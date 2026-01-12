Economía

ANSES: cuándo cobro en enero 2026 si mi DNI termina en 8

La administración confirmó el calendario para el pago de prestaciones en el primer mes del año, con fechas pautadas para cada terminación del documento

Guardar
La entidad confirmó el pago
La entidad confirmó el pago de las distintas asignaciones para el primer mes del año (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el esquema de pagos correspondiente a enero, definiendo las fechas en que cada grupo de beneficiarios podrá acceder a sus haberes según el número final de su documento. Este mecanismo escalonado, que contempla prestaciones previsionales, asignaciones y distintos programas sociales, apunta a distribuir la atención en los bancos y facilitar la organización de trámites para miles de personas.

Para quienes cuentan con el DNI terminado en 8, el cronograma ya está confirmado y detalla cuándo podrán disponer de sus ingresos. El sistema implementa actualizaciones automáticas en los montos, incluyendo ajustes mensuales vinculados a la inflación y, en algunos casos, la acreditación de bonos extraordinarios. Así, cada beneficiario puede prever con anticipación la fecha y el importe que le corresponde cobrar este mes.

El calendario de ANSES abarca desde jubilaciones y pensiones hasta asignaciones familiares y universales, garantizando que todos los titulares reciban información precisa y actualizada. De este modo, quienes integran el grupo de DNI finalizado en 8 pueden planificar mejor su economía y evitar demoras o aglomeraciones en las entidades bancarias.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Quienes cobren esta prestación, y su documento finalice en 8, accederán al pago el miércoles 21. Con el número del IPC de noviembre, el haber se sitúa en $349.303,33 y contarán, además, con un bono extraordinario de $70.000. De este modo, el número alcanza los $419.303,33.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Aquellos que superen el haber mínimo recibirán el pago el jueves 29, tanto los DNI con terminación en 8 como en 9. Actualmente, la asignación es de $2.350.453,71. No recibirán ninguna suma adicional, ya que corresponde a personas que no superen el haber mínimo.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los documentos finalizados en 8 cobrarán la prestación el miércoles 21. La AUH, por hijo, es de $125.529,58. En el caso de AUH por discapacidad, el monto asciende a $408.697,46.

Asignación Por Embarazo

Las beneficiarias que forman parte de la prestación cobrarán sus haberes el jueves 22. El monto por el hijo es de $118.454,32. No obstante, la entidad retiene el 20% y abona $94.763,46 (80% del total) hasta que se entregue la libreta que certifique la gestación.

Los beneficiarios recibirán los haberes
Los beneficiarios recibirán los haberes conforme a la terminación del DNI (ANSES)

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Personas con documento finalizado en 8, al igual que aquellas que terminen en 9, recibirán el pago el martes 20. Los montos se actualizan cada mes de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

En este caso, los beneficiarios no cuentan con una fecha única para recibir los haberes, sino que todas las terminaciones del DNI lo harán entre el 12 de enero y el 12 de febrero. Los montos se actualizan cada mes según la movilidad.

Pensiones No Contributivas

Tanto los documentos terminados en 8 como aquellos en 9, cobrarán el jueves 15. Las pensiones no contributivas son de $314.523,04 en total, sumando el haber de $244.523,04 más el bono de $70.000. Para la PUAM, el monto será de $279.443,60 más el bono, sumando $349.443,60.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todos los DNI tendrán abonado el monto entre el 9 y el 12 de febrero. Los montos se ajustan mensualmente según la evolución del IPC.

Desempleo Plan 1 y Plan 2

Los beneficiarios del Plan 1 cobrarán los haberes el miércoles 28, tanto los DNI finalizados en 8 como en 9. El Plan 2 no cuenta con una fecha exacta, ya que lo harán entre el 6 y 12 de enero. Ambos valores dependerán del aumento del Índice de Precios al Consumidor registrado dos meses atrás.

Temas Relacionados

ANSESCalendario 2026JubiladosJubilacionesAUHAsignación Universal por HijoPlanes socialesNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Neuquén suma inversión internacional para ampliar uno de sus parques solares clave

Un acuerdo firmado en Cutral Co marca el inicio de una obra que fortalecerá la matriz energética regional

Neuquén suma inversión internacional para

¿Otro Vaca Muerta?: la exploración offshore entra en una etapa decisiva, según un estudio privado

Argentina, con nuevos proyectos y avances técnicos, enfrenta una instancia clave para definir su futuro energético en alta mar

¿Otro Vaca Muerta?: la exploración

Por qué a pesar de un año récord, los autos usados pierden peso frente a los 0 km: qué pasará con los precios

El escenario muestra que desde 2013 no se hacían tantas transferencias, pero también que los 0 km crecieron casi el 50% y los usados apenas el 8%. Los créditos subsidiados, el alto precio de las autopartes y su impacto en el mercado de segunda mano

Por qué a pesar de

Cuánto cuesta la nafta en la Argentina en comparación con América Latina y cómo impactan los impuestos

El precio del combustible posicionó al país en la mitad de la tabla regional y lejos de los valores más altos de América Latina

Cuánto cuesta la nafta en

Mercados: las acciones y los bonos operan en negativo y atentos al movimiento de Wall Street

El S&P Merval resta un 0,3% y los títulos públicos ceden 0,2%. Los índices de Nueva York negocian en baja, en medio de otro capítulo en la disputa entre el Donald Trump y el presidente de la Fed

Mercados: las acciones y los
DEPORTES
La frase con la que

La frase con la que Cholo Simeone “le marcó la cancha” a Thiago Almada en medio de los rumores de una salida del Atlético de Madrid

Ander Herrera reveló la gran diferencia entre Boca Juniors y gigantes europeos como el United y el PSG

Conmoción en Italia por la muerte de un trabajador a -12° en medio de los preparativos para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Manchester United agravó su crisis y rompió un récord negativo de más de 100 años

La sentencia de Juanfer Quintero sobre el deseo de Sebastián Villa de jugar en River Plate

TELESHOW
“Alto riesgo”: la conclusión de

“Alto riesgo”: la conclusión de los especialistas que evaluaron a Romina Gaetani en la causa por violencia de género contra su ex

La angustia de Luciano Castro por su infidelidad a Griselda Siciliani: “Una tristeza que cada día es más grande”

Valentina Cervantes abrió las puertas de su nueva mansión en Inglaterra: “Enzo dice que recambia la energía”

El fuerte descargo de Juana Viale ante los rumores de romance con Mauricio Macri: “Hacer daño por un segundo de fama”

Soledad Pastorutti contó la impactante muerte de su bisabuelo: “Lo partió un rayo”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia aseguró que el misil

Rusia aseguró que el misil hipersónico Oreshnik impactó una planta ucraniana de reparación de aviones

Cinco cabezas humanas aparecieron colgadas en una playa de Ecuador

Una turista hacía esnórquel en Brasil y fue mordida por un tiburón: “Se me pegó en la pierna”

Los Premios Goya dan a conocer sus nominaciones en la Academia de Cine

El impacto de la luz natural en la diabetes sorprende a la ciencia