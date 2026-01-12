ANSES: cuándo cobro en enero 2026 si mi DNI termina en 8

La entidad confirmó el pago de las distintas asignaciones para el primer mes del año (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el esquema de pagos correspondiente a enero, definiendo las fechas en que cada grupo de beneficiarios podrá acceder a sus haberes según el número final de su documento. Este mecanismo escalonado, que contempla prestaciones previsionales, asignaciones y distintos programas sociales, apunta a distribuir la atención en los bancos y facilitar la organización de trámites para miles de personas.

Para quienes cuentan con el DNI terminado en 8, el cronograma ya está confirmado y detalla cuándo podrán disponer de sus ingresos. El sistema implementa actualizaciones automáticas en los montos, incluyendo ajustes mensuales vinculados a la inflación y, en algunos casos, la acreditación de bonos extraordinarios. Así, cada beneficiario puede prever con anticipación la fecha y el importe que le corresponde cobrar este mes.

El calendario de ANSES abarca desde jubilaciones y pensiones hasta asignaciones familiares y universales, garantizando que todos los titulares reciban información precisa y actualizada. De este modo, quienes integran el grupo de DNI finalizado en 8 pueden planificar mejor su economía y evitar demoras o aglomeraciones en las entidades bancarias.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Quienes cobren esta prestación, y su documento finalice en 8, accederán al pago el miércoles 21. Con el número del IPC de noviembre, el haber se sitúa en $349.303,33 y contarán, además, con un bono extraordinario de $70.000. De este modo, el número alcanza los $419.303,33.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Aquellos que superen el haber mínimo recibirán el pago el jueves 29, tanto los DNI con terminación en 8 como en 9. Actualmente, la asignación es de $2.350.453,71. No recibirán ninguna suma adicional, ya que corresponde a personas que no superen el haber mínimo.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los documentos finalizados en 8 cobrarán la prestación el miércoles 21. La AUH, por hijo, es de $125.529,58. En el caso de AUH por discapacidad, el monto asciende a $408.697,46.

Asignación Por Embarazo

Las beneficiarias que forman parte de la prestación cobrarán sus haberes el jueves 22. El monto por el hijo es de $118.454,32. No obstante, la entidad retiene el 20% y abona $94.763,46 (80% del total) hasta que se entregue la libreta que certifique la gestación.

Los beneficiarios recibirán los haberes conforme a la terminación del DNI (ANSES)

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Personas con documento finalizado en 8, al igual que aquellas que terminen en 9, recibirán el pago el martes 20. Los montos se actualizan cada mes de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

En este caso, los beneficiarios no cuentan con una fecha única para recibir los haberes, sino que todas las terminaciones del DNI lo harán entre el 12 de enero y el 12 de febrero. Los montos se actualizan cada mes según la movilidad.

Pensiones No Contributivas

Tanto los documentos terminados en 8 como aquellos en 9, cobrarán el jueves 15. Las pensiones no contributivas son de $314.523,04 en total, sumando el haber de $244.523,04 más el bono de $70.000. Para la PUAM, el monto será de $279.443,60 más el bono, sumando $349.443,60.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todos los DNI tendrán abonado el monto entre el 9 y el 12 de febrero. Los montos se ajustan mensualmente según la evolución del IPC.

Desempleo Plan 1 y Plan 2

Los beneficiarios del Plan 1 cobrarán los haberes el miércoles 28, tanto los DNI finalizados en 8 como en 9. El Plan 2 no cuenta con una fecha exacta, ya que lo harán entre el 6 y 12 de enero. Ambos valores dependerán del aumento del Índice de Precios al Consumidor registrado dos meses atrás.