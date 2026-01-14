¿Vuelve el carry trade?: cuál es la apuesta del mercado tras el dato de inflación de diciembre

Los instrumentos en pesos vuelven a estar en el centro de la escena financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inflación de 2,8% de diciembre, la segunda más alta de 2025, sorprendió de manera negativa a los inversores y colocó a las tasas de interés en el centro de la escena, ya que será el instrumento más importante que deberá administrar el Gobierno si quiere seguir acumulando reservas e impedir que el dólar se arrime a la banda superior que, desde febrero, será de 1.607 pesos.

Una muestra de lo arduo que será el trabajo del Ministerio de Economía se vio ayer en el Mercado Libre de Cambios (MLC), donde el Tesoro habría vendido dólares para evitar la suba del mayorista. La cartera económica actuó motivada porque el martes se fijaba el precio de los bonos dollar linked D6E16 por $2,4 billones que vencen el miércoles. Una parte de esos bonos -$3,4 billones- fue canjeada en una licitación de la semana pasada por otros que también ajustan por devaluación y vencen el 31 de enero.

No fue casualidad que el dólar mayorista, con operaciones por USD 574,3 millones, bajara $10,50 (-0,7%) a $1.457 y se ahorre en un día $2.000 millones en el pago del D16E6. El operador de cambios, Gustavo Quintana, recordó que “es la baja más importante para un día desde el 17 de noviembre pasado y llevó los valores del dólar a niveles del 29 de diciembre”.

Las ventas del Tesoro no impidieron que el Banco Central comprara USD 55 millones para seguir adelante con el programa de acumulación de reservas. Ya lleva acumulados 328 millones de dólares. Las reservas ayer bajaron UDSD 88 millones a USD 44.680 millones, debido al retroceso del oro de más de 0,5% y al fortalecimiento del dólar frente a las seis divisas del mundo. De esta manera, el euro y la libra esterlina redujeron su precio e incidieron en el menor monto de las reservas.

Los BONCER, que ajustan por el costo de vida, se vieron fortalecidos por el inesperado índice de inflación y subieron 0,52%, adelantando lo que puede ser la licitación de hoy del Tesoro. Salvo los tenedores de bonos a tasa fija (TAMAR), el resto pedirá mayor tasa para renovar LECAP y BONCAP, que suman alrededor de $4 billones.

Los que ajustan por TAMAR, la tasa que pagan los bancos por plazos fijos a entre 30 y 35 días por más de $1.000 millones y que ayer estaba en 32,44% anual, renovarán sin problemas porque es una tasa variable.

Nicolas Cappella, analista de IEB, observó que entre los bonos a tasa fija “se notó mucho volumen en la BONCAP de febrero “por lo que estimamos que el Banco Central estuvo comprando bonos para inyectar liquidez al sistema y ayudar a que la tasa de caución se acomode a un nivel más cercano a 32/33%”.

Las LECAP cortas, con su baja en las cotizaciones, aumentaron sus rendimientos y dieron una respuesta de lo que puede ser la licitación de hoy: entre fines de enero y mediados de abril, cotizan por encima de 2,8% efectivo mensual. Los inversores no quieren tasas negativas y el Banco Central no desea que se le escape el dólar, un combo como para arriesgar que los próximos meses serán de carry trade, una apuesta a que las tasas rendirán más que el precio del dólar.

La inflación de 2,8% fue analizada por algunos traders. En Sailing Inversiones esperan que “a partir de enero el proceso inflacionario retome una senda descendente, apoyado en la normalización monetaria y en una demanda de dinero más firme. Si bien el mercado se mantiene escéptico y hoy pricea una inflación cercana al 26% para 2026, nuestra visión es que debería converger a un nivel más próximo al 20%. De materializarse este escenario, se abre una oportunidad atractiva en instrumentos a tasa fija, especialmente para inversores de perfil moderado, ya que las tasas reales implícitas resultarían elevadas frente a una inflación en descenso”.

En Adcap Grupo Financiero señalaron que “la curva de tasa fija mostró mayor presión vendedora en los tramos largos: las pérdidas se ampliaron desde alrededor de 0,3% hasta superar el 0,7%, mientras que el tramo más corto resistió relativamente mejor. Cabe destacar que, previo a la publicación, el posicionamiento estaba sesgado hacia CER: la curva CER registró subas puntuales y moderadas, mientras que la tasa fija operó con oferta generalizada, acumulando caídas de alrededor de 0,2% antes del dato. Nuestras estimaciones preliminares para la inflación de enero se ubican en 2,3%, con riesgos sesgados a la baja ante la moderación de los precios de los alimentos”.

Aldazabal estima que se retomará el proceso de desinflación “aunque de manera no lineal, influenciado por los efectos rezagados del tipo de cambio y la alta estacionalidad de marzo. Para 2026, proyectamos una inflación de 20%. La inflación implícita entre la curva CER y la de tasa fija para 2026 se ubica en 25,5%, algo pesimista respecto a nuestro escenario base. A estos precios, vemos mayor atractivo en la curva de tasa fija en el tramo corto por sobre aquellos instrumentos indexados por CER”.

Los dólares financieros no reaccionaron ante este dato adverso. El MEP se mantuvo en $1.487 y el contado con liquidación (CCL) bajó $6 (-0,4%) a 1.522,32 pesos.

Para la consultora F2 que dirige Andrés Reschini “el dato de Indec tuvo impacto en las proyecciones implícitas de inflación del mercado de bonos que sufrieron un nuevo corrimiento al alza y esto trasladado al esquema de bandas cambiarias tiene como resultado puntas más abiertas con un techo para fin de noviembre en $1.964 a un 37,6% anualizado de distancia con el cierre del mayorista”.

Los bonos soberanos siguieron en baja. Retrocedieron alrededor de 0,4% y el riesgo país se elevó 4 unidades (+0,7%) a 581 puntos básicos. La Bolsa, por su parte, comenzó en baja, pero al conocerse el dato del índice de precios se generalizaron las caídas. El S&P Merval de las acciones líderes cedió 1,3% en pesos y 0,9% en dólares. Solo tres acciones subieron: YPF (+2,1%), VALO (+1,8%) y Transportadora Gas del Norte (+1,3%).

En el caso de YPF, el avance se explica por el recrudecimiento del conflicto en Irán, que hizo subir al petróleo más de 3%. Para hoy, la petrolera podría seguir en alza, ya que el crudo en el after market de anoche sumaba 2,50% y cotizaba por encima de 65 dólares. En esta cifra, superaba los precios de noviembre y diciembre, y se encaminaba a retomar el nivel que tenía en setiembre.

El oro, a su vez, coherente con el alza del petróleo como refugio contra la crisis, estaba recuperando lo que cedió ayer y cotizaba 0,35% arriba a USD 4.617 por onza que marca el segundo récord en tres ruedas.

Las Bolsas de Nueva York estaban con leves bajas y no definían tendencia. Hoy será otra rueda complicada para bonos y acciones argentinas.