 2022 en la Argentina, según un estudio privado

Desde octubre de 2024, se perdieron casi 59.000 puestos laborales formales en el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con 6,19 millones de asalariados registrados, el empleo en el sector privado está en su nivel más bajo desde junio de 2022. Según un relevamiento de la Consultora Politikon Chaco que realizó en base a datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el nivel de ocupación formal privada cayó 2,8% en octubre.

En un contexto de ajuste prolongado y contracción de la actividad, el empleo privado cayó 0,3% desestacionalizado en octubre de 2025, lo que equivale a la pérdida de 17.900 puestos de trabajo respecto de septiembre. Se trató de la quinta baja ininterrumpida desde junio de 2025.

De hecho, en ese periodo se perdieron 71.296 empleos privados formales en todo el país. De esta manera, la serie desestacionalizada quedó 2,8% por debajo del nivel de noviembre de 2023, mes previo al cambio de gobierno.

La consultora calculó que, desde el inicio de la gestión de Javier Milei hasta octubre del año pasado, ya se perdieron más de 176.908 puestos de trabajo en el sector privado formal. Resaltó, además, que el volumen actual de empleo es el más bajo desde mediados de 2022 y también el menor registro de la actual gestión.

La comparación interanual tampoco ofrece señales de recuperación. En relación con octubre de 2024, el empleo privado formal retrocedió 0,9%, lo que implica una pérdida de 58.196 puestos en doce meses.

Con 6,1 millones de asalariados, el volumen actual de empleo es el más bajo desde mediados de 2022 y también el menor registro de la actual gestión

Por sectores

Si bien la baja del empleo afectó con más intensidad a algunas industrias, el análisis por sectores muestra un escenario mayormente negativo.

En octubre, solo la pesca registró una suba mensual, con un crecimiento del 1,8% que se tradujo en la creación de 262 empleos. Otros rubros, como enseñanza, electricidad, gas y agua, y servicios sociales y de salud, se mantuvieron prácticamente sin cambios.

En contraste, diez sectores presentaron caídas, con bajas más pronunciadas en la industria manufacturera (-0,6%), la construcción (-0,5%) y la explotación de minas y canteras (-0,5%). La construcción, además, sigue siendo el sector más golpeado desde el cambio de gobierno, con una caída acumulada del 15,1% en comparación con noviembre de 2023.

Con una caída del 15,1% desde noviembre de 2023, la construcción es el sector más golpeado del periodo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por provincias

El deterioro también se distingue entre jurisdicciones. En octubre, solo cuatro provincias registraron mejoras mensuales: San Juan, Río Negro, Santiago del Estero y Córdoba. En otras cuatro no hubo variaciones, mientras que dieciséis distritos presentaron caídas, con bajas superiores al 1% en Formosa, Catamarca, Tucumán y Tierra del Fuego.

Si se compara con el mismo mes del año pasado, solo cinco jurisdicciones lograron mostrar subas frente a octubre de 2024. En el otro extremo, Santa Cruz y Chubut encabezaron las caídas más fuertes del país, con descensos del 10,1% y 5,4%, respectivamente.

Si se toma como referencia noviembre de 2023, solo tres provincias lograron recuperar o superar el nivel de empleo previo: Neuquén, Río Negro y Mendoza. Esta situación se dio claramente por la productividad de la industria energética que se desarrolla en esas jurisdicciones.

El resto de las provincias aún se encuentra por debajo de ese umbral, con retrocesos profundos en La Rioja y Santa Cruz, donde la caída acumulada desde 2023 supera el 12% y el 15%, respectivamente.

A nivel nacional, el saldo sigue siendo negativo. Con 6,19 millones de asalariados registrados en el sector privado, la Argentina atraviesa uno de los momentos más débiles del empleo formal de los últimos años, en un escenario donde la recuperación todavía no logra trasladarse al mercado laboral y la recuperación, a corto plazo, parece lejana.

Últimos casos

Pasaron solo dos semanas desde que arrancó el año y ya fueron varias las compañías que anunciaron el cierre de alguna de sus plantas con la consecuente desvinculación de personal.

Una de ellas fue la empresa textil TN & Platex, que recientemente cerró por tiempo indefinido su planta de Los Gutiérrez, en la provincia de Tucumán. La decisión, que implicó la suspensión de 190 empleados, surgió como consecuencia de la caída del consumo, la presión de las importaciones -tanto de ropa nueva, como usada- y la dificultad que tienen las empresas argentinas para financiarse.

Días antes, la multinacional Lamb Weston, una de las principales productoras mundiales de papas fritas congeladas, anunció el cierre de su planta de Munro. Como parte de una reorganización mundial de su red industrial, desvinculó a unos 100 trabajadores.

Otro caso relevante fue el de Lustramax, una compañía bonaerense dedicada a la distribución de papelería, artículos descartables, limpieza e higiene. La compañía desvinculó a unos 15 empleados quienes, junto a organizaciones políticas realizaron un corte total de la autopista Panamericana a la altura del km. 35 del partido bonaerense de Pilar, justo después del peaje.