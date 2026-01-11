Economía

Vaca Muerta, del subsuelo hasta el cielo: cómo la formación neuquina impactó el ranking de aeropuertos más activos de la Argentina

Entre enero y noviembre, el de Neuquén creció 23% en cantidad de pasajeros y se subió al podio de los de mayor expansión del país. Además, la terminal neuquina fue octava en volumen, siendo la provincia la número 16 en población

En un contexto de fuerte recuperación del tráfico aéreo en el interior, fueron tres las terminales que mostraron un crecimiento destacado entre enero y noviembre de 2025. Según datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Neuquén, Santa Fe y Puerto Madryn encabezaron el aumento en la cantidad de pasajeros de cabotaje y superaron incluso los niveles prepandemia.

En primer lugar, y por dos razones principales, el Aeropuerto Internacional Presidente Perón de la ciudad de Neuquén movilizó 1,2 millones de pasajeros, lo que representó un incremento interanual del 23% si se compara con el mismo período de 2024, cuando se habían registrado poco más de un millón de pasajeros.

En términos de volumen, la terminal neuquina se consolidó como la octava del país en cantidad de pasajeros de cabotaje entre enero y noviembre de 2025, revelan los datos de ANAC. El dato es revelador, pues en 2022, cuando se realizó el más reciente Censo Nacional de Población, Neuquén contaba con poco más de 726.000 pobladores, que la ubicaban como en el puesto 16 del ranking por población. Por caso, cinco veces menos que la provincia de Santa Fe.

An Aerolineas Argentinas Boeing 737
An Aerolineas Argentinas Boeing 737 lands during sunset at the Aeroparque Jorge Newbery airport, in Buenos Aires, Argentina, November 5, 2025. REUTERS/Agustin Marcarian

A su vez, en relación con los niveles anteriores a la pandemia, el movimiento actual ya se ubica por encima de los registros de 2019. En los 11 meses de aquel año habían pasado por el aeropuerto de Neuquén menos de 1 millón de pasajeros, lo que confirma que el tráfico aéreo doméstico está en vías de recuperación.

El desempeño del aeropuerto estuvo explicado por el mayor movimiento vinculado a la actividad en Vaca Muerta y por el aumento de la conectividad aérea que impulsa el turismo.

Por un lado, la demanda asociada al desarrollo del shale impulsó los viajes corporativos, mientras que la incorporación de nuevas frecuencias y rutas fortaleció la oferta de vuelos y sostuvo el crecimiento del tráfico de cabotaje. Cabe destacar que mientras la provincia de Neuquén tiene 710.814 habitantes según el Censo 2022, la ciudad capital tiene alrededor de 300.000 residentes.

Santa Fe

El fuerte desempeño de Neuquén no fue un caso aislado. El aeropuerto de Santa Fe fue otra de las terminales que tuvo un fuerte crecimiento en la cantidad de pasajeros de cabotaje volaron desde allí.

Entre enero y noviembre de 2025, viajaron por la terminal santafesina unas 91.000 personas, lo que representó un incremento del 35% frente al mismo período de 2024. En el acumulado de 2025, el alza fue del 29% respecto al nivel registrado un año antes.

Pese a esta recuperación, el volumen de pasajeros todavía no muestra un salto significativo frente a los niveles de 2019, cuando entre enero y noviembre habían volado cerca de 90.000 personas.

Monumento Nacional a la Bandera,
Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario, Argentina (Adobe Stock)

Cabe destacar que el aeropuerto de Santa Fe no contempla los movimientos que se realizan en Rosario. En ese sentido, al haber permanecido cerrada por obras de remodelación entre septiembre y diciembre de 2025, registró una baja interanual del 100% en la cantidad de pasajeros durante ese período.

Sin embargo, si se compara el acumulado para 2025 con el número correspondiente a 2024, la baja fue del 24 por ciento.

Puerto Madryn

El aeropuerto de Puerto Madryn, en tanto, fue la tercera terminal que se destacó por su crecimiento en el tráfico de cabotaje. Embarcaron o aterrizaron allí un total de 165.000 pasajeros entre enero y noviembre de 2025, lo que significó un alza del 24% respecto al mismo periodo del año anterior.

En este caso y a diferencia de Neuquén, el impulso estuvo vinculado principalmente al repunte del turismo, con una mayor afluencia de pasajeros -en parte, internacionales- hacia la Patagonia.

En este periodo, la terminal madrynense superó los niveles previos a la pandemia. Circularon por allí unos 64.000 pasajeros en los primeros 11 meses del año. Una de las claves para la consolidación del destino fue el mantenimiento de la conectividad aérea durante la temporada media y baja, sobre todo las provenientes de Brasil y Chile.

